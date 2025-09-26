Blatten: coupé du monde, cet hôtel a le «malheur» d'être encore debout

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L’hôtel Fafleralp situé dans le Lötschental risque la faillite malgré l’aide d’urgence promise par le canton du Valais. Capture d'écran Instagram/ @hotelfafleralp

Les points forts du jour

SESSION: La session d'automne se termine vendredi aux Chambres fédérales. Celles-ci doivent approuver en votations finales 26 projets, par exemple pour prolonger les indemnisations en cas de RHT, rendre l'accès au service civil plus difficile, accélérer le développement des énergies renouvelables grâce à des procédures de construction simplifiées ou encore inscrire dans le code civil le principe d'une éducation sans violence. Un référendum contre la loi sur le service civil a déjà été annoncé. La loi sur l'indemnisation en cas de RHT a été déclarée urgente et devrait entrer en vigueur au 1er novembre.

RELIGION: L'Institut suisse de sociologie pastorale, à Saint-Gall, présente ce vendredi les données actuelles de l'Eglise catholique romaine et de l'Eglise évangélique réformée en Suisse. Ces statistiques porteront principalement sur l'évolution du nombre de membres et les tendances dans le domaine de la vie ecclésiale.

FETE: La 98e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel commence vendredi soir. D'ici à dimanche soir, plus de 300'000 personnes sont attendues dans le centre-ville du chef-lieu. Le point fort de la manifestation est le corso dimanche, qui comportera 24 chars décorés de plus d'un demi-million de fleurs. L'un d'entre eux a été dessiné par l'illustrateur John Howe.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 septembre, c'est aujourd'hui la Journée mondiale de la mer. Le thème de la Journée mondiale de la mer 2025, «Notre océan, notre obligation, notre opportunité», reflète le rôle vital de l'océan dans l'économie mondiale, plus de 80% du commerce mondial étant transporté par voie maritime. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 septembre, c'est aujourd'hui aussi la Journée internationale pour l'élimination des armes nucléaires. La réalisation d’un monde exempt d’armes nucléaires est l'un des objectifs prioritaires de l'Organisation des Nations Unies en matière de désarmement. Cette question était, en effet, déjà inscrite dans la première résolution de l'Assemblée générale en 1946, qui établit aussi la Commission de l'énergie atomique des Nations Unies (dissoute en 1952), ayant pour mandat de réfléchir à des mesures... Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

ÉBOULEMENT: L’hôtel Fafleralp situé dans le Lötschental risque la faillite malgré l’aide d’urgence promise par le canton du Valais. L’établissement, resté intact après l’éboulement de Blatten mais désormais coupé du reste de la vallée, dispose d’une assurance perte d’exploitation. Toutefois, celle-ci refuse d'indemniser le propriétaire car l’hôtel est encore debout.

Chaque mois, le propriétaire doit assumer des dizaines de milliers de francs pour les hypothèques et les assurances. L’aide cantonale annoncée de 100'000 francs n’est, selon lui, qu’une goutte d’eau dans l'océan. Il mise désormais sur une aide immédiate du Canton, dont le montant et les modalités n'ont pas été articulés.

TRAVAIL: Selon une étude synthétisée par les journaux alémaniques de Tamedia, les employés n’osent pas utiliser la totalité des jours de télétravail qui leur sont pourtant autorisés. En moyenne, les salariés en Suisse travaillent 1,6 jour par semaine depuis leur domicile, alors que les entreprises en permettent 2,4. Le souhait des travailleurs s’élève à 2,3 jours, soit un niveau proche du maximum autorisé. Cette différence s’expliquerait par la culture d’entreprise, a indiqué l’auteur de l’étude, Laurenz Meier, cité par les journaux.

JUSTICE: En 2021, des coups de feu tirés à Delémont avaient valu de lourdes peines à trois jeunes: 12 ans pour le chauffeur et le tireur, 42 mois pour le passager arrière. Ce dernier, désormais libre, se trouve au cœur d’une nouvelle bataille judiciaire, rapporte Le Quotidien Jurassien.

Alors que la Cour pénale jurassienne avait refusé son expulsion, le Tribunal fédéral a imposé cette mesure, obligeant les juges locaux à en fixer la durée et à statuer sur une éventuelle inscription au système Schengen. Mercredi, la Cour pénale a limité l’expulsion à 5 ans, sans inscription, estimant l’homme non dangereux. Son avocat estime la jurisprudence fédérale trop rigide. Il a déjà saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour contester le principe même de l’expulsion.

CHAUFFARDS: Depuis 2013, sur 103 conducteurs appréhendés pour un délit de chauffard sur les routes neuchâteloises, 102 sont des hommes, indique Alain Saudan, chef de la police de la circulation du canton à Arcinfo. Près de 60% des auteurs de ce type d’infraction ont 30 ans ou moins, et les plus jeunes 16 ans. Les motos représentent un quart des véhicules utilisés lors de délits de chauffard, le reste étant des voitures, souvent rapides. Quant à la nationalité des auteurs, elle reflète celles des habitants du canton. Les Suisses sont majoritaires, suivis par les Portugais et les Français.

FORET: La plus haute forêt comestible urbaine d’Europe verra le jour au parc du Paddock à La Chaux-de-Fonds, rapporte Arcinfo. Portée par l’association Les Jardins du Mycélium, elle s’étendra sur 3300 m2 et accueillera d’ici 2032 plus de 900 végétaux, dont 300 arbres et arbustes. Les objectifs poursuivis sont multiples: renforcer l’autosuffisance alimentaire, capter du CO2 et favoriser la biodiversité grâce à un écosystème mêlant toutes les strates forestières.

En collaboration avec la Ville, le projet servira aussi de laboratoire à ciel ouvert pour tester des espèces adaptées au climat futur. Pêchers, pacaniers ou micocouliers s’ajouteront à des essences locales. Accessible à tous, la forêt permettra aux habitants de cueillir librement ses fruits, tout en sensibilisant à l’agroforesterie et à la résilience écologique.

BANQUES: Un actionnaire de Credit Suisse a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre deux experts désignés par le Tribunal de commerce de Zurich, rapportent les titres CH Media. Leur mission est d’évaluer la valeur de continuation de la banque au 19 mars 2023, date de son rachat. Le plaignant estime que les deux spécialistes manquent de compétences et les accuse en outre de partialité. Dans ce litige portant sur des milliards, 39 plaintes ont déjà été déposées devant le Tribunal de commerce, toutes exigeant l’accès aux documents remis aux experts.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): Décès de l'astronome suisse Max Waldmeier, spécialiste du soleil. On lui doit notamment la classification des taches solaires qui porte son nom (vers 1950) et l'hypothèse éruptive de l'activité solaire (1935).

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'écrivain bernois Martin Frank, auteur du premier roman gay alémanique «Ter fögi isch e souhung», porté à l'écran par Marcel Gisler ("F. est un salaud», prix du cinéma suisse en 1999).

- Il y a 80 ans (1945): Naissance du chanteur britannique Brian Ferry.

- Il y a 80 ans (1945): Décès du compositeur hongrois Béla Bartók ("Musique pour cordes, percussion et célesta», «Le château de Barbe-Bleue», «Suite de danses"). Il était né en 1881.

Le dicton du jour

«Priez Saint-Côme et Saint-Damien, vous vous porterez toujours bien!»