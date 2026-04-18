Keystone-ATS et blue News vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le recteur de l'université de Zurich s'est prononcé contre une augmentation des frais d'inscription semestriels (photo d'illustration). KEYSTONE

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Les points forts du jour

PARTIS: Les Vert'libéraux se réunissent samedi en assemblée de délégués à Zoug. Ils se prononceront sur les deux objets soumis au peuple le 14 juin, soit l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» et la modification de la loi sur le service civil, qui veut rendre son accès plus difficile. L'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre, dont le référendum a été déposé vendredi, est aussi au programme.

ITALIE: Le Français Jordan Bardella et le Néerlandais Geert Wilders avec l'Italien Matteo Salvini, les leaders de l'extrême droite européenne se réunissent samedi à Milan pour un «sommet de la remigration». Ils veulent discuter de l'immigration et «des règles européennes absurdes». Les membres du groupe des «Patriotes pour l'Europe» au Parlement européen doivent se retrouver sur la grande place devant le dôme de Milan à 15h00, à l'invitation de la Ligue (Lega), parti de la coalition au pouvoir en Italie.

FOOTBALL: La Suisse est en Turquie samedi pour son quatrième match des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Les joueuses de Rafel Navarro veulent enchaîner après avoir battu les Turques mardi à Zurich (3-1). A Sinop (18h00), sur les rives de la mer Noire, les Suissesses visent une quatrième victoire qui leur assurerait pratiquement la première place du groupe B2. Cela leur permettrait de retrouver l'élite de la Ligue des nations en plus de leur garantir un tirage au sort un peu plus favorable lors du deuxième tour des éliminatoires pour le Mondial brésilien.

HOCKEY SUR GLACE: Davos aborde la finale des play-off face à Fribourg-Gottéron avec le costume du favori (acte I samedi à 20h00). Difficile de ne pas donner une longueur d'avance au HCD. Ses 31 titres nationaux – un record – parlent d'eux-mêmes, bien que le plus récent remonte à plus de dix ans (2015), sous l'ère Arno del Curto. En face, Gottéron affiche un palmarès vierge de tout sacre national. Mais l'heure est venue pour les Dragons d'enflammer tout un canton, après quatre finales perdues par le club.

FOOTBALL: Stade Lausanne-Ouchy contre Grasshopper (samedi 19h15) et Yverdon-Sport face à Saint-Gall (dimanche 15h00) disputent les demi-finales de Coupe de Suisse ce week-end. La qualification d'un club romand en finale relèverait d'un petit exploit. Respectivement 3e et 4e de Challenge League, Yverdon et le SLO n'auront toutefois rien à perdre devant leur public. En Super League, Thoune reçoit Bâle samedi (20h30) pour faire un grand pas vers le titre de champion. La rencontre avait été reportée le week-end dernier après un incendie au Parc St-Jacques.

Vu dans la presse

EDUCATION: Le recteur de l'université de Zurich, Michael Schaepman, s'est prononcé contre une augmentation des frais d'inscription semestriels, qui fait actuellement l'objet d'un large débat. Il a expliqué que les frais actuels avaient évolué au fil du temps et ne reposaient pas sur des principes d'économie de marché, rapporte la NZZ. Une hausse des frais prolonge la durée des études, car les étudiants doivent ainsi travailler davantage. Il met également en garde contre les obstacles sociaux et déconseille toute augmentation, même dans des filières coûteuses comme la médecine. Seuls 10 % des étudiants bénéficient de bourses ou d’autres aides financières. «Certains étudiants renonceront sans doute à Zurich si les frais augmentent», a déclaré M. Schaepman dans une interview.

VOTATIONS: Une table ronde consacrée à l’initiative des 10 millions a changé de lieu en raison du désistement de deux hôpitaux zurichois, rapportent les journaux de Tamedia. Plusieurs sources ont supposé que la directrice de la santé, Natalie Rickli, était intervenue contre les manifestations prévues à la clinique Schulthess et à l’hôpital pédiatrique. Interrogée à ce sujet, Natalie Rickli a estimé juste que les hôpitaux ne se laissent pas instrumentaliser pour des campagnes politiques. Elle n’a toutefois pas donné d’instruction concrète. La table ronde se tiendra désormais à la Haute école pédagogique de Zurich, où le conseiller fédéral Beat Jans prendra la parole comme prévu.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996): Un attentat islamiste fait 18 morts et 18 blessés graves dans un hôtel du Caire. Les victimes sont des touristes grecs qui avaient été pris pour des Israéliens.

- Il y a 60 ans (1966): Décès du politicien et avocat neuchâtelois Ernest Béguin, président du Parti radical suisse de 1934 à 1940.

- Il y a 70 ans (1956): Naissance de l'acteur américain Eric Roberts ("Runaway Train"), frère de Julia Roberts.

- Il y a 75 ans (1951): Signature du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), inspiré du plan Schuman.

- Il y a 80 ans (1946): Dissolution de la Société des Nations (SDN) à Genève. Ses fonctions ont été transférées à l'Organisation des Nations Unies (ONU), fondée le 26 juin 1945.

Le dicton du jour

Avril fait la fleur, Mai en a l'honneur