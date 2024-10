blue. News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

A l'aide de musique classique, les Chemins de fer fédéraux (CFF) veulent faire en sorte que plus personne ne s'attarde dans la zone d'entrée de la gare de Berne.

Les points forts du jour

AUTOROUTES: Le 24 novembre prochain, le peuple suisse se prononcera sur l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales. Le référendum a été lancé contre ce projet, qui prévoit d’éliminer six goulets d’étranglement à l’aide d’aménagements du réseau des routes nationales suisses. Ce réseau date des années 1960 et doit être adapté aux besoins actuels et futurs de la population et de l’économie, selon le gouvernement.

Albert Rösti : «50'000 heures de bouchons et trop d'accidents» La fluidité et la sécurité sont deux piliers essentiels en matière de développement des autoroutes. Albert Rösti nous explique comment renforcer ces aspects dans les projets futurs. 09.10.2024

Le ministre des transports Albert Rösti défend ce jeudi à Berne la position du Conseil fédéral et du Parlement aux côtés du président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement et du chef de l’Office fédéral des routes.

ASILE ET MIGRATIONS: Le conseiller fédéral Beat Jans participe ce jeudi au Luxembourg au Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures des États Schengen. A l'agenda, l'état général de l'espace Schengen, mais aussi les conséquences des conflits extérieurs, y compris la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et la situation au Moyen-Orient, sur la situation sécuritaire de l'Union européenne (UE).

Un accord sur un projet de règlement visant à protéger les enfants contre les abus sexuels en ligne, la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée ainsi que la lutte contre l'impunité des crimes de guerre dans l'UE sont également à l'ordre du jour.

LITTERATURE: Dominé par la littérature occidentale depuis sa création, le prestigieux prix Nobel de littérature décerné ce jeudi pourrait récompenser un écrivain qui n'écrit ni en français, ni en anglais. Cette année, le choix du ou de la lauréate pourrait prendre l'élite culturelle à contrepied, selon certains experts. L'autrice chinoise Can Xue revient fréquemment dans les listes des favoris des critiques littéraires. L'an dernier, le prix avait été remis au dramaturge norvégien Jon Fosse. Depuis sa création, le Nobel de littérature est très «eurocentré» et masculin: sur un total de 120 lauréats, seules 17 femmes ont obtenu le prix.

AUJOURD'HUI, C'EST: Comme chaque 10 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la santé mentale. Cette année, l’Organisation de la santé mentale (OMS) s’associe à ses partenaires pour souligner le lien vital qui existe entre santé mentale et travail. Comme près de 60% de la population mondiale travaille, il est urgent d’agir pour protéger et favoriser la santé mentale au travail et prévenir les risques, estime l'OMS. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CFF: A l'aide de musique classique, les Chemins de fer fédéraux (CFF) veulent faire en sorte que plus personne ne s'attarde dans la zone d'entrée de la gare de Berne. Le projet pilote lancé mi-mai est un succès et sera poursuivi, a indiqué une porte-parole des CFF au Blick. Dans la zone d'entrée, il est nécessaire que le flux de personnes soit le plus fluide possible, et la musique joue un rôle de soutien à cet égard. Une entreprise externe a été chargée de composer la playlist. Les CFF n'ont pas précisé si cette méthode sera appliquée dans d'autres gares.

SUISSE-FINLANDE: La Finlande a classé un citoyen suisse comme «menace pour la sécurité nationale». Le double national suisse et russe n'a pas été autorisé à acheter une maison de vacances, lit-on dans les journaux romands et alémaniques de Tamedia. La raison en est que l'entreprise suisse de l'homme est active dans le secteur militaire et qu'il a des liens avec la Russie, selon un e-mail adressé à des journalistes finlandais et dont Tamedia a eu connaissance.

L'entreprise de l'homme de 61 ans, domiciliée dans le canton de St-Gall, a fourni en 2014 à la Russie des composants pour la navigation, selon un rapport du ministère finlandais de la Défense. L'homme a l'intention de contester ces accusations devant la justice. Les autorités suisses examinent le cas, mais aucune procédure pénale n’est en cours actuellement.

