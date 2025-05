Les officiers demandent 4 milliards pour la flotte de chars de l'armée

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un char blinde, vehicule de Leopard 2, de l'armee suisse effectue un exercice lors du cour de repetition du bat gren chars 18 de la brigade blindee 1, brbl1, ce mardi 27 avril sur la place d'arme de Bure, Jura. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VATICAN: Le pape Léon XIV célèbrera vendredi à 11h00 une messe avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine, au lendemain de son élection en tant que 267e pape de l'Eglise catholique, a annoncé le Vatican. Le nouveau pape présidera également la prière du Regina Coeili dimanche à 12h00 depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre et rencontrera lundi matin les journalistes au Vatican, a précisé le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

RUSSIE: La Russie fête vendredi les 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, élément central du récit patriotique promu par Vladimir Poutine. Une grosse vingtaine de dirigeants étrangers, dont le président chinois Xi Jinping, sont attendus à Moscou pour le grand défilé militaire sur la place Rouge.

DROITS DE DOUANE: La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et son collègue Guy Parmelin rencontrent ce vendredi à Genève le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent. Les deux pays doivent poursuivre leurs discussions sur les questions de droits de douane, après la suspension peut-être provisoire des taxes additionnelles de 31% imposées par le président Donald Trump.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les CFF tiennent une conférence de presse à Fribourg pour présenter les défis des chantiers de rénovation de la ligne Fribourg-Berne cet été, qui occuperont 200 ouvriers et dont le budget se monte à quelque 90 millions de francs. L'occasion aussi pour l'ancienne régie fédérale de rappeler les mesures de remplacement mises en place pour assurer la chaîne de transport durant l’interruption prévue pendant huit semaines.

HOCKEY SUR GLACE: Médaillée d'argent l'an dernier, l'équipe de Suisse affiche à nouveau de grandes ambitions à l'heure d'aborder le championnat du monde 2025 de hockey sur glace. Avec des joueurs comme Nico Hischier ou Timo Meier, la sélection de Patrick Fischer peut se hisser dans le dernier carré. Les Helvètes subiront un test des plus intéressants dès leur premier match vendredi à 16h20 à Herning au Danemark: ils se mesureront à la Tchéquie pour une revanche de la finale 2024 remportée par le pays-hôte à Prague.

CYCLISME: Premier grand Tour de la saison cycliste, le Tour d'Italie débute vendredi en Albanie. Les deux principaux favoris sont Primoz Roglic, vainqueur du Giro 2023, et Juan Ayuso, qui vise à 22 ans sa première victoire finale dans l'un des trois grands Tours du calendrier. Un seul Suisse figure parmi les 184 coureurs inscrits: Yannis Voisard. Le grimpeur jurassien sera le principal soutien du leader de la formation helvétique Tudor, Michael Storer, lors des nombreuses étapes de montagne.

Vu dans la presse

ARMEE: La Société des officiers des troupes blindées a demandé des investissements de 4 milliards de francs dans la flotte de chars de l'armée, rapporte le Blick. Les 205 chars de combat Leopard 2 actuels ne suffisent pas à équiper complètement les unités existantes et six bataillons supplémentaires sont nécessaires.

Les officiers ont notamment critiqué le manque d'argent pour l'entretien. La revendication risque d'avoir du mal à passer au Parlement, car le budget de l'armée a déjà été augmenté à 30 milliards de francs jusqu'en 2028.

ASSURANCES: Trois quarts de la population suisse se sentent suffisamment protégés par l'assurance invalidité obligatoire, rapportent les journaux de CH Media. Selon un sondage de Generali Suisse, dont les journaux ont eu connaissance, seules 19% des personnes interrogées s'assurent en plus.

Les indépendants se montrent particulièrement préoccupés par les conséquences financières d'une incapacité de travail. Dans ce groupe, une personne sur deux craint une baisse de revenu après un coup du sort. Les maladies psychiques sont sous-estimées comme étant la cause d'une incapacité de gain, selon l'Office fédéral des assurances sociales.

AVIATION: Le service d'enquête de sécurité autrichien (SUB) a confié à la fin avril l'enquête sur l'atterrissage d'urgence du vol Swiss LX1885 à Graz au Service suisse d'enquête de sécurité (SESE), rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. En cause, une procédure en cours contre la SUB, a expliqué un porte-parole du ministère de la mobilité à Vienne.

Le SESE, dont le siège est à Payerne, doit désormais revoir toutes les étapes de l'investigation. Swiss ne souhaite pas commenter ce transfert de compétences, mais estime qu'il est essentiel de faire rapidement la lumière sur cette affaire, dans l'intérêt du membre d'équipage décédé, de ses proches et de la sécurité aérienne.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès du musicien américain Little Richard, un des pionniers américains du rock and roll ("Tutti Frutti», «Long Tall Sally"). Il était né en 1932.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'actrice américaine Marcheline Bertrand, mère d'Angelina Jolie. Elle est décédée en 2007.

- Il y a 220 ans (1805): Décès du poète allemand Friedrich Schiller, l'un des plus grands dramaturges, poètes et essayistes de langue allemande ("Les Brigands», «Guillaume Tell», «L'Ode à la joie"). Il était né en 1759.

Le dicton du jour

«Le mois de mai, de l'année, décide la destinée»