Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 14.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MUSIQUE: La Suisse entre en lice jeudi soir à Vienne au concours Eurovision de la chanson. La Bernoise Veronica Fusaro présentera sa chanson «Alice» lors de la deuxième demi-finale pour décrocher son billet parmi les quinze concurrents en lice pour la grande finale de samedi. Le Danemark, avec Søren Torpegaard Lund, et l'Australie, avec Delta Goodrem, figurent parmi les favoris de cette deuxième demi-finale.

DIPLOMATIE: Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis est en visite en Moldavie jeudi. Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le conseiller fédéral y abordera notamment la question du conflit dans la république séparatiste pro-russe de Transnistrie. Il doit rencontrer la présidente moldave Maia Sandu et son premier ministre à Chisinau. Il se rendra ensuite à Bender, ville contrôlée par la Transnistrie, pour s'entretenir avec le dirigeant transnistrien Vadim Krasnoselski.

DIPLOMATIE: Le président chinois Xi Jinping a accueilli son homologue américain Donald Trump en grande pompe jeudi à Pékin dans le cadre d'une visite d'Etat de trois jours. Les relations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales et l'accord conclu en octobre dans la guerre des droits de douane devraient occuper le haut de l'agenda. Mais les autres sujets de friction abondent: restrictions sur les approvisionnements en terres rares ou en semi-conducteurs, intelligence artificielle et propriété intellectuelle, Taïwan, ainsi que la guerre avec l'Iran et ses retombées mondiales.

MOYEN-ORIENT: Négociateurs israéliens et libanais se retrouvent à partir de jeudi à Washington, à quelques jours de l'expiration d'un cessez-le-feu qui n'a pas empêché des centaines de morts supplémentaires lors de frappes israéliennes contre le Hezbollah. Le Liban vient chercher «une consolidation du cessez-le-feu», a déclaré un haut responsable ayant requis l'anonymat. «La priorité est de mettre un terme aux morts et aux destructions».

FOOTBALL: Le FC Sion a l'occasion jeudi de s'emparer de la 3e place de la Super League de football, la dernière qualificative à coup sûr pour une compétition européenne, en recevant Lugano à 16h30. Les Valaisans, qui viennent d'enregistrer cinq succès d'affilée, accusent deux longueurs de retard sur leur adversaire du jour. Les deux autres matchs de la journée, aussi programmés à 16h30, verront le nouveau champion Thoune accueillir les Young Boys de Berne et St-Gall se rendre à Bâle.

Vu dans la presse

RESTAURATION: La hausse des prix du pétrole et du kérosène fait grimper la facture des transports de marchandises par hélicoptère vers les refuges de montagne suisses, rapporte jeudi nau.ch. Air Zermatt et Air-Glaciers ont augmenté leurs prix de 4%. Ces transports sont essentiels pour les refuges de montagne, car les denrées alimentaires, les boissons et d'autres marchandises ne peuvent souvent être livrées que par hélicoptère. Les déchets sont également ramenés dans la vallée lors des vols de retour. Si les coûts supplémentaires devaient continuer à croître, des hausses de prix ou des ajustements des menus pourraient être décidés, déclare l'association Cabanes Suisses.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): décès du pilote automobile vaudois André Wicky. Il a également dirigé une écurie qui porte son nom. Il était né en 1928.

- Il y a 15 ans (2011): le Français Dominique Strauss-Kahn, directeur du Fonds monétaire international, est arrêté à l'aéroport de New York. Il est accusé de tentative de viol, de harcèlement sexuel et de séquestration d'une employée de l'hôtel Sofitel.

- Il y a 30 ans (1996): la brasserie Feldschlösschen fusionne avec son concurrent Hürlimann.

- Il y a 30 ans (1996): décès de l'ingénieur allemand Adolf Rambold, inventeur du sachet de thé à double compartiment.

- Il y a 35 ans (1991): suicide de Jiang Qing, quatrième et dernière épouse du dirigeant chinois Mao Zedong. Elle était la force motrice de la révolution culturelle. Après la mort de Mao en 1976, elle fut arrêtée et condamnée à mort, une peine ensuite commuée en prison à vie. Après sa libération pour raison de santé, elle s'est donné la mort.

- Il y a 55 ans (1971): naissance de l'actrice et réalisatrice américaine Sofia Coppola ("Lost in Translation», «Virgin Suicides», «Le Parrain 3"). Elle est la fille du réalisateur Francis Ford Coppola.

- Il y a 60 ans (1966): une jeune fille de 17 ans, accusée d'être «possédée par le diable», est battue à mort lors d'un exorcisme à Ringwil (ZH).

Le dicton du jour

«Saint-Matthias casse la glace; s'il n'en trouve pas il faut qu'il en fasse».