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Actu et dicton du jour «Pratiques commerciales déloyales»: la Suisse dans le viseur des Etats-Unis

ATS

16.4.2026 - 07:14

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour! 

La Suisse a rejeté point par point les accusations de pratiques commerciales déloyales portées par les Etats-Unis dans une prise de position signée par la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda. (archives)
La Suisse a rejeté point par point les accusations de pratiques commerciales déloyales portées par les Etats-Unis dans une prise de position signée par la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.04.2026, 07:14

16.04.2026, 07:19

Les points forts du jour

FINANCE DURABLE: L'initiative populaire «pour une place financière suisse durable et tournée vers l'avenir» sera déposée jeudi à la Chancellerie fédérale. Les initiants ont annoncé plus de 145'000 signatures. Le texte demande «une place financière qui assume ses responsabilités et qui, dans le cadre de ses activités internationales, cesse de nuire au climat et à la nature». Dans ce domaine, la place financière suisse est un acteur mondial de premier plan comme elle gère des milliards qui causent «d'énormes dégâts à l'étranger», selon le comité.

FMI/BANQUE MONDIALE: Le président de la Confédération Guy Parmelin et la ministre des finances Karin Keller-Sutter participent aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington. A cette occasion, le président de la Confédération doit notamment signer avec la Banque mondiale un accord sur un projet d'amélioration des transports en Ukraine. La conseillère fédérale Keller-Sutter participera en outre à la réunion ministérielle du Groupe d'action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

HOCKEY SUR GLACE: Au lendemain du licenciement de son sélectionneur Patrick Fischer, l'équipe de Suisse entame en Slovaquie la préparation du championnat du monde qu'elle jouera à domicile (à Zurich et à Fribourg) du 15 au 31 mai. Elle dispute ses deux premiers matches du printemps jeudi et vendredi à Topolcany (à 16h30), face à la Slovaquie. Les hockeyeurs suisses évolueront sous les ordres de Jan Cadieux, propulsé sélectionneur plus tôt que prévu après le licenciement de Fischer mercredi soir. Le Zougois a été démis de ses fonctions par la Fédération deux jours après la révélation de son certificat Covid falsifié.

Vu dans la presse

COMMERCE: La Suisse a rejeté les accusations de pratiques commerciales déloyales portées par les Etats-Unis dans une prise de position signée par la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda, rapportent les journaux de CH Media. Elle a contesté par écrit point par point les accusations, y compris celle de tirer indirectement profit du travail forcé.

Cette prise de position s'inscrit dans le cadre de la procédure de consultation américaine visant à préparer de nouveaux droits de douane punitifs. On ignore si le représentant américain du commerce, Jamieson Greer, prendra en compte les objections.

MEDIAS: Le magazine «Wir Eltern» risque de disparaître, rapportent les journaux de Tamedia. Deux numéros ont déjà été annulés, alors que les articles et la mise en page étaient prêts, faute de fonds nécessaires à son impression.

Depuis février, les salaires des cinq rédactrices n'ont plus été versés; elles ont néanmoins continué à travailler, dans l'espoir d'un rachat par un nouvel éditeur. Le propriétaire, Fabio Schoch, n'a pas répondu aux médias. Les collaborateurs indépendants attendent aussi d'être payés; le syndicat Syndicom a tenté à plusieurs reprises d'intervenir auprès de Fabio Schoch.

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16.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): La conseillère nationale schwyzoise Petra Gössi est élue présidente du PLR. La Bernoise Regula Rytz est quant à elle élue à la tête des Verts, après avoir codirigé le parti avec la Vaudoise Adèle Thorens.

- Il y a 30 ans (1996): Décès de l'armateur grec Stavros Niarchos dans une clinique suisse. Il était surtout célèbre pour sa rivalité avec son compatriote Aristote Onassis. Il a été enterré à Lausanne.

- Il y a 40 ans (1986): L'ancien chef de la police des constructions de Zurich, Günther Tschanun, abat quatre de ses employés et en blesse grièvement un autre après des tensions au sein de l'entreprise. Il sera condamné à 20 ans de prison. Il est mort en 2015 dans un accident de vélo au Tessin où il vivait sous un nouveau nom après avoir purgé sa peine de prison.

Le dicton du jour

Saint-Drogon pluvieux, An fromenteux

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