Lausanne: pluie de plaintes pénales contre le chauffard qui a foncé sur la foule

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des voitures passent sur le pont Chauderon le dimanche 7 septembre 2025 à Lausanne. La veille, un automobiliste de 56 ans a a forcé le passage à travers une manifestation propalestinienne non autorisée (KEYSTONE/Cyril Zingaro) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

IMMIGRATION: Le Conseil national poursuit jeudi son débat marathon sur l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», qui réclame un contrôle strict de l'immigration. Elle devrait être rejetée, l'UDC étant seule pour défendre son texte. Le Centre se retrouve aussi bien seul dans son plaidoyer pour un contre-projet. Les discussions devraient s'étendre sur une bonne partie de la journée, une centaine d'orateurs devant encore s'exprimer.

SARKOZY: La justice française tranche ce jeudi matin une accusation qui laisse planer sur Nicolas Sarkozy la menace d'un emprisonnement jusqu'à sept ans: le dictateur libyen Mouammar Kadhafi l'a-t-il corrompu en finançant son accession à la présidence de la République en 2007?

L'ex-président, qui a passé de longues heures à la barre lors des trois mois de procès début 2025, devrait être présent. En cas de condamnation, un appel est probable, tant Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de clamer son innocence depuis 2011. Mais une condamnation définitive supérieure à deux ans ferme ne pourrait pas être aménagée, par la pose d'un bracelet électronique par exemple, comme l'ex-président en a déjà porté durant cinq mois pour un an de prison dans l'affaire dite des écoutes.

JARDIN BOTANIQUE: Le Jardin botanique Flore-Alpe à Champex-Lac (VS) convie la presse ce jeudi afin de présenter des «éléments sensibles» du passé de son fondateur Jean-Marcel Aubert. L’ingénieur et industriel vaudois a créé l’écrin alpin il y a bientôt cent ans, en 1927. Avec ses quelque 4000 espèces végétales de régions de montagnes, dont près de 1200 originaires des Alpes et du Valais, le lieu possède la plus importante collection vivante du canton et figure parmi les jardins botaniques les plus riches des Alpes.

FOOTBALL: Les Young Boys accueillent le Panathinaikos Athènes ce soir dès 21h00 pour le compte de la 1re journée de la phase de ligue d'Europa League. Sur leur pelouse, les Bernois se doivent de l'emporter face aux Grecs.

Vu dans la presse

JUSTICE: Une vingtaine de plaintes pénales ont été déposées contre l'automobiliste de 56 ans qui avait a forcé le passage à travers une manifestation propalestinienne non autorisée, le 6 septembre à Lausanne, rapporte 24 heures. Il avait blessé légèrement deux personnes et provoqué une vive panique. Le chauffard, arrêté puis relâché après deux nuits en cellule, avait affirmé ne pas avoir voulu faire de mal.

L’affaire a provoqué des remous au Conseil communal, où des élus – certains présents lors des faits – ont dénoncé la réaction jugée insuffisante de la police. Le municipal de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), a défendu les forces présentes: «Il est évident que l’usage d’une arme n’aurait pas été imaginable au milieu de la foule», selon lui.

PROCHE-ORIENT: Israël n’a pas encore donné son accord pour le transfert de 20 enfants malades ou blessés de la bande de Gaza vers la Suisse. Les autorités suisses seraient toujours en négociation avec leurs homologues israéliennes, écrivent les titres alémaniques de Tamedia.

A l'heure de leur mise sous presse, on ne savait pas encore si Israël autoriserait leur sortie, ni à quelles conditions. La Confédération indique qu’elle pourrait, en principe, lancer l’opération immédiatement. Selon les journaux Tamedia, chaque enfant a la possibilité d'être accompagné par un maximum de quatre personnes et demander ensuite l’asile en Suisse.

POLEMIQUE: Lors de la conférence annuelle de la Ligue des musulmans de Suisse (LMS), dimanche à Hägendorf (SO), la participation d’un activiste controversé est prévue, selon les titres CH Media. Ce Romand avait célébré l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. Depuis l’interdiction du Hamas, il a partagé deux vidéos montrant notamment Yahya Sinwar, chef du Hamas désormais tué.

«Cela n’a aucun lien avec notre événement», a déclaré le président de la LMS, Mustafa Saleh, aux journaux. Le Ministère public de la Confédération n’a pas répondu aux questions de CH Media et n’a pas non plus indiqué s’il avait ouvert une procédure contre l'activiste pour soutien au Hamas.

MOUTIER: Les coûts liés aux soins de 70 personnes créent des tensions dans le cadre du transfert de Moutier de Berne au Jura. Selon Blick, ni le canton de Berne – auquel la commune appartient jusqu’au 1er janvier 2026 – ni le canton du Jura ne veulent assumer la part résiduelle du financement.

Berne souhaite éviter de continuer à payer après le rattachement, tandis que le Jura refuse de prendre le relais dès 2026. La Confédération est intervenue, a indiqué la Direction de la santé bernoise au tabloïd. Une médiation en juin n’ayant pas abouti, les deux cantons devront trouver une solution bilatérale.

GENEVE: Les Transports publics genevois (TPG) ont nommé une nouvelle directrice des ressources humaines, appelée à prendre ses fonctions en janvier 2026 après le licenciement de son prédécesseur et les départs de deux autres cadres. Mais son domicile en Haute-Savoie, bien qu’elle soit binationale et active en Suisse depuis 2020, suscite des critiques, écrit la Tribune de Genève (TDG).

Le MCG dénonce une atteinte à la «préférence cantonale». Des membres du conseil d'administration (CA) ont exprimé des réserves et se sont abstenus de voter cet engagement, selon la TDG. Les TPG assurent que le recrutement s’est déroulé dans les règles et justifient leur choix par les compétences et l’expérience de la candidate, estimant que sa résidence dans le bassin transfrontalier ne pose pas de problème. Le quotidien rappelle qu’une membre du CA avait dû démissionner après un déménagement à Fribourg.

PUMP FOIL: Le Genevois Edan Fiander (19 ans) est devenu le premier champion du monde de pump foil, discipline récente où l’on «vole» sur l’eau grâce à une planche munie d’un foil et à la seule force des jambes, relatent la Tribune de Genève et 24 heures. Déjà double champion de Suisse, il a surclassé ses adversaires lors du World Cup Championship 2025, terminant largement en tête d'un classement général regroupant sept épreuves disputées en Amérique du Nord et en Europe.

L'ancien skateur consacre une année sabbatique à sa passion, s’entraînant sans relâche sur le Léman, parfois dans des conditions extrêmes. Bien qu'il doive encore trouver des sponsors pour vivre de ce sport exigeant, il entend défendre son titre mondial en 2026.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de l'humoriste française Anne Roumanoff.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance de l'auteur-compositeur-interprète italien Zucchero ("Senza une donna").

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du footballeur allemand Karl-Heinz Rummenigge. Il a remporté le championnat d'Europe en 1980 avec l'équipe nationale de RFA et la coupe d'Europe des clubs champions en 1975 et 1976 avec le Bayern Munich. Il a terminé sa carrière au Servette de 1987 à 1989.

- Il y a 75 ans (1950): Les troupes de l'ONU conquièrent Séoul lors de la guerre de Corée.

Le dicton du jour

Brouillards d'automne, Beau temps nous donnent