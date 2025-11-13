Même sans sortir les armes, la Russie peut «plonger la Suisse dans le noir»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

«Compte tenu de la brutalité [du président russe Vladimir] Poutine, je pense qu'il est illusoire de croire qu'une attaque contre un État européen épargnera à long terme la Suisse», estime la politicienne allemande Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). KEYSTONE

Les points forts du jour

TERRORISME: Dix ans après, la France commémore jeudi les attentats djihadistes du 13 novembre 2015, qui ont fait 132 morts et plus de 350 blessés à Paris et dans sa banlieue. Une journée d'hommages et l'ouverture d'un jardin dédié aux victimes sont prévues, en attendant un musée-mémorial du terrorisme. Les commémorations seront retransmises en direct sur la place de la République et la tour Eiffel s'illuminera en bleu, blanc et rouge dès la tombée de la nuit.

DIPLOMATIE: La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se rend jeudi à Varsovie, où elle doit rencontrer le président polonais Karol Nawrocki et le premier ministre Donald Tusk. Les discussions porteront sur les relations bilatérales entre la Suisse et la Pologne, sur la politique européenne et sur des questions relatives au commerce mondial et à la sécurité européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine, selon le Département fédéral des finances (DFF).

VITICULTURE: Face à la crise qui affecte le secteur vitivinicole, la conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli s'exprime jeudi à Villeneuve (VD) sur l'avenir du secteur. Son intervention est programmée lors de la journée du vignoble vaudois.

FOOTBALL: La dernière fenêtre réservée aux éliminatoires de la Coupe du monde de football démarre jeudi. Trois équipes peuvent décrocher leur billet pour la phase finale et rejoindre l'Angleterre, seule nation européenne déjà qualifiée. Première du groupe D, la France doit battre l'Ukraine à Paris pour se mettre définitivement à l'abri. Le Portugal peut aussi valider sa qualification en cas de victoire face à l'Irlande dans la poule F, voire en cas de nul si la Hongrie ne bat pas l'Arménie. La situation est un peu plus complexe dans le groupe I pour la Norvège, qui doit battre l'Estonie tout en espérant que l'Italie ne gagne pas en Moldavie. Un nul suffirait aux Norvégiens en cas de défaite italienne.

Vu dans la presse

UKRAINE: La Russie peut plonger la Suisse dans le noir, rendre ses tunnels impraticables, paralyser ses centres de données et de logistique, sans avoir recours à des chars ou à des avions de combat, avertit dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund la politicienne allemande Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP).

C'est une menace qui pèse sur toute l'Europe, ajoute-t-elle. «Compte tenu de la brutalité [du président russe Vladimir] Poutine, je pense qu'il est illusoire de croire qu'une attaque contre un État européen épargnera à long terme la Suisse».

SANTÉ: Six Suisses sur dix (61%) sont favorables à des primes de l'assurance maladie en fonction du revenu, révèle un sondage de l'institut M.I.S Trend relayé jeudi par Le Temps. La moitié des personnes interrogées (50%) se disent également intéressées par une prime maladie en fonction du comportement (activité physique, tabac, alimentation).

Quant à la prévention, 64% des sondés estiment qu'elle relève de la responsabilité individuelle. Mais ce sujet est marqué par de grandes différences entre les régions linguistiques: ainsi, 71% des Alémaniques, contre 63% des italophones et 48% des Romands, indiquent que la prévention relève de la responsabilité individuelle.

CLIMAT: Une initiative populaire visant à taxer les billets d'avion est en préparation, rapportent jeudi 24 Heures et la Tribune de Genève. Le texte, préparé par actif-trafiC, une organisation militant depuis plus de trente ans pour une mobilité écologique, sera lancé officiellement en 2026. Le but de l'initiative est d'arrêter la croissance du trafic aérien et de rendre les transports publics plus attractifs.

Le montant de la taxe n'est pas encore arrêté, mais l'idée est de fixer le prix selon le principe du pollueur-payeur. Les recettes générées seraient majoritairement reversées à la population, sous forme de bons, pour encourager l'utilisation des transports publics et une partie de l'argent servirait à développer des offres ferroviaires plus attrayantes pour les voyages internationaux.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Une réunion entre des représentants de Stadler Rail et des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) doit avoir lieu ce jeudi, annonce le journal Blick. Le groupe thurgovien souhaite savoir pourquoi il a obtenu un résultat moins bon que Siemens dans le cadre de la procédure d'attribution pour 116 nouveaux trains à deux étages par les CFF, un contrat à plusieurs milliards de francs.

Les CFF précisent dans le Blick qu'ils vont informer tous les soumissionnaires de manière transparente sur la façon dont l'évaluation a été effectuée. Une centaine d'experts y ont participé, précisent les CFF.

PROCHE-ORIENT: Une comédienne engagée comme récitante par l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) a vu son contrat rompu sans préavis après avoir arboré un foulard palestinien sur la scène du Victoria Hall samedi à Genève, lors des saluts au public, relate jeudi Le Courrier. C'est «un élément vestimentaire culturel qui est devenu un symbole, un signe de solidarité pacifique avec une population civile qui subit un génocide», déclare la comédienne dans le journal.

«L'OSR considère que ses concerts doivent rester des espaces de rassemblement, de respect et de neutralité, exempts de toute expression ou symbole à caractère politique», répond dans Le Courrier Steve Roger, le directeur de l'orchestre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): des attentats terroristes font 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis. Ils ont visé la salle de concert du Bataclan, les terrasses de plusieurs cafés et restaurants parisiens, ainsi que le stade de France.

- Il y a 70 ans (1955): naissance de l'actrice et chanteuse Whoopi Goldberg ("Sister Act», «La couleur pourpre», «Ghost").

- Il y a 80 ans (1945): le général Charles de Gaulle devient chef du gouvernement provisoire en France. Il avait été élu à ce poste le 21 octobre 1945. En désaccord avec les sociaux-démocrates et les communistes, il démissionnera le 20 janvier 1946, en désaccord avec la constitution de la IVe République nouvellement élaborée.

- Il y a 175 ans (1850): naissance de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson ("L'île au trésor», «L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde"). Il est décédé en 1894.

Le dicton du jour

«À la Saint-Brice, le temps sera celui du jour de l'an»