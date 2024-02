blue News et Keystone-ATS vous souhaitent un excellent début de journée et vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le conseiller fédéral Albert Rösti a remis en question le statut de protection S pour certains Ukrainiens, rapporte «Blick» sur la base de documents internes (archives). sda

Les points forts du jour

EQUAL PAY DAY: ce samedi 17 février, c’est la date de l’Equal Pay Day en Suisse. Cette journée internationale vise à sensibiliser le public sur l'écart de salaire entre femmes et hommes pour un travail égal. Elle a été lancée en 1966 aux Etats-Unis. Depuis 2005, la cause se diffuse au niveau mondial sous la marque «Equal Pay Day» promue par l'association Business & Professional Women (BPW).

SKI ALPIN: l'étape de la Coupe du monde masculine de Kvitfjell, où une descente et un super-G sont prévus, s'annonce décisive dans la lutte pour les Globes de la vitesse. Marco Odermatt pourrait prendre une option définitive en super-G: il possède 121 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayr au classement de la discipline, à deux courses de la fin. Le Nidwaldien pourrait par ailleurs s'assurer le Globe de descente dès samedi: seul coureur à accuser moins de 100 longueurs de retard au classement de la spécialité, Cyprien Sarrazin a dû déclarer forfait pour ce week-end.

Vu dans la presse

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG-BLICK: Le conseiller fédéral Albert Rösti a remis en question le statut de protection S pour certains Ukrainiens, rapporte «Blick» sur la base de documents internes. Le statut S des personnes originaires de régions éloignées du front de guerre devrait être supprimé dès le printemps avec un délai raisonnable, selon le média alémanique. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a créé une task force pour les réfugiés d'Ukraine. Une équipe, composée de 34 postes à plein temps, est seule responsable du traitement des demandes du statut de protection S, comme le rapporte la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Neuf postes à plein temps devraient s'y ajouter dans un avenir proche, a indiqué un porte-parole du SEM. Il y aurait actuellement 5000 demandes non traitées.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Pour faire face à la pénurie grave de certains antibiotiques, la Confédération a décidé de libérer complètement les réserves obligatoires pour les produits oraux à partir du 1er mars. La mesure doit permettre un meilleur approvisionnement du marché.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'actrice américaine Rene Russo ("Dans la ligne de mire», «Thomas Crown").

Le dicton du jour

Fossés pleins en février, abondance dans les greniers.

ro, ats