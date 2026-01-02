blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour déposer des fleurs et allumer des bougies en mémoire des victimes de l'incendie qui a ravagé le bar-salon «Le Constellation». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

INCENDIE A CRANS-MONTANA: Au lendemain de l'incendie du bar «Le Constellation» de Crans-Montana (VS), de nombreuses questions restent ouvertes. Le drame a provoqué un choc dans tout le pays. Les drapeaux sont mis en berne pour cinq jours devant le Palais fédéral. Le ministre des affaires étrangères italien Antonio Tajani a annoncé plus tôt que le centre des grands brûlés de Niguarda, dans la banlieue de Milan, accueillera trois personnes gravement brûlées en provenance de la Suisse. Il entend se rendre «demain ou après-demain» sur les lieux du drame.

AUTOMOBILE: La société texane Tesla devrait annoncer vendredi ses ventes totales de 2025. Ses chiffres sont particulièrement attendus, après le géant chinois de l'automobile BYD a annoncé avoir vendu 2,26 millions de véhicules électriques en 2025, établissant un nouveau record mondial pour ce secteur. Ce chiffre devrait permettre à BYD de dépasser pour la première fois l'américain Tesla sur l'année.

HOCKEY SUR GLACE: Le championnat suisse de hockey sur glace reprend ses droits ce vendredi, après les fêtes et la coupe Spengler. Dès 14h00, Ajoie reçoit Berne et Genève Servette accueille Zurich. A 15h45, Zoug se rend à Lausanne. En soirée, Bienne recevra Lugano, Langnau sera au Tessin pour affronter Ambri Piotta et Kloten accueillera Davos.

Vu dans la presse

INCENDIE A CRANS-MONTANA: L’incendie dans un bar de la station valaisanne de Crans-Montana a choqué la Suisse et le monde, rapporte le Temps. Jusqu’ici, une quarantaine de personnes ont perdu la vie et au moins 115 autres ont été blessées.

«A ceux qui ont été fauchés en pleine jeunesse, à leurs proches, aux blessés, il faudra rapidement donner des explications», écrit le journal dans son édito. «Et manifestement, il est encore trop tôt pour y répondre. Mais à la vitesse où circulent les vidéos et les témoignages, les autorités doivent aller vite.»

TRANSPORT AÉRIEN: L'aéroport de Zurich a enregistré l'année dernière moins de vols après 23 heures que les années précédentes, rapportent les journaux de Tamedia. Au total, 2799 vols ont atterri ou décollé à une heure tardive l'année dernière, écrit le Tages-Anzeiger. Soit une baisse d'environ 17 % par rapport à 2024.

En 2023, un pic avait été atteint avec 3481 mouvements aériens après 23 heures. Aucune autorisation n'est nécessaire pour les retards entre 23 heures et 23h30. Les chiffres mentionnés incluent également les vols effectués après 23h30, écrit le journal.

FUSION DE COMMUNES: La Suisse a perdu cinq communes au 1er janvier à la suite d'une fusion ou d'un rattachement, rapporte Watson. Au début 2026, la Suisse compte encore 2110 communes, un nombre jamais atteint auparavant, écrit le journal en ligne.

Le canton de Fribourg a notamment connu des changements: Fétigny et Ménières ont fusionné pour former Fétigny-Ménieres et Ulmiz a rejoint la plus grande commune de Gurmels. Des fusions sont prévues pour 2027, en particulier dans le canton de Vaud

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): Le plafond d'une patinoire s'effondre à Bad Reichenhall (Allemagne), faisant quinze morts.

- Il y a 20 ans (2006): Décès de l'entrepreneur liechtensteinois Toni Hilti, fondateur de la société Hilcona, spécialisée dans les plats préparés.

- Il y a 80 ans (1946): Naissance de l'écrivaine et traductrice zurichoise Ilma Rakusa ("Mehr Meer"), lauréate en 2009 du Prix suisse du livre (alémanique).

Le dicton du jour

«Autant de bonnes journées en janvier, Autant de mauvaises en mai.»