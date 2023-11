Ils n'ont pas payé la redevance Serafe: la police frappe à la porte!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SUISSE/GRECE: La ministre de la justice Elisabeth Baume-Schneider achève sa visite de deux jours en Grèce à Athènes. La conseillère fédérale a notamment visité le centre de réfugiés de Mavrovouni sur l'île de Lesbos. La visite d'un centre protégé pour requérants d'asile mineurs non accompagnés et d'un projet en faveur des femmes en fuite étaient également au programme. La Suisse soutient financièrement ces deux projets. Mme Baume-Schneider s'est par ailleurs entretenu avec son homologue Dimitris Kairidis.

TRAVAIL: Travail.Suisse publie son «Baromètre conditions de travail 2023» en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise. Chaque année depuis 2015, ce sondage représentatif est réalisé auprès de quelque 1500 personnes âgées de 16 à 64 ans. Il ressortait de l'édition de 2022 que 43% des travailleurs étaient stressés. Ils étaient en revanche moins inquiets de perdre leur emploi.

Vu dans la presse

REDEVANCE RADIO-TV: Une descente de police a eu lieu dans un appartement zurichois, ses habitants n'ayant pas payé la redevance Serafe, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a décidé d'envoyer deux de ses employés et quatre policiers inspecter le logement après qu'il a découvert que ses deux habitants possédaient des appareils de réception contrairement à ce qu'ils avaient indiqué. Pas moins de 1463 foyers ont été contrôlés entre 2019 et 2022. Dans 174 cas, une contravention a été donnée. Le montant de ces amendes peut aller jusqu'à 5000 francs.

PARTIS: L'UDC jurassien Thomas Stettler s'explique dans Le Quotidien Jurassien sur ses propos tenus la semaine dernière sur la RTS et qui ont largement fait réagir. Il avait affirmé sur le plateau de l'émission Infrarouge que l'UDC n'était pas raciste, mais «xénophobe peut-être».

«Je voulais évoquer la peur de l'inconnu, de ce que l'on ne connaît pas», affirme-t-il dans le journal jurassien. S'il dit assumer ses propos, il a totalement banni le terme xénophobe de son vocabulaire. «Je regrette le terme que j'ai utilisé, mais pas le fait qu'on thématise le sujet de la peur de l'étranger», dit-il encore.

ALIMENTATION: Les Suisses sont toujours friands de viande. Ils sont 70,6% à consommer régulièrement des produits d'origine animale, selon une étude menée par les universités de Berne et de Saint-Gall ainsi que l'hôpital de l'Ile à Berne, indiquent les titres ESH. Seules 18,3% des personnes ayant participé à l'étude peuvent être considérés comme flexitariens, avec 200 grammes de viande et 300 grammes de poisson consommés par semaine.

Elles sont 7,8% à avoir un régime strictement végétarien et 0,5% sont véganes. L'étude, basée sur les tickets d'achat et de restaurant de 371 ménages, considère que seuls 10,7% des ménages ont une alimentation à la fois durable et saine.

SUISSE-UE: Le Conseil fédéral devrait clore mercredi la phase exploratoire des négociations avec l'UE et définir la suite des opérations. C'est ce que confirment plusieurs sources, écrivent les titres du groupe alémanique CH Media. Le gouvernement devrait informer qu'il acceptera le résultat des entretiens exploratoires et qu'il va élaborer un mandat de négociation. Celui-ci pourrait être adopté par le Conseil fédéral en février, l'objectif étant d'entamer les négociations en mars.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): Signature de l'accord de paix sur le Tigré, en Ethiopie.

- Il y a 10 ans (2013): Deux journalistes français de RFI enlevés par des hommes armés dans le nord du Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, sont exécutés par leurs ravisseurs.

- Il y a 15 ans (2008): La presse allemande rapporte que Susanne Klatten, héritière de Quandt et femme la plus riche d'Allemagne, a porté plainte pour chantage après qu'un ex-amant suisse eut menacé de publier des photos et vidéos compromettantes de leur liaison. L'homme aurait demandé plusieurs millions d'euros.

- Il y a 40 ans (1983): Les électeurs sud-africains, exclusivement blancs, approuvent par référendum une nouvelle Constitution. Le texte établit un régime présidentiel et un parlement tricaméral qui exclut la population noire.

- Il y a 85 ans (1938): Naissance de l'ancienne reine d'Espagne Sophia, fille du roi de Grèce Paul Ier, arrière-petite-fille de l'empereur Guillaume II, mariée depuis 1962 à Juan Carlos.

- Il y a 125 ans (1898): Naissance du cheerleading lors d'une finale de football américain entre les équipes des universités du Minnesota et de Northwestern.

Le dicton du jour

«La neige le jour des trépassés, annonce un printemps ensoleillé»

