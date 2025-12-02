Les Jurassiens se ruent sur le «seconde main»: succès colossal pour Caritas

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION: Le Conseil des Etats empoigne mardi le budget 2026. Un supplément de plusieurs millions pour l'armée, un soutien pour l'agriculture et une coupe dans les transports ferroviaires mettant à mal la ligne Bâle-Malmö seront au coeur des discussions.

MATERIEL DE GUERRE: Le National devrait avaliser mardi des assouplissements de la loi sur le matériel de guerre, décidés par le Conseil des Etats. Non seulement l'exportation de matériel de guerre mais aussi la réexportation devraient être facilitées. Pour la majorité de la commission préparatoire, il s'agit notamment de maintenir en Suisse une base technologique et industrielle de défense qui soit forte et performante. La gauche montera au créneau pour dénoncer le projet. La menace de référendum a déjà été brandie.

ARMÉE: Après avoir passé le témoin la semaine passée à son successeur Benedikt Roos, le chef de l’Armée sortant, le commandant de corps Thomas Süssli, revient ce mardi devant les médias sur son mandat et sur les événements marquants qui l’ont jalonné. A la tête de l'armée depuis 2020, cet ex-banquier aujourd'hui âgé de 57 ans précisera la voie que l’armée a empruntée pour renforcer sa capacité de défense.

FOOTBALL: Les 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au menu de la semaine, et les trois premiers matches sont programmés mardi. Une certitude avant cette soirée: un club romand de Challenge League est assuré de disputer les quarts de finale, puisque le Stade Nyonnais accueillera Neuchâtel Xamax à 19h30. Une troisième formation romande de Challenge League sera en lice mardi, Stade Lausanne-Ouchy, qui peut croire en son étoile à l'heure d'accueillir la lanterne rouge de Super League Winterthour (coup d'envoi à 19h). Pensionnaire de Promotion League, Cham rêve aussi d'exploit face à des Grasshoppers également mal en point en championnat (20h).

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 2 décembre, c’est aujourd’hui la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Les estimations mondiales portaient à 50 millions le nombre de personnes victimes d’une forme d’esclavage moderne en 2021. Le terme couvre des pratiques telles que le travail forcé, la servitude pour dettes, le mariage forcé et la traite des êtres humains. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

COMMERCE: Le magasin Caritas Comm9 de Delémont, ouvert en 2022, connaît un succès colossal. En trois ans, son chiffre d’affaires est passé de 317'600 francs à 843'500 francs, témoignant d'un goût prononcé de la population jurassienne pour le «seconde main», relate le Quotidien Jurassien.

Les ventes 2025 impressionnent: 150'000 articles ménagers, 60'000 vêtements, 32'000 livres, 5700 meubles et 430 vélos ont ainsi été écoulés. Grâce à ses 1000 m2 de surface, à la qualité du tri et de la présentation, le magasin attire un public très varié, selon le journal. Près de 80 personnes en insertion et une vingtaine d’employés contribuent à cette performance, qui renforce l’autofinancement de Caritas Jura.

COMMERCE: La faillite de l’entreprise derrière les marques de matelas Superba et Swissflex a été évitée. «Environ 40 employés verront leurs postes être conservés et des moyens de production adéquats seront mis à disposition», a indiqué le responsable du dossier au sein de l’Office des faillites Ouest du canton de Lucerne aux titres du groupe CH Media.

Selon la Bz Basel, le groupe Matrafoam, actif en Allemagne et en Belgique, fait son entrée comme nouvel investisseur. Par l’intermédiaire de la nouvelle société Lunora AG, il reprend Aquinos Bedding Switzerland AG.

TRANSPORT: Patrick Ischer, docteur en sciences humaines et professeur associé à la HEG Arc, a mené une étude sociologique sur les entreprises de transport routier suisse, relayée par les titres ESH Médias et le Courrier. Lui-même ancien chauffeur poids lourds, il a suivi 25 chauffeurs et interrogé 20 patrons d'entreprises de transport pour analyser l’impact des contraintes légales, notamment celle de la taxe écologique au kilomètre.

L’optimisation imposée des trajets, renforcée par la surveillance GPS, réduit l’autonomie des routiers: «longtemps, les camionneurs se sont distingués des ouvriers d’usine par le fait qu’ils n’avaient pas de patron sur le dos, même s’ils faisaient davantage d’heures», résume M. Ischer. Ce n'est plus le cas. Les nouvelles contraintes accentuent le stress et bousculent l'identité professionnelle des chauffeurs. S'«ils souffrent d’être mal perçus» par le grand public, les camionneurs restent malgré tout animés par une forte passion du métier.

DROITS DE DOUANE: La secrétaire d’État à l’économie (Seco), Helene Budliger Artieda, a remercié les entrepreneurs suisses pour leur rencontre avec le président américain Donald Trump. Le Seco était informé des cadeaux apportés lors de cette rencontre, a-t-elle précisé dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung.

Le Seco «n’est volontairement pas intervenu dans le choix ou l’acquisition» de ces présents, puisqu’il s’agissait d’une initiative privée, a indiqué Mme Budliger Artieda. En raison des clarifications juridiques toujours en cours autour de cet entretien, elle n'a pas pu en dire davantage. La représente du Seco s'est toutefois réjouie de l’initiative des entrepreneurs. Leur visite à Washington a été déterminante, selon elle.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981).

- Il y a 50 ans (1975): Le mouvement communiste laotien Pathet Lao abolit la monarchie et proclame la République démocratique du Laos.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'actrice germano-suisse Ursela Monn ("Rien ne sert de courir"). Elle a fait de nombreuses apparitions dans des séries télévisées ("Inspecteur Derrick», «Le renard», «Tatort").

- Il y a 160 ans (1865): Naissance du gymnaste neuchâtelois Louis Zutter, médaillé d'or au cheval d'arçons aux Jeux Olympiques d'Athènes en 1895. Il est le premier médaillé olympique suisse. Il est décédé en 1946.

Le dicton du jour

Temps clair à la Sainte-Viviane, Temps clair pendant quarante jours et une semaine