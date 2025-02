blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton de ce 14 février: «A la Saint-Valentin, tous les vents sont marins»

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et la ministre de la défense Viola Amherd participent à la Conférence de Munich sur la sécurité qui s'ouvre vendredi. La guerre en Ukraine sera l'un des thèmes centraux de cette conférence qui réunit jusqu'à dimanche de hauts responsables politiques du monde entier, dont le vice-président américain J.D. Vance. Aussi bien Karin Keller-Sutter que Viola Amherd profiteront de l'occasion pour s'entretenir avec leurs homologues, en particulier européens.

SKI ALPIN: Sacré en super-G mais battu en descente, Marco Odermatt abat sa dernière carte vendredi aux championnats du monde de Saalbach. Le Nidwaldien est le grandissime favori à sa propre succession en géant, discipline dans laquelle il a gagné trois des quatre dernières courses de Coupe du monde. Mais il reste sur un semi-échec à Schladming, où il avait pris la 3e place juste avant ces Mondiaux. Ses principaux rivaux seront les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Alexander Steen Olsen, alors que son compère Loïc Meillard rêve de frapper un nouveau grand coup après son sacre en combiné avec Franjo von Allmen.

INFRASTRUCTURES: La Ville de La Chaux-de-Fonds présente le rapport du Conseil communal relatif au projet de reconstruction des patinoires des Mélèzes qui sera soumis au Conseil général le 19 mars. L'investissement, dans le cadre d'un partenariat public-privé, se monte à 69 millions de francs. Il doit permettre de renforcer l'attrait de la Métropole horlogère dans le domaine sportif et de doter le HC La Chaux-de-Fonds, club romand de hockey sur glace le plus titré, d'un outil de travail performant.

SANTE: Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Département de la santé et des mobilités (DSM) du canton de Genève et le Wyss Center for Bio and Neuroengineering signeront vendredi une convention tripartite. Objectif: créer au campus Biotech un pôle de référence en intelligence artificielle pour les soins, la santé et la neuromodulation. Ce partenariat a pour objectif d’améliorer significativement les traitements et la prévention des troubles neurologiques et psychiatriques. L’inauguration est prévue dans la seconde moitié de l’année.

GENS DU VOYAGE: Le canton de Berne présente vendredi l'aire de transit destinée aux gens du voyage étrangers qu'il a aménagée à côté de l'aire d'autoroute de Wileroltigen, sur l'A1. La création de cette place pour les communautés des gens du voyage étrangers a été acceptée en votation cantonale en 2020 au terme de tensions avec la population locale. Le terrain se situe à un kilomètre du village de Wileroltigen.

Vu dans la presse

CONSEIL FEDERAL: «Aujourd’hui, je crois que c’est plutôt un avantage de ne pas avoir été proche de l’armée. J’arriverai avec un regard neuf pour résoudre les problèmes et trouver des solutions rapidement», explique Markus Ritter dans le Temps.

Le centriste saint-gallois, candidat à la succession de Viola Amherd, précise qu'en treize ans au parlement il a appris tous les rouages de la politique, tout en ayant fait ses preuves à la tête de l’Union suisse des paysans. «Nos relations avec l’OTAN doivent être analysées, je le répète, mais nous demeurons un pays militairement neutre», précise encore le conseiller national au journal.

POLITIQUE MONETAIRE: Petra Tschudin, membre de la direction de la Banque nationale suisse (BNS), a expliqué l'importance des taux d'intérêt négatifs pour la Suisse dans une interview avec la Neue Zürcher Zeitung. En tant que petite économie ouverte, cet instrument est important pour influencer le taux de change, a déclaré Petra Tschudin.

Les taux d'intérêt négatifs permettent, même dans un environnement de taux bas, de gérer l'écart des taux pour que le franc ne s'apprécie pas trop par rapport aux autres monnaies. En Suisse, le taux de change a une grande influence sur la stabilité des prix. L'objectif de la BNS est de garantir cette stabilité, a-t-elle encore rappelé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Le Slovène Peter Prevc devient le premier sauteur à ski à sauter 250 mètres, établissant ainsi un nouveau record du monde à Vikersund (Norvège).

- Il y a 20 ans (2005): Assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri dans un attentat à Beyrouth.

- Il y a 20 ans (2005): Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim enregistrent l'adresse web de leur portail Internet de vidéos YouTube.

- Il y a 25 ans (2000): La sonde spatiale NEAR Shoemaker atteint Eros et devient la première sonde spatiale à se mettre en orbite autour d'un astéroïde.

- Il y a 40 ans (1985): Naissance de l'ancien footballeur genevois Philippe Senderos.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du prince du Liechtenstein Hans-Adam II. Depuis 1989, il est prince et chef d'Etat du Liechtenstein ainsi que chef de la maison princière du Liechtenstein. Depuis 2004, c'est son fils, le prince héritier Alois, qui assure les fonctions gouvernementales en tant que prince régent.

- Il y a 130 ans (1895): Naissance du philosophe et sociologue allemand Max Horkheimer, l'un des fondateurs de la théorie critique. Il est décédé en 1973.

Le dicton du jour

«A la Saint-Valentin, tous les vents sont marins»