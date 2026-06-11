blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les contrôles douaniers seront renforcés dans le canton de Neuchâtel pendant le sommet du G7 prévu à Évian-les-Bains. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FOOTBALL: Le Mexique et l'Afrique du Sud lancent jeudi à 19h00 à Mexico la Coupe du monde 2026 de football.

SKI ALPIN: Le 57e congrès de la Fédération internationale de ski (FIS) doit désigner jeudi son président.

G7: Le dispositif de sécurité mis en place à Genève en vue du sommet du G7, qui se déroulera à Évian-les-Bains, en France, du 15 au 17 juin, sera présenté jeudi matin par les autorités.

SUISSE-UE: Le Conseil des Etats doit trancher jeudi la question de la double majorité du peuple et des cantons pour le paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE).

RETRAITES: Le Conseil des Etats devrait valider jeudi matin la proposition de la commission de conciliation sur le financement de la 13e rente AVS.

SANTÉ: Le Conseil des Etats devrait donner son feu vert jeudi à une révision de la loi sur les produits thérapeutiques visant à augmenter la sécurité des patients.

MUSIQUE: Festi'neuch commence jeudi pour durer jusqu'à dimanche sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, la manifestation se tenant à guichets fermés.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 11 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale du jeu. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

G7: Les contrôles douaniers seront renforcés dans le canton de Neuchâtel pendant le sommet du G7 prévu à Évian-les-Bains, en France, remarque jeudi ArcInfo. «Aucun poste de douane ne sera fermé», indique dans le journal Donatella Del Vecchio, porte-parole de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Mais, ajoute-t-elle, «il y aura [...] une réintroduction temporaire des contrôles» douaniers, ce qui provoquera des temps d'attente rallongés.

Le trafic commercial étant interdit dans le canton de Genève pendant les trois jours du sommet, du 15 au 17 juin, l'impact à Neuchâtel concernera principalement son report sur les routes neuchâteloises, précise la porte-parole. Montre plus

G7: Le président de la Confédération Guy Parmelin devrait participer au dîner de gala du sommet du G7, qui a lieu de lundi à mercredi à Évian-les-Bains, en France, rapportent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant plusieurs sources. Interrogé par les journaux, le Département fédéral de l'économie, dirigé par M. Parmelin, n'a pas souhaité s'exprimer.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni participent vont se retrouver sur les bords du Léman pour la réunion, dont notamment le président américain Donald Trump.

VIOL: Le Tribunal cantonal vaudois a confirmé la peine de quatre ans de prison ferme pour contrainte sexuelle et viol d'un ex-professeur d'improvisation théâtrale veveysan, une ancienne figure du théâtre romand accusée par onze anciens élèves de les avoir entraînés dans des actes sexuels contre leur gré, relate jeudi le journal 24 Heures.

L'homme, désormais reconverti dans un autre domaine professionnel, contestait la décision de première instance, estimant que les actes sexuels ne relevaient pas de qualifications aussi sévères que celles retenues. «C'est un jugement très important, en ce sens qu'il reconnaît la contrainte au travers de la 'violence structurelle', soit l'emprise psychique», indique dans le journal Coralie Germond, l'avocate de l'une des victimes. «Cela servira de référence dans d'autres causes», ajoute-t-elle.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.06.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): l'ex-producteur hollywoodien Harvey Weinstein est à nouveau reconnu coupable d'une agression par un tribunal de New York. Les jurés l'acquittent en revanche pour une autre agression sexuelle, alors que le juge déclare nulle une troisième procédure pour viol au terme de délibérations tendues au sein du jury.

- Il y a 10 ans (2016): décès de l'actrice et humoriste bâloise Trudi Roth ("Theo contre le reste du monde», «La Parade des succès"). Elle était née en 1930.

- Il y a 25 ans (2001): exécution du terroriste américain Timothy McVeigh, l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City qui avait fait 168 morts en 1995.

Le dicton du jour

«À la Saint-Barnabé, fauche ton pré».