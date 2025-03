blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La conseillère aux Etats les Verts GE Lisa Mazzone, droite, et des cyclistes défilent en silence dans les rues de la ville pour demander aux autorités d'agir pour protéger les cyclistes dans le trafic à l'appel de l'association Pro Velo, le dimanche 10 septembre 2023 a Genève. Certes, la proportion de cyclistes est la plus forte au sein des sympathisants vert-e-s (76%) mais ils sont suivis de près par ceux du Centre. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ASSURANCE MALADIE: La franchise minimale de primes pourrait augmenter. Le National se prononce sur une motion de l'UDC qui propose une adaptation à l'évolution des coûts de la santé. Le gouvernement avait été forcé de légiférer en ce sens en 2019, mais l'UDC s'était ralliée à la gauche pour enterrer le projet. Aujourd'hui, la formation conservatrice estime justifié d'augmenter le montant de la franchise minimale et de l'adapter périodiquement.

ASILE: Après le National, le Conseil des Etats se penche sur l'asile ce jeudi lors d'une session spéciale exigée par l'UDC. Les sénateurs auront une quinzaine de textes sur leur pupitre qui visent tous à réduire les droits des requérants d'asile. Les députés ont agi en ce sens lundi en adoptant deux motions limitant les droits des requérants d'asile criminels ainsi qu'un texte exigeant des contrôles renforcés aux frontières.

CRIMES: Le Conseil des Etats se penche jeudi sur l'imprescriptibilité de l'assassinat. Il devrait accepter qu'il n'y ait plus de prescription après 30 ans pour ce crime. Des élus de plusieurs partis s'opposeront au projet de commission, issu d'une initiative du canton de St-Gall. Le Conseil fédéral se montre dubitatif, trouvant que l'imprescriptibilité de l'assassinat est problématique à plusieurs égards. Il mentionne que cela peut donner de faux espoirs aux proches de la victime et aller à l'encontre du but social général visé par la prescription.

TABAC: Le National poursuit jeudi l'examen de la mise en oeuvre de l'initiative sur l'interdiction de la publicité pour le tabac. Le conseil a donné son feu vert aux restrictions concernant la publicité, avec des assouplissements, la semaine dernière. Il doit encore se prononcer sur diverses dispositions portant notamment sur les parrainages puis voter sur l'ensemble du projet. En première lecture, le National l'avait rejeté au vote sur l'ensemble, la gauche estimant que le projet n'allait pas assez loin, l'UDC trop.

LA POSTE: Le géant jaune tient ce jeudi sa conférence de presse annuelle, la dernière pour Roberto Cirillo qui a annoncé il y a deux mois sa démission de son poste de directeur pour fin mars. En six ans, il a sorti l'entreprise de sa crise de confiance, indiquait alors La Poste, qui doit néanmoins faire face aux critiques en particulier à cause d'une nouvelle série de fermetures d'office. Autour du président Christian Levrat, les dirigeants de La Poste auront l'occasion d'informer sur la situation de l'entreprise et ses projets.

FOOTBALL: Lugano espère décrocher son billet pour les quarts de finale de Conference League ce soir. A Thoune, où les footballeurs tessinois sont exilés sur la scène européenne, l'équipe de Super League devra effacer la défaite 1-0 subie au match aller en Slovénie contre NK Celje. Une mission qui s'annonce toutefois difficile, les bianconeri étant actuellement en nette baisse de forme.

Vu dans la presse

MOBILITE DOUCE: Une étude de l’université de Lausanne contredit en partie les clichés sur l’usage du vélo en fonction des sympathies politiques, rapporte jeudi Le Courrier. Les électeurs de droite sont aussi adeptes de la petite reine. L'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives de l’UNIL a exploité les données d'une enquête menée après la votation de 2018 pour l’inscription de la promotion du vélo dans la Constitution. Certes, la proportion de cyclistes est la plus forte au sein des sympathisants vert-e-s (76%) mais ils sont suivis de près par ceux du Centre.

Les électeurs socialistes, PLR et de formations nationalistes affichent autour de deux tiers d’usagers, ce qui peut indiquer «une dissonance» avec la position de ces partis sur le vélo comme transport, selon les auteurs de l'étude. Toutefois les sympathisants écologistes utilisent davantage leur deux-roues comme moyen de transport tandis qu'à droite, la tendance est davantage au vélo pour les loisirs.

FEMINICIDES: La criminologue Nora Markwalder, professeure en sciences sociales à l’Université de Saint-Gall, est aux manettes d’une base de données non publique sur les homicides. Dans les colonnes de 24 heures et la Tribune de Genève, elle observe que les féminicides restent relativement stables depuis le XIXe siècle.

Le Swiss Homicide Monitor constitue la base de données la plus complète sur les homicides et permet de récolter sur la base de dossiers pénaux des informations sur la relation entre l’auteur et la victime et sa qualité, variables cruciales dans les cas de féminicides. Cette base de données, actualisée jusqu’en 2022, le sera désormais chaque année.

CHOCOLAT: Le Musée de la haute chocolaterie ne verra pas le jour à Môtiers (NE), annonce jeudi Arcinfo. Alors que le chocolatier Jacot avait réuni une série de partenaires au sein d’une fondation, il est va réaménager les locaux de la grange des Six-Communes pour y installer sa production. Le changement de plan devrait être effectif pour cet été, indique au journal Daniel Knoepfel, directeur de Jacot Haute Chocolaterie et Du Rhône chocolatier à Genève.

Le retard pris dans le financement du projet de musée et la résiliation imprévue du bail de la manufacture à Noiraigue pour fin 2027 expliquent ce revirement. La fondation, qui réunit aussi des acteurs valaisan et genevois, reste toutefois en activité et espère voir à terme naître ce musée, selon M. Knoepfel.

SKI ALPIN: La double championne olympique Michelle Gisin dit avoir perdu le plaisir de skier. Elle aurait dû arrêter la saison d'hiver en décembre, déclare la skieuse d'Engelberg (OW) jeudi dans le Blick. Après une saison aussi frustrante, elle n'a pas vraiment l'intention de se retirer, mais doit «retrouver le plaisir de skier, sinon ce n'est pas possible», poursuit la skieuse de 31 ans en évoquant son épuisement mental. Elle a dû se ressaisir avant les courses pour pouvoir prendre le départ.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.03.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Le président américain Donald Trump déclare l'état d'urgence national en raison de la pandémie de coronavirus.

- Il y a 25 ans (2000): Fusion de General Motors et Fiat.

- Il y a 30 ans (1995): Naissance de la skieuse américaine Mikaela Shiffrin.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'acteur américain William Macy ("Fargo").

- Il y a 125 ans (1900): Naissance de Giorgos Seferis, premier lauréat grec du prix Nobel de littérature en 1963.

Le dicton du jour

En mars, vent ou pluie, que chacun veille sur lui