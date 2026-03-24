Pétrole et gaz: la hausse des prix pourrait coûter des milliards aux ménages suisses

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

À lui seul, le renchérissement du mazout entraînerait, sur une année, des dépenses supplémentaires de plus d’un milliard de francs. Imago

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

IMMIGRATION: L'UDC défend mardi l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions». Le texte vise à réguler l'immigration afin que le nombre d'habitants en Suisse ne dépasse pas 10 millions d'ici 2050. La population devra voter le 14 juin. Le Conseil fédéral et le reste de l'échiquier politique sont contre.

CULTURE: Après quatre ans de rénovation, le Centre culturel suisse (CCS) rouvre ses portes mardi dans le Marais à Paris en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Créé en 1985 pour promouvoir la création helvétique, ce lieu emblématique a aussi été marqué par des débats politiques. Installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle situé rue des Francs-Bourgeois, le Centre culturel suisse s’est imposé comme une vitrine de l’art contemporain helvétique à Paris.

ONU: La rapporteuse de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese présente mardi sur un nouveau rapport intitulé «Torture et génocide». L'experte de l'ONU, qui fait l'objet d'accusations d'antisémitisme ainsi que d'appels à la démission de la part de plusieurs pays, a affirmé vendredi dernier qu'Israël recourt à un «usage systématique de la torture contre les Palestiniens».

SKI ALPIN: Marco Odermatt va devoir défendre sa première place en géant s'il veut empocher son cinquième globe dans la discipline mardi à Hafjell pour les finales de Coupe du monde. Décevant 19e du Super-G, le Nidwaldien peut encore être devancé par deux coureurs: Lucas Pinheiro Braathen et Loïc Meillard. Mais Meillard possède 89 points de retard, donc il faudrait qu'Odermatt ne rallie pas l'arrivée et que Meillard l'emporte pour rafler le globe, tout en tenant compte du résultat de Braathen. Le coureur brésilien ne compte lui que 48 points de retard sur le patron de la Coupe du monde. Cela signifie que si Braathen s'impose, Odermatt devra terminer au pire 3e pour conserver son bien.

HOCKEY SUR GLACE: Deux matches de l’Acte III des quarts de finale des play-off sont au programme ce soir dès 20h00. Mené 2-0 dans sa série, Fribourg-Gottéron a le couteau sous la gorge contre les Rapperswil-Jona Lakers. Les Fribourgeois doivent absolument s’imposer pour préserver leurs espoirs de qualification. Dans l’autre rencontre, Davos reçoit Zoug. Les Grisons ont gagné les deux premiers duels et font figure de favoris.

Vu dans la presse

MOYEN-ORIENT: La hausse des prix des importations de pétrole et de gaz pourrait coûter des milliards aux ménages suisses, selon les titres Tamedia. Le chercheur en climat de l’EPFZ, Cyril Brunner, estime que les surcoûts annuels extrapolés – basés sur les hausses de prix actuelles – s’élèvent à quatre à cinq milliards de francs. Le kérosène en représente la plus grande part.

Une autre part importante provient du mazout de chauffage. À lui seul, le renchérissement du mazout entraînerait, sur une année, des dépenses supplémentaires de plus d’un milliard de francs, écrivent les titres Tamedia. Brunner souligne toutefois qu’il s’agit d’un instantané. Les prix du pétrole sont «extrêmement volatils et dépendent fortement de l’évolution de la guerre», déclare le chercheur en climat du Département des sciences des systèmes environnementaux de l’EPFZ.

JUSTICE: Un violeur de 28 ans a écopé de quatre ans et demi de prison ferme, une peine assortie d'une mesure thérapeutique en milieu fermé, rapporte ArcInfo. Le Tribunal criminel de la Chaux-de-Fonds a condamné l'accusé à la peine maximale, après l'agression d'une ado de 13 ans qu'il avait suivie dans la rue, fin 2024 dans la cité horlogère. Le vingtenaire avait violé la jeune fille par-dessus ses vêtements, un couteau sous la gorge, dans le sous-sol de son immeuble.

Encore marquée, la jeune victime n'a pas assisté à l'audience. «Sa vie ne sera plus jamais la même, elle n’oubliera jamais, et nous non plus», a dit son père. Face à lui, le prévenu est resté impassible. Déjà condamné pour agressions sexuelles en France et menaces de viol sur ses ex, l'homme a reconnu l'agression mais contesté le viol: «On a trébuché», s'est-il défendu.