AVIATION: L’aéroport de Genève a enregistré le pire résultat européen en matière d’annulations de vols durant l’été 2024, écrit Le Temps. En cause: sa dépendance à la compagnie low cost Easyjet, dont 2,55% des vols n’ont pas pris l’air. Quatre départs sur dix ont par ailleurs été retardés.

Selon les témoignages de voyageurs lésés recueillis par le journal basé à Genève, EasyJet multiplie les chicanes lorsqu’il s’agit de les indemniser. La compagnie dément. Pourtant, le transporteur a mis sur pied un centre à Luton, au nord de Londres, pour gérer les retards et les annulations de ses vols. Le Temps l’a visité.

MÉDIAS: Avec la fermeture de l’imprimerie de Bussigny, Le Matin dimanche, 24 heures et la Tribune de Genève seront imprimés à Berne dès le printemps 2025. Offrir sur papier des comptes-rendus sportifs ainsi que des débats parlementaires pour le lendemain sera difficile, voire impossible, souligne Le Courrier dans son édition jeudi. Selon des informations du journal genevois, la rédaction sportive de 24 Heures reçoit de nombreux coups de fil d’abonnés inquiets.

La question se pose également pour la politique, en particulier les débats des Grands Conseils ou des parlements des villes. Aujourd’hui, les derniers articles peuvent être rendus jusque vers 23h. Quels seront les délais imposés aux journalistes courant 2025? Faute d’informations confirmées auprès de Tamedia, les rumeurs qui circulent font état d’horaires de bouclage ramenés aux alentours de 21h. A terme, il y a la crainte d’un affaiblissement du papier qui servira de justification pour un abandon pur et simple d’une édition imprimée.

PÊCHE: Perches rares et trop petites, filets embourbés dans les limons, crues à répétition, 2024 est «l’annus horribilis» du secteur. La conjonction de divers phénomènes – météorologiques ainsi que la prolifération de cormorans, moules et silures -, explique en partie une telle situation, jamais vue en plus de trente ans.

L’inquiétude ne concerne pas uniquement Genève et sa région, mais l’ensemble du Léman ainsi que d’autres lacs en Suisse, souligne Maxime Prevedello, membre du bureau directeur de la Fédération suisse de la pêche: «La diminution des prises s’observe partout en Europe», lit-on dans la Tribune de Genève.

FOOTBALL: Un an après le 7-Octobre, l’équipe nationale israélienne continue de recevoir ses adversaires à Budapest, comme la France jeudi, lit-on dans Le Temps. Mais alors que la FIFA a refusé de trancher sur une possible exclusion, même ses matchs à l’extérieur sont problématiques. Le 19 octobre 2023, le Comité exécutif de l’UEFA a ordonné qu’aucun match de l’une de ses compétitions, de clubs comme de sélection, ne se dispute en Israël jusqu’à nouvel ordre.

L’équipe d’Israël joue tous ses matchs «à domicile» à la Bozsik Arena de Budapest, où elle est l’invitée de Viktor Orban. L’organisation des matchs en Hongrie permet accessoirement une paix trompeuse, selon Le Temps, Viktor Orban ayant interdit les manifestations de soutien à l’égard de la Palestine. La sécurité des équipes est très renforcée et un petit nombre seulement de supporters se déplacent. Livrés à eux-mêmes, les joueurs s’efforcent de faire la part des choses.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Le prix Nobel de littérature est attribué à Olga Tokarczuk et Peter Handke. Comme aucun prix n'avait été décerné en 2018 en raison d'un scandale au sein du jury Nobel suédois, deux lauréats ont été désignés en 2019: la Polonaise Olga Tokarczuk pour 2018 et l'Autrichien Peter Handke pour 2019.

- Il y a 20 ans (2004): Décès de l'acteur Christopher Reeve, qui a incarné quatre fois Superman au cinéma. Il était né le 25 septembre 1952.

- Il y a 25 ans (1999): Un satellite commercial est lancé avec succès pour la première fois dans l'espace depuis la plate-forme de lancement flottante «Sea Launch» dans le Pacifique.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance du chanteur américain David Lee Roth, chanteur du groupe Van Halen.

- Il y a 70 ans (1954): Fondation du Front de libération nationale (FLN) en Algérie.

Le dicton du jour

Temps sec à la Saint-Ghislain, annonce un hiver d'eau plein

