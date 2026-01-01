Le Conseil fédéral a eu de la peine à assumer le passé de la Seconde Guerre mondiale

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

LA SUISSE EST ENTREE EN 2026: Le pays a démarré la nouvelle année au son des cloches et avec quelques feux d'artifice. A Genève, la fête du Nouvel An, y compris le feu d'artifice, était placée sous la devise «Ensemble on brille!» A Lausanne, il n'y a pas eu de feu d'artifice, mais il y a eu l'embrasement de la cathédrale à l'aide de jeux de lumière et de pyrotechnie. Alors que les Bernois écoutaient les cloches de la cathédrale, des milliers de personnes se sont pressées autour du lac à Zurich pour assister au feu d'artifice. On estime à 150'000 le nombre de spectateurs. En général, la plupart des grandes villes ont renoncé à un feu d'artifice officiel pour la Saint-Sylvestre.

2026: La nouvelle année apporte de nombreux changements en Suisse. Le harcèlement devient un délit pénal, les prix de l'électricité baissent alors que les coûts de certains vaccins standard sont désormais pris en charge par l'assurance maladie. La 13e rente AVS sera elle versée au mois de décembre.

OSCE: La Suisse a pris la présidence tournante de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il s'agit de la troisième présidence suisse, après celles de 1996 et 2014. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine figurera parmi les priorités de l'organisation.

Vu dans la presse

SECONDE GUERRE MONDIALE: Des documents jusqu'alors classés secrets ont révélé à quel point le gouvernement fédéral avait eu du mal à assumer le passé de la Seconde Guerre mondiale, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Au début des années 90, le Conseil fédéral a sous-estimé l'état d'esprit qui régnait dans le pays, écrit le journal. Il se réfère à des documents rendus accessibles par le centre de recherche Dodis. En 1994, le Conseil fédéral n'a pas jugé nécessaire d'organiser quelque chose de particulier pour commémorer les 50 ans de la fin de la guerre. Des célébrations étaient alors prévues dans le monde entier, écrit encore le journal.

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER: A moins d'un mois de leur ouverture, les voies d'accès à la patinoire de Milan ne sont toujours pas construites, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. La manière dont les spectateurs pourront se rendre à la patinoire n'est pas encore claire, écrivent les journaux du groupe de médias. De plus, certains sièges de la patinoire ne seraient pas encore fixés. «Tout va s'arranger», a déclaré Giuseppe Sala, le maire de Milan. Se rendre sur les sites des épreuves risque d'être compliqué, rapportent les journaux de Tamedia. En effet, les travaux routiers prévus dans la région de Cortina et dans la Valteline, où se trouvent Bormio et Livigno, ne sont pas encore terminés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Au moins quinze personnes sont tuées dans un attentat terroriste islamiste à la Nouvelle-Orléans.

- Il y a 10 ans (2016): Des dizaines de femmes sont victimes d'agressions sexuelles lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Ces attaques ont été attribuées pour l'essentiel à de jeunes demandeurs d'asile. Près de 700 femmes ont déposé plainte, dont une pour viol. Des incidents similaires ont été signalés dans d'autres villes d'Allemagne.

- Il y a 10 ans (2016): Quarante-sept personnes sont exécutées en Arabie saoudite, officiellement pour terrorisme ou incitation à la violence. Parmi les personnes exécutées figurait le religieux chiite Nimr al-Nimr, leader de l'opposition.

- Il y a 25 ans (2001): Décès de l'acteur américain Ray Walston ("Embrasse-moi idiot», «Mon Martien favori"). Il était né en 1914.

- Il y a 30 ans (1996): La nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LAMal) introduit en Suisse l'obligation de contracter l'assurance de base.

- Il y a 30 ans (1996): L'âge de la majorité passe à 18 ans en Suisse.

- Il y a 75 ans (1951): Naissance de la chanteuse, actrice et danseuse germano-néerlandaise Romy Haag, née sous le nom d'Edouard Frans Verba.

- Il y a 75 ans (1951): Naissance du photographe allemand Jim Rakete.

- Il y a 75 ans (1951): L'Inde devient le premier pays à déclarer officiellement la fin de l'état de guerre avec l'Allemagne.

- Il y a 75 ans (1951): Lancement du premier plan quinquennal de la RDA.

Le dicton du jour

«Jour de l'an beau, Mois d'août très chaud»