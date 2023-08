Expulsés d'Yverdon et Penthalaz, les gens du voyage s'arrêtent à Echallens

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

FOOTBALL: La Coupe de Suisse de football reprend ses droits ce week-end. Plusieurs derbies romands très intéressants figurent au menu. Ce vendredi, Sion se rend à Genève pour affronter Etoile Carouge. Ajoie reçoit Delémont, Genolier-Begnins accueille Onex et le Stade Nyonnais se rend à Lancy. A Berne, le stade du Wankdorf accueillera aussi un derby, avec Young Boys qui reçoit Breitenrain, le club du nord de la Ville fédérale.

Vu dans la presse

GENS DU VOYAGE: Après Yverdon-les-Bains et Penthalaz, les gens du voyage se sont installés mercredi soir à Echallens (VD), sans autorisation, indique 24 Heures. Le syndic de la commune a demandé une mesure d'expulsion au préfet. Le groupe, constitué en majorité de gens du voyage français, s'est déjà fait expulser d'Yverdon-les-Bains dimanche dernier avant de se rendre à Penthalaz, où les autorités lui ont demandé de quitter les lieux.

CORONAVIRUS: La Confédération n'a pas rempli les conditions nécessaires au remboursement de la dette coronavirus pour 2023. Deux milliards de francs par an en moyenne devraient provenir de la Banque nationale suisse (BNS) et des restes de crédits pour arriver à une réduction de la dette, selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Et aucune nouvelle dépense spéciale ne doit être faite. Ces deux points ne sont pas respectés cette année. Si les restes de crédits pourraient encore permettre de retrouver un équilibre à la fin de l'année, la situation s'annonce aussi compliquée pour 2024, écrit la NZZ.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): Décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan dans un hôpital de Berne. Il était né en 1938.

- Il y a 15 ans (2008): Démission du président pakistanais, le général Pervez Musharraf.

- Il y a 15 ans (2008): En Afghanistan, 10 soldats français sont tués et 21 blessés dans une embuscade des talibans dans la vallée d'Uzbin à 60 km de Kaboul.

- Il y a 20 ans (2003): Signature de l'Accord de paix d'Accra, qui a mis fin à 14 ans de guerre civile au Liberia.

- Il y a 30 ans (1993): Le pont de la Chapelle à Lucerne est en grande partie détruit par un incendie.

- Il y a 40 ans (1983): Naissance du chanteur britannico-libanais Mika.

- Il y a 65 ans (1958): Naissance de l'actrice américaine Madeleine Stowe ("Le dernier des Mohicans», «Short Cuts").

- Il y a 90 ans (1933): Naissance du réalisateur et acteur franco-polonais Roman Polanski ("Le couteau dans l'eau», «Le Bal des vampires», «Rosemary's Baby», «Le pianiste").

Le dicton du jour

«A la Sainte-Hélène, noix pleine et cerneau dans l'eau»

ro, ats