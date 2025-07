Pénurie de fromage à la Migros: «Nous cherchons le bouton magique»

blue News et Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ATHLÉTISME: La grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) rend jeudi sa décision sur le recours de l'athlète hyperandrogène sud-africaine Caster Semenya. Cette dernière est privée de compétition depuis 2018, parce qu'elle refuse de faire baisser son taux de testostérone. L'athlète de 34 ans espère «ouvrir la voie aux jeunes femmes» afin qu'elles ne soient pas «déshumanisées et discriminées». En tant qu'instance nationale suprême, le Tribunal fédéral de Lausanne a statué sur cette affaire. C'est également là que siège l'instance précédente, le Tribunal arbitral du sport (TAS).

FOOTBALL: La sélection féminine suisse de football joue jeudi soir à 21h00 à Genève contre la Finlande une place en quart de finale de l'Euro dans le cadre de la 3e journée du groupe A. Un match nul suffit aux Suissesses pour décrocher la 2e place du groupe derrière la Norvège, qui est déjà assurée de terminer en tête avant son dernier match contre l'Islande. Si la Suisse décroche la deuxième place, elle affrontera le 18 juillet le premier du groupe B, soit l'Espagne, la grande favorite de la compétition, soit l'Italie.

TENNIS: La Suissesse Belinda Bencic dispute jeudi après-midi à Wimbledon sa deuxième demi-finale dans un tournoi de tennis du Grand Chelem, près de six ans après avoir échoué aux portes de la finale de l'US Open. La St-Galloise de 28 ans affronte la Polonaise Iga Swiatek, 4e joueuse mondiale et ex-numéro 1 de la WTA, qui figure, elle aussi, pour la première fois dans le dernier carré sur le gazon londonien.

UE: Le Parlement européen se prononce jeudi à midi sur une motion de censure contre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La motion s'annonce sans risque pour l'Allemande, même si le texte devrait recevoir le soutien d'une large partie de l'extrême droite, qui en est à l'initiative. Mais la droite (PPE) fera bloc autour de la présidente de la commission, issue de ses rangs. Et malgré des tensions au sein du camp dit «pro-européen», les sociaux-démocrates et les centristes n'ont pas l'intention de renverser Ursula von der Leyen et devraient se partager entre abstentions et soutiens à la cheffe de l'exécutif.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: La pénurie de fromages et de produits laitiers dans les magasins Migros se poursuit, constate jeudi Le Temps. «La situation s'est normalisée ces derniers jours concernant les fromages frais et les yaourts, mais perdure pour l'offre nationale de fromages à pâte dure», indique dans le journal Prisca Huguenin-dit-Lenoir, responsable du service médias auprès de la Fédération des coopératives Migros.

Elle ne sait pas exactement quand le problème sera résolu, mais «nos spécialistes sont en train de chercher le bouton magique», ajoute-t-elle. Un changement de système informatique chez le fournisseur, Elsa Group, est en cause. Il entraîne d'importantes perturbations logistiques dans l'approvisionnement des produits laitiers, provoquant des ruptures de stock ponctuelles dans différentes filiales de Migros.

TRANSPORT AÉRIEN: Dix des 94 avions de la compagnie aérienne Swiss ne sont actuellement pas opérationnels, rapportent jeudi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Huit appareils sont cloués au sol en raison du manque de moteurs de rechange de Pratt & Whitney, explique dans les journaux un porte-parole de la filiale de Lufthansa.

Les moteurs fonctionnent, mais ils doivent être révisés plus souvent que prévu, ajoute-t-il. Un autre avion est actuellement hors-service suite à un dégagement de fumée à Friedrichshafen, en Allemagne, il y a quelques jours, et un autre subit une réparation coûteuse suite à un accident de remorquage à Bruxelles, précise le porte-parole.

PARTIS: Le conseiller aux Etats Andrea Caroni (PLR/AR) dit jeudi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt ne pas vouloir succéder à Thierry Burkart à la présidence du PLR. «Les nombreux encouragements me font plaisir, mais j'ai décidé de ne pas me présenter à ce poste», ajoute-t-il.

Il invoque des priorités familiales et le fait que son siège de conseiller aux Etats lui permet de s'écarter parfois de la ligne du parti, ce qu'un président de parti ne peut pas faire. Une commission de sélection des candidats à la présidence du PLR a débuté ses travaux au début juin. Le nouveau président doit être élu le 18 octobre par l'assemblée des délégués.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès de l'acteur égyptien Omar Sharif ("Lawrence d'Arabie», «Docteur Jivago"). Il était né en 1932.

- Il y a 70 ans (1955): David Ben-Gourion est élu premier chef du gouvernement de l'Etat d'Israël.

- Il y a 100 ans (1925): création de l'agence de presse officielle de l'Union soviétique, l'agence TASS.

Le dicton du jour

«Pluie du dix juillet mouille sept fois, du moissonneur le bonnet».