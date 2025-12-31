  1. Clients Privés
Actu et dicton du jour À minuit, Moutier sera officiellement jurassienne

ATS

31.12.2025 - 07:35

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

31.12.2025

Keystone-SDA

31.12.2025, 07:35

Les points forts du jour

MOUTIER: Ce 31 décembre à minuit, la Ville de Moutier avec ses 7300 habitants quittera le canton de Berne pour rejoindre celui du Jura. La cité prévôtoise va alors devenir la 51e commune du canton du Jura. Au programme de cet événement placé sous le slogan «Nuit pour l'histoire», une partie officielle, un banquet avec 1200 convives, un cortège aux flambeaux et un spectacle son et lumière projeté sur la façade de l'Hôtel de Ville en attendant le douzième coup de minuit.

Stalking, poursuites, E-ID, assurances.... Ces 26 changements en 2026 à connaître dès maintenant

Stalking, poursuites, E-ID, assurances...Ces 26 changements en 2026 à connaître dès maintenant

NOUVEL AN: La Suisse fête l'entrée dans la nouvelle année. Si les feux d'artifice sont devenus un peu plus rares dans les villes suisses, hormis Genève, Zurich ou Interlaken, les fêtes populaires ne manquent pas. Les équipes de Nez Rouge seront à nouveau sur le pont pour ramener les fêtards en tout sécurité.

Vu dans la presse

LITTERATURE: Le critique littéraire Roman Bucheli prend sa retraite après 35 ans de carrière, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Dans le milieu littéraire, Roman Bucheli est devenu «un acteur incontournable, critique et incorruptible», écrit le journal. Au cours de sa carrière, il a rédigé plus de 2000 articles pour la NZZ. «Parce que le métier de critique littéraire semblait l'exiger, j'ai écrit de manière critique, quoi que cela puisse signifier», écrit Roman Bucheli dans l'édition du jour. Il n'a pas appris à critiquer la littérature. «Je l'ai fait du mieux que j'ai pu et je m'y suis exercé presque quotidiennement», explique-t-il à l'occasion de son départ à la retraite.

Loèche. Le dernier récipiendaire du Nobel de littérature a souvent séjourné dans le Haut-Valais

LoècheLe dernier récipiendaire du Nobel de littérature a souvent séjourné dans le Haut-Valais

SANTE: Les personnes atteintes de sclérose en plaques en Suisse ont plus souvent recours à une assistance médicale qu'en Autriche, rapportent les journaux de CH Media. 58 % des personnes concernées en Autriche utilisent un stylo injecteur qu'elles peuvent employer elles-mêmes à domicile, rapportent les journaux du groupe de médias. En Suisse, ce chiffre est de 21 % des patients atteints de la maladie. Les autres personnes reçoivent le médicament par perfusion. «De nombreux patients ne se sentent pas bien conseillés, car ils ne disposent pas de toutes les options possibles», a déclaré David Haerry, représentant des patients, aux journaux de CH Media. Au lieu d'un traitement à l'hôpital, le stylo injecteur offre aux personnes concernées une certaine indépendance, a-t-il ajouté.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès du comédien et metteur en scène français Robert Hossein ("Angélique"), connu pour ses comédies musicales grandioses comme «Les Misérables».

- Il y a 10 ans (2015): Des dizaines de femmes sont victimes d'agressions sexuelles lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Ces attaques ont été attribuées pour l'essentiel à de jeunes demandeurs d'asile.

- Il y a 10 ans (2015): Décès de la chanteuse soul américaine Natalie Cole ("Unforgettable"), fille de la légende du jazz Nat King Cole.

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'acteur américain Wayne Rogers ("M*A*S*H», «Los Angeles, années 30").

- Il y a 60 ans (1965): Jean-Bedel Bokassa prend le pouvoir lors d'un coup d'Etat militaire en Centrafrique.

Le dicton du jour

Chaque Saint-Sylvestre sonnée, Nous fait plus vieux d'une année

