«Les clients ont aussi droit à leurs vacances», le tourisme se poursuit à Crans-Montana

Les points forts du jour

INCENDIE A CRANS-MONTANA: Avec quarante morts et 119 blessés, le bilan de l'incendie du bar «Le Constellation» est «bouleversant», selon les autorités valaisannes. «Tout laisse à penser» que le feu est parti de bougies ou de feux de Bengale placées sur des bouteilles de champagne. Les hommages et appels à se rassembler se multiplient après la tragédie. Plusieurs cérémonies doivent avoir lieu ces prochains jours, dont ce samedi au Temple de Lutry (VD). Un hommage sera également organisé le vendredi 9 janvier dans le Haut-Plateau. Des ressortissants suisses se trouvent parmi les 50 personnes grièvement blessées dans l'incendie de Crans-Montana qui seront transportées d'ici dimanche dans des hôpitaux étrangers spécialisés.

UKRAINE: Des conseillers de sécurité des pays alliés de l'Ukraine se réunissent samedi alors que les attaques entre Kiev et Moscou se succèdent depuis le début de l'année 2026. L'issue des pourparlers en cours pour mettre fin au conflit est toujours incertaine.

SKI ALPIN – Seules les dames seront en lice ce week-end sur le front de la Coupe du monde, à Kranjska Gora. Le programme est le même qu'une semaine plus tôt à Semmering: un géant le samedi et un slalom le dimanche. En pleine forme, Camille Rast devrait jouer les premiers rôles les deux jours. La Valaisanne reste sur trois 2es places: deux en slalom, à Courchevel et à Semmering, et une en géant à Semmering où elle a décroché son meilleur résultat dans la discipline. Mais les femmes à battre seront bien Julia Scheib et Alice Robinson en géant, et bien sûr Mikaela Shiffrin en slalom.

Vu dans la presse

INCENDIE A CRANS-MONTANA: Après le terrible drame qui a ravagé Crans-Montana (VS), le tourisme doit se poursuivre dans le «plus grand respect et dans la mémoire», confie le directeur du tourisme de la station, Bruno Huggler. «Les clients ont aussi droit à leurs vacances», a-t-il déclaré dans une interview aux journaux alémaniques de Tamedia. Le directeur du tourisme n'a pas non plus connaissance de départs anticipés ou d'annulations. L'offre reste ouverte, avec quelques adaptations. Les concerts sont annulés et les bars ne diffusent pas de musique. «La vie doit continuer», a encore déclaré Bruno Huggler au Walliser Bote.

INCENDIE A CRANS-MONTANA: L’énorme plan catastrophe qui s’est déclenché jeudi dans la nuit, ce plan «grands brûlés», qui a sauvé des vies, c’est celui de Mette Berger, professeure émérite à l’Université de Lausanne, et qui a dirigé pendant trente ans le centre romand des grands brûlés, rapportent le 24 Heures et la Tribune de Genève. «C’est ce qui s’est mis en place, et il faut dire que les Valaisans ont admirablement travaillé. C’est ce qui avait été convenu: un poste médical avancé sur les lieux de l’accident qui répartit les blessés depuis Crans – certains blessés sont partis directement au CHUV – et la majorité vers Sion. Une deuxième évaluation a ensuite lieu dans les hôpitaux», explique Mette Berger qui rappelle que le CHUV peut assumer sept à huit brûlés en temps normal, selon la gravité des brûlures.

ELECTIONS 2027: L'UDC n'envisage pas d'obtenir un troisième siège au Conseil fédéral, quel que soit le résultat des élections, écrit la Schweiz am Wochenende. «Nous restons fidèles à la formule magique actuelle», a déclaré Manuel Strupler, directeur de campagne du parti, dans une interview au journal. Le conseiller national UDC de Thurgovie n'a pas donné de chiffre concernant l'objectif électoral pour les élections fédérales de l'année prochaine. Il est clair que le parti souhaite progresser, a déclaré Manuel Strupler, en réponse à la question de savoir s'il souhaite franchir la barre des 30 %. Depuis 1943, les quatre partis les plus populaires sont représentés au gouvernement fédéral, la répartition des sièges étant déterminée par la formule magique. L'UDC, le PS et le PLR comptent actuellement deux membres chacun au Conseil fédéral, et le centre un.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès du banquier et mécène zurichois Hans Vontobel, à la veille de son 100e anniversaire. Il a dirigé de 1943 à 1991 la banque privée J. Vontobel & Co, fondée par son père en 1936.

- Il y a 70 ans (1956): Naissance de l'acteur et réalisateur américain Mel Gibson ("Braveheart», «Mad Max").

- Il y a 80 ans (1946): Naissance du musicien britannique John Paul Jones, membre du groupe Led Zeppelin ("Whole Lotta Love").

- Il y a 100 ans (1926): Naissance du producteur des Beatles, George Martin. Souvent qualifié de «cinquième Beatles», il fut également un mentor pour John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Il est décédé en 2016.

Le dicton du jour

«Sainte-Geneviève ne sort point, Si Saint-Marcel ne la rejoint»