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Actu et dicton du jour Les Suisses pourraient économiser 250 millions par an sur leur loyer !

ATS

17.4.2026 - 07:17

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour! 

L'Association des locataires estime qu'environ 40 % des locataires ont droit à une baisse, mais que seule une minorité en fait réellement la demande.
L'Association des locataires estime qu'environ 40 % des locataires ont droit à une baisse, mais que seule une minorité en fait réellement la demande.
IMAGO/YAY Images

Keystone-SDA

17.04.2026, 07:17

Les points forts du jour

MATERIEL DE GUERRE: Une alliance, composée notamment du PS, des Vert-e-s, du PEV et d'organisations non gouvernementales, s'oppose aux assouplissements validés par le Parlement en matière d'exportation et de réexportation de matériel de guerre. Elle estime que la modification permettrait que des armes suisses se retrouvent dans des conflits civils et internationaux ou entre les mains de régimes violant gravement les droits humains. Elle dépose vendredi à la Chancellerie fédérale un référendum muni de 72'000 signatures. Le peuple sera appelé à voter.

ARMEE: Un comité interpartis défend ce vendredi la réforme du service civil et une admission plus stricte. Dans une époque incertaine, les effectifs de l'armée et de la protection de la population doivent être préservés. La révision de la loi sur le service civil corrige les dérives de ces dernières années. Elle veille à ce que le service civil redevienne une exception réservée aux personnes confrontées à des conflits de conscience. C’est la seule façon de garantir la sécurité de notre pays à long terme, estime le comité.

CINÉMA DOCUMENTAIRE: Le festival du film documentaire Visions du Réel donne le coup d’envoi vendredi soir. La manifestation s’ouvrira avec «Cover-Up» de Laura Poitras, en présence de plusieurs personnalités, dont Alain Berset, l'actuel secrétaire général du Conseil de l'Europe et Carine Bachmann, directrice de l'Office fédéral de la culture. La réalisatrice américaine oscarisée dresse le portrait du journaliste américain Sy Hersh qui a révélé de grands scandales, du Watergate à la guerre du Vietnam. Pendant dix jours, le festival va programmer 164 films, issus de 75 pays.

FRANCE: La cour d'appel de Paris rend ce vendredi son verdict au procès du réalisateur Christophe Ruggia pour agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel quand elle avait entre 12 et 14 ans. Le parquet a requis trois ans de prison ferme contre le cinéaste. Christophe Ruggia, qui dément farouchement les faits dans cette affaire, avait été condamné l'an dernier à quatre ans de prison, dont deux ferme à effectuer sous bracelet électronique.

Vu dans la presse

LOGEMENT: Les Suisses pourraient économiser 250 millions de francs par an sur leur loyer, rapportent les journaux du groupe Tamedia. C'est ce qui ressort des estimations de l'Association des locataires, qui a récemment publié une enquête menée auprès de 35'000 participants. Si le taux d'intérêt de référence se réduit, les loyers doivent être ajustés.

L'année dernière, le taux d'intérêt a été abaissé à deux reprises, en mars et en septembre. L'Association des locataires estime qu'environ 40 % des locataires ont droit à une baisse, mais que seule une minorité en fait réellement la demande. En revanche, l'Association des propriétaires immobiliers considère cette estimation comme infondée.

TRAVAIL: Les caisses de chômage ont accumulé 22'000 heures supplémentaires depuis décembre en raison de problèmes liés au nouveau logiciel du SECO, rapporte la NZZ. Le président de l'Association des caisses publiques de chômage, Jean-Claude Frésard, a déclaré que la situation s'améliore peu à peu et qu'il ne souhaite pas encore donner le feu vert.

Les versements prennent aujourd'hui 15 à 20 minutes, contre quelques minutes auparavant. Le Seco a confirmé au journal ces heures supplémentaires, mais les a également justifiées par la hausse du nombre de chômeurs.

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

17.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès de l'actrice américaine Doris Roberts, star de la série télévisée américaine «Tout le monde aime Raymond». Elle a joué dans environ 150 productions et a notamment reçu cinq Emmy Awards.

- Il y a 80 ans (1946): La Syrie obtient son indépendance totale avec le retrait des dernières troupes du mandat français.

Le dicton du jour

Beau temps à la Saint-Anicet, Est l'annonce d'un bel été

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