Les points forts du jour

PROSTITUTION: Procore, un réseau national qui s'engage en faveur des droits et des préoccupations des travailleurs et travailleuses du sexe, présente jeudi aux médias une série d'exigences politiques, notamment afin de réduire la violence dont les prostituées étrangères en particulier sont victimes. L'organisation s'appuie pour ce faire sur une étude qui montre que la Suisse n'échappe pas au phénomène de violence existant à l'étranger, notamment le retrait non désiré du préservatif.

AGRICULTURE: L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie jeudi son rapport agricole 2024. Il promet de dévoiler des chiffres-clés et des développements importants dans l'agriculture et la filière alimentaire. L'année dernière, ce rapport généralement très attendu était consacré notamment aux paiements directs.

MIGRATION: L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publie jeudi à Paris ses perspectives des migrations internationales 2024. Cette publication annuelle analyse les évolutions récentes des mouvements et des politiques migratoires, dans un contexte de tensions croissantes sur ce sujet.

ARCHITECTURE: Glacier 3000 aux Diablerets (VD) inaugure jeudi officiellement son restaurant Botta, entièrement rénové à la suite de l'incendie de septembre 2022. Changement le plus visible, la façade sud de l'édifice a été transformée en microcentrale solaire alpine et recouverte de plus de 600 panneaux photovoltaïques afin de couvrir les besoins énergétiques de l'établissement. Une cérémonie est prévue en fin de matinée, en présence notamment de la conseillère d'Etat vaudoise Isabelle Moret et de l'architecte Mario Botta.

FOOTBALL: La Ligue des nations de football reprend ses droits jeudi avant le match de la Suisse contre la Serbie vendredi à 20h45. Dans le groupe 2 de la ligue A, l'Italie affronte la Belgique à 20h45 avec un billet pour les quarts de finale en ligne de mire, tout comme la France qui peut aussi se qualifier en cas de succès face à Israël (20h45). L'Angleterre, qui vise un retour en ligue A après sa relégation lors de la dernière édition, se déplace à Athènes.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 14 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TRANSPORT: La crise se poursuit chez Cargo Sous Terrain (CST), alertent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. L'achèvement du premier tronçon du projet visant à transporter les marchandises sous terre entre Härkingen (SO) et Zurich en 2031 ne sera pas possible, déclare dans les journaux le nouveau chef de CST Christian Späth.

Initialement, un tunnel devait relier Genève au lac de Constance d'ici à 2031 pour le transport de marchandises, mais les retards et les suppressions d'emplois s'accumulent. Les restructurations ont des répercussions sur le projet, selon M. Späth. Il dit vouloir désormais sauver CST et convaincre les autorités. Il prévoit de faire un «examen de la réalité» et dit rechercher de nouvelles idées, comme le transport de CO2 par les tunnels.

NUMÉRISATION: Cinquième en 2022 et 2023, la Suisse