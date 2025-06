blue news et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

RETRAITES: Après avoir décidé en décembre dernier de verser une 13e rente AVS dès 2026, les deux chambres fédérales doivent encore définir son financement. Le concept sur la table jeudi du Conseil des Etats prévoit une hausse des cotisations salariales et de la TVA. Le Conseil fédéral ne mise que sur une augmentation de la TVA. La droite n'est pas satisfaite de ce projet. Elle ne souhaite qu'un financement transitoire et propose de se limiter à une augmentation de la TVA jusqu'en 2030.

BLANCHIMENT: Le Conseil national entame jeudi à son tour le débat sur la réforme visant à renforcer la transparence des sociétés. Le projet de loi du gouvernement introduit un registre fédéral des ayants droit économiques afin de mieux lutter contre le blanchiment d'argent. En décembre dernier, la chambre des cantons a décidé de traiter séparément la question des avocats-conseils. Elle poursuivra ses délibérations sur ce volet spécifique la semaine prochaine.

GENÈVE: Le Léman Express, ce RER transfrontalier qui dessert 45 gares, a justifié toutes les attentes qui avaient été placées en lui, en 2019, lors de sa mise en service. Jeudi, les autorités célèbrent les cinq ans et demi de succès d'une infrastructure ferroviaire qui a transformé la vie des habitants de la région genevoise.

GYMNASTIQUE: Le coup d'envoi de la 77e Fête fédérale de gymnastique (FFG) 2025 est donné jeudi à Lausanne. Un temps imaginée sur l'esplanade de Montbenon, la cérémonie d'ouverture se déroulera en trois étapes entre le Palais de Beaulieu en ville et le Musée Olympique au bord du lac. La capitale vaudoise doit accueillir quelque 65'000 gymnastes, dont 59% de femmes, et 300'000 visiteurs jusqu'au 22 juin.

PROCHE-ORIENT: L'assemblée générale de l'ONU se saisit jeudi d'un projet de résolution exigeant «un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent» dans la bande de Gaza et la libération sans condition des otages. Le texte avait été bloqué la semaine passée au Conseil de sécurité par un veto des Etats-Unis, malgré le soutien des quatorze autres pays.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 juin, c'est aujourd'hui la journée mondiale du travail des enfants. Elle rappelle qu'avec l'adoption des objectifs de développement durable, la communauté internationale s'est engagée à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d'ici à 2025. Or, malgré les progrès significatifs, les tendances mondiales se sont inversées ces dernières années. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CFF: Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont supprimé avec effet immédiat le Coca-Cola de la restauration à bord des trains, rapporte jeudi le Blick. La boisson américaine sera remplacée par le produit suisse Vivi Kola. «Nous avons voulu privilégier une marque suisse», déclare dans le journal la porte-parole des CFF, Carmen Hefti.

Le prix de Vivi Kola est de 5,4 francs, le même que celui du Coca-Cola. Contrairement à Migros et Denner, qui ont boycotté temporairement l'embouteilleur suisse de Coca-Cola en raison de l'augmentation des prix, la décision des CFF est durable, précise la porte-parole. Contacté, Coca-Cola Suisse n'a pas réagi à cette décision.

PROCHE-ORIENT: Une autre fondation américaine enregistrée à Genève, la Maritime Humanitarian Aid Foundation (MHAF), poursuit des objectifs comparables à la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), l'organisation critiquée par les ONG qui est chargée de la distribution de vivres dans l'enclave palestinienne de Gaza, relate jeudi Le Temps.

Etablie dans le Delaware comme la GHF, la MHAF projette d'aider les Palestiniens par voie maritime. L'armée israélienne l'a contactée en vue d'un rapprochement avec la GHF. Mais «nous n'avons pas accepté», dit dans le journal Frédéric Maio, directeur associé de la MHAF. «Chacun, sur le terrain, peut voir comment les choses sont en train de se passer», ajoute-t-il. Une série d'événements chaotiques et meurtriers ont eu lieu ces dernières semaines à proximité des sites gérés par la GHF.

FAUNE: Des traces d'ours ont été relevées à plusieurs reprises ces derniers jours dans la vallée de l'Albula (GR), près de Bergün/Bravuogn (GR), révèle jeudi la Südostschweiz. Samedi, des excréments ont été trouvés et une observation a été signalée; lundi, de nouveaux excréments ont été trouvés et, mardi, un piège photographique a enregistré l'animal.

Une observation d'ours et des excréments du plantigrade ont également été signalés en Engadine (GR) entre la fin mai et le début juin. Il n'est pas certain qu'il s'agisse du même animal, selon les données de l'Office de la chasse et de la pêche des Grisons. Le dernier ours à avoir parcouru la vallée de l'Albula était JJ3 en 2007 et 2008.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): décès à Lugano du pianiste italien Arturo Benedetti Michelangeli. Il était né en 1920.

- Il y a 65 ans (1960): naissance de l'ancien conseiller national UDC et ex-conseiller d'Etat valaisan Oskar Freysinger.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de Klaus Eberhartinger, chanteur du groupe pop rock autrichien «Erste Allgemeine Verunsicherung».

Le dicton du jour

«Abeilles en mai valent un louis d'or; abeilles en juin, c'est chance encore».