PHARMA: L’association des entreprises pharmaceutiques suisses de recherche, Interpharma, a modifié ses comparaisons de prix des médicaments, relève Republik. Le but de la manoeuvre est de disposer d’un levier pour justifier des prix plus élevés en Suisse, écrit le magazine en ligne. Si la Suisse n’est pas le pays le moins cher ou le deuxième moins cher d’Europe, elle n’aurait pas d’influence sur la fixation des prix aux États-Unis.

Interpharma utilise désormais des taux de change ajustés au pouvoir d’achat, ce qui fait apparaître la Suisse comme le pays le moins cher comparativement. Les comparaisons précédentes donnaient exactement le contraire. «Les États-Unis veulent ce type de comparaison», déclare au média en ligne le directeur d’Interpharma, René Buholzer, en ajoutant que «sans tenir compte du pouvoir d’achat, le comparatif serait faux». L’Office fédéral de la santé publique s’étonne de ce «comparatif douteux» réalisé par Interpharma, ajoute Republik.

CONSEIL FEDERAL: Les conseillers fédéraux ont pris à 301 reprises l'avion ou l’hélicoptère du Conseil fédéral l’an dernier, relate le Blick. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis arrive en tête avec 85 vols au total. À l’intérieur de la Suisse, il a utilisé le jet du Conseil fédéral à 23 reprises, sa liaison favorite étant Berne–Agno (TI).

Derrière lui figurent la ministre des Finances et ancienne présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Economie Guy Parmelin. Le ministre de la Défense Martin Pfister est celui qui a le plus souvent utilisé l’hélicoptère. À l’inverse, le ministre de la Justice Beat Jans est celui qui a le moins volé, talonné par le ministre de l’Environnement Albert Rösti avec un seul vol de plus. La ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider se situe juste au-dessus avec un total de 29 vols.

JUSTICE: Le Tribunal pénal de Bâle a condamné un homme de 45 ans à six ans et demi de prison pour le viol d’une prostituée. Le Serbe sera expulsé du pays pour 15 ans, selon la Basler Zeitung et 20 Minuten. L’homme a agressé et violé la femme à Noël 2025 dans l’appartement de sa compagne.

Le tribunal l’a reconnu coupable notamment de viols répétés, de contrainte sexuelle cruelle, de coups et blessures graves sur une personne sans défense, de privation de liberté et de plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants. À la fin de l’énoncé du jugement, le président du tribunal a fait sortir de la salle le violeur pour des insultes, précise 20 Minuten.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.03.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): Décès du compositeur bâlois Rudolf Kelterborn, considéré comme l'une des figures les plus influentes de la scène classique internationale, principalement dans le domaine de la musique contemporaine.

- Il y a 50 ans (1976): Coup d'Etat militaire en Argentine qui renverse la présidente Isabel Peron. Instauration de la dictature de Jorge Rafael Videla.

- Il y a 75 ans (1951): Naissance du créateur de mode américain Tommy Hilfiger.

- Il y a 100 ans (1926): Naissance de l'écrivain italien Dario Fo, prix Nobel de littérature en 1997. Il est décédé en 2016.

Aujourd'hui c'est...

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 mars, c’est aujourd’hui la Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes. Proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU, cette date a été choisie pour rendre hommage à la mémoire de Monseigneur Óscar Arnulfo Romero, assassiné ce même jour en 1980 pour avoir dénoncé les violations des droits de l’homme au Salvador, écrit l'ONU. Cette journée souligne l’importance de ce droit fondamental pour les victimes et leurs proches, qui exigent de connaître ce qui s’est passé lors de violations graves comme les disparitions forcées ou la torture. Le droit à la vérité implique de connaître la réalité pleine et entière des événements, les circonstances spécifiques de leur déroulement ainsi que l'identité des responsables.

Toutes les informations sur le site de l’ONU:

https://www.un.org/fr/observances/right-to-truth-day

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 mars, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Cette date commémore l'annonce par le Dr Robert Koch, en 1882, de sa découverte du bacille responsable de cette maladie, une avancée qui a ouvert la voie au diagnostic et au traitement, écrit l'ONU. Cet événement annuel est une occasion cruciale pour sensibiliser le grand public aux terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette pathologie. Elle rappelle que la tuberculose reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde.

Toutes les informations sur le site de l’ONU:

https://www.who.int/fr/campaigns/world-tb-day

Le dicton du jour

« C'est en mars que le printemps chante, Et que le rhumatisme augmente»