SERVICE CITOYEN: L'association Servicecitoyen.ch devrait déposer ce jeudi les signatures en faveur de son initiative populaire éponyme. Chacun et chacune devrait effectuer au moins une fois dans sa vie un engagement pour la collectivité et l'environnement. L'initiative entend rendre la milice accessible à tous et toutes, y compris les étrangers.

CORONAVIRUS: La commission de gestion du Conseil national rend public son rapport sur le chômage partiel pendant la pandémie de Covid. Une proportion non négligeable d'entreprises a abusé de ces indemnités mises en place durant la pandémie. Sur la base de 623 contrôles effectués sur site jusqu'à fin mars, le Seco a déploré 11% de prestations perçues indûment. Une grande partie de ces cas abusifs, soit 65%, sont qualifiés d'illégaux.

Vu dans la presse

ENERGIE: Les CFF et l'Office fédéral des transports ont élaboré cinq scénarios en cas de pénurie d'électricité. Le premier consiste en une limitation des offres touristiques et de loisirs, détaillent les titres du groupe alémanique CH Media.

Le deuxième scénario prévoit une réduction de l'horaire avec des bus électriques remplacés par des véhicules diesel. La population serait en outre invitée à moins voyager. Les plans trois et quatre entraîneraient l'arrêt du trafic voyageur sur les rails tandis que l'entier du trafic ferroviaire serait interrompu dans le pire des scénarios, le niveau cinq. Et les bus et trams ne circuleraient pratiquement plus.

SECURITE: «Des activités problématiques d'ordre privé» seraient la raison principale du retrait de Jean-Daniel Ruch du poste de Secrétaire d'Etat à la politique de sécurité, selon Le Temps. Ces «éléments délicats» n'auraient été signalés qu'après sa nomination. Le Prévôtois aurait échappé à un nouvel examen des inspecteurs fédéraux, d'usage pour les hauts cadres de l'administration, écrivent plusieurs médias.

Le dernier contrôle réalisé en 2019 a été jugé suffisant. L'ambassadeur va en outre quitter la diplomatie, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères au Temps et à La Liberté. Son mandat à Ankara prendra fin le 30 juin 2024.

SUISSE-UE: Berne et Bruxelles doivent boucler les questions techniques du dossier européen d'ici à la fin de la semaine. C'est ce qu'ont indiqué plusieurs sources au Temps. Le Conseil fédéral devrait quant à lui décider avant Noël d'un mandat de négociations avec l'UE.

Après les élections fédérales, une nouvelle fenêtre d'opportunité s'ouvre, estime-t-on autant à Bruxelles qu'à Berne. Les parties doivent toutefois agir vite avant que la porte ne se referme avec les élections européennes de mai 2024 et l'arrivée d'une nouvelle Commission européenne.

TUNNEL DU GOTHARD: Plusieurs ingénieurs estiment que le déraillement d'un train de marchandise dans le tunnel du Gothard cet été a causé des dommages s'élevant à 100 millions de francs. Ce montant comprend les pertes dues à la restriction du trafic ferroviaire après le déraillement, précisent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Les coûts pour les entreprises de transport et le tourisme ne sont en revanche pas pris en compte. Le directeur général des CFF Vincent Ducrot doit publier une estimation du montant des dommages le 2 novembre au moment d'informer sur les travaux de réparation. Le calendrier de réouverture sera également communiqué.

BANQUES: La tour Credit Suisse à Londres fait désormais partie de l'histoire. UBS transfère son personnel dans son siège situé au centre de la capitale britannique, indique la Neue Zürcher Zeitung, se basant sur une information interne adressée aux collaborateurs. Le déménagement doit durer plusieurs mois. On ne sait toujours pas combien de collaborateurs auront un nouveau bureau. La saignée devrait être bien plus importante à Londres qu'en Suisse, selon les observateurs. De nombreux banquiers d'investissement auraient déjà été licenciés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1998): Le cyclone Mitch fait près de 9000 morts et autant de disparus en Amérique Centrale.

- Il y a 30 ans (1993): L'ancien ministre de la Sécurité d'Etat de la RDA, Erich Mielke, est condamné à six ans de prison pour sa participation à l'assassinat de deux policiers en 1931.

- Il y a 65 ans (1958): La Pan American World Airways devient la première compagnie aérienne à lancer un service transatlantique quotidien avec des avions à réaction de New York à Paris.

- Il y a 70 ans (1953): Naissance du batteur, guitariste et claviériste américain Keith Strickland, membre fondateur du groupe The B-52's.

Le dicton du jour

«A la Saint-Dimitri, le froid est bien pris»

ro, ats