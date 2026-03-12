Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SANTE: Le Conseil national devrait soutenir une révision de la loi sur les produits thérapeutiques visant à augmenter la sécurité des patients. Le projet du Conseil fédéral prévoit notamment des ordonnances électroniques et des plans de médication numériques. La prescription, la remise et l'utilisation des médicaments peuvent donner lieu à des malentendus et à des erreurs qui mettent en danger les patients. Le recours systématique aux outils numériques lors de la médication vise à les réduire, estime le gouvernement.

LA POSTE: La Poste présente ce jeudi ses résultats annuels 2025. Ce sera le baptême du feu pour le nouveau directeur général, Pascal Grieder, nommé en juin dernier pour succéder à Roberto Cirillo. Autour du président Christian Levrat, les dirigeants de La Poste auront l'occasion d'informer sur la situation de l'entreprise et ses projets.

DRAME DE CRANS-MONTANA: La question de la création d'un établissement cantonal d'assurances des bâtiments en Valais refait surface après le drame de Crans-Montana. Le Grand Conseil se penche ce jeudi sur un postulat socialiste en ce sens. Le PS demande «l'introduction d'une obligation de conclure une assurance pour tous les bâtiments du canton du Valais.» Il milite aussi pour la mise en place d'un organisme cantonal d'assurance des bâtiments, de droit public, chargé de couvrir les incendies et les dommages dus à des éléments naturels et d'encourager la prévention des dommages. Il demande enfin au Conseil d'Etat d'instaurer une obligation d'assurer tous les bâtiments cantonaux et communaux auprès de cet établissement.

ECONOMIE: La saison des résultats bat toujours son plein jeudi, avec notamment les performances 2025 détaillées de l'équipementier de sanitaires Geberit et du géant de la prévoyance Swiss Life. Les observateurs garderont néanmoins les yeux rivés sur le Moyen-Orient.

HOCKEY SUR GLACE: Les choses sérieuses commencent jeudi soir en National League, après une saison régulière de 51 journées remportée par Davos devant Gottéron. Grisons et Fribourgeois connaîtront leurs adversaires des quarts de finale des play-off à l'issue du play-in, dont les matches aller du 1er tour sont programmés jeudi à 20h. Zoug accueille Rapperswil-Jona, qui affrontera à coup sûr Fribourg en cas de victoire dans cette double confrontation, alors que Bienne reçoit Berne. Le perdant de ce double derby bernois sera en vacances, alors que le gagnant retrouvera le perdant du duel Rapperswil-Jona – Zoug au 2e tour du play-in.

Vu dans la presse

ENERGIE. Le ministre suisse de l’Énergie, Albert Rösti, a précisé, dans une interview accordée aux titres CH Media, la forme que pourrait prendre un éventuel soutien de l’État à de nouvelles centrales nucléaires. «Un modèle possible serait une prime de marché variable», a expliqué le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). L’Etat garantirait un certain prix de l’électricité: si le prix du marché est inférieur, il compenserait la différence; s’il est supérieur, l’entreprise verserait l’excédent dans un fonds. Selon lui, ce mécanisme existe déjà pour certaines énergies renouvelables. La question de savoir si la construction de nouvelles centrales nucléaires doit à nouveau être autorisée est actuellement débattue au Parlement. Albert Rösti a rappelé qu’il fallait d’abord prendre une décision de principe sur ce point.

ASSURANCE CHÔMAGE. Dans le canton de Vaud, de nombreux chômeurs attendent encore leurs indemnités de janvier et février après le changement de système informatique de l’assurance chômage, piloté par le SECO, rapporte 24 heures. La caisse Unia semble particulièrement touchée par ces retards, aggravés par une charge de travail élevée et des absences parmi le personnel. Malgré les difficultés, les autorités affirment que la situation se stabilise progressivement. Aucune compensation n’est prévue par la loi pour les retards de paiement. Certains chômeurs ont affirmé qu'ils n'ont rien reçu depuis décembre et doivent emprunter de l’argent ou recourir au service social pour payer leur loyer. Dans le canton de Vaud, environ 21'000 personnes touchent chaque mois des indemnités, gérées par plusieurs caisses publiques et privées.

SKI ALPIN. Marco Odermatt a demandé une amélioration des casques de ski, rapportent les titres Tamedia. La norme actuellement en vigueur de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) pour la protection de la tête existe depuis 2013, comme l’a indiqué le groupe de presse. «Je pars du principe que le développement des casques et la technologie ont beaucoup progressé au cours des 13 dernières années», a déclaré Marco Odermatt. Il a demandé que davantage d’investissements soient consacrés au développement des casques. Un représentant de la FIS, Michael Lasshofer, qui travaille au sein du groupe chargé de la sécurité des athlètes, estime également qu’il existe un potentiel d’amélioration. «Le casque actuel protège-t-il contre toutes les blessures possibles du crâne et du cerveau? Non», a-t-il dit aux journaux. Selon lui, la question des casques et des blessures à la tête est l’un des sujets les plus importants au sein du groupe de travail.

CRANS-MONTANA. Des problèmes récurrents de dameuses et un manque d’expérience au sein du personnel de damage inquiètent en interne et affecteraient la qualité des pistes à Crans-Montana, rapporte le Nouvelliste. Selon plusieurs sources consultées par le journal, il arrive que jusqu’à un tiers de la flotte soit hors service en raison de pannes fréquentes. Un incident survenu durant les vacances de carnaval illustrerait les difficultés rencontrées par la société des remontées mécaniques Crans Montana Aminona (CMA). Une dameuse a été ensevelie après une avalanche déclenchée artificiellement près de la piste de Plaine Morte. D’après plusieurs témoignages recueillis par le journal, l’engin était tombé en panne sur la piste avant que l’avalanche ne soit provoquée pour sécuriser la zone. La machine, visiblement endommagée, était encore en bord de piste ce week-end, relate le journal, photo à l'appui. Sollicitée, CMA n’a souhaité commenter ni l'incident ni la problématique évoquée.

AIDE AUX VICTIMES. Les Verts ont déposé une proposition à la Commission des affaires juridiques du Conseil national pour adapter la loi sur l’aide aux victimes, rapporte les titres CH Media. La commission devrait examiner cette demande à la mi-avril. «La tragédie de Chiètres a malheureusement montré une fois de plus l’urgence d’agir», a déclaré la conseillère nationale Sibel Arslan (Verts/BS) aux journaux. Lundi, soit un jour avant l’attaque incendiaire de Chiètres (FR), le Conseil national avait approuvé une contribution de solidarité pour les victimes de la catastrophe de Crans-Montana (VS). Une proposition de Mme Arslan visant à modifier la loi afin de permettre à la Confédération d’accorder une aide financière lors «d’événements extraordinaires» avait toutefois été rejetée. Selon un commentaire de la Neue Zürcher Zeitung, l’incendie du car postal met en évidence les lacunes de l’aide d’urgence fédérale. Les familles touchées à Chiètres ont peu de chances de recevoir un soutien financier de la Confédération.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Le conseiller d'Etat centriste zougois Martin Pfister est élu au Conseil fédéral pour succéder à Viola Amherd.

- Il y a 25 ans (2001): Décès de l'écrivain américain Robert Ludlum, auteur de la trilogie «Bourne».

- Il y a 25 ans (2001): Les talibans afghans détruisent les statues de Bouddha de Bamiyan, vieilles de plusieurs siècles.

- Il y a 80 ans (1946): Naissance de la chanteuse et actrice américaine Liza Minnelli ("Cabaret").

- Il y a 120 ans (1906): Naissance de l'entrepreneur russo-suisse Zino Davidoff, le «roi du cigare». Il est décédé en 1994.

Le dicton du jour

«Le jour de Saint-Pol, l’hiver se rompt le col.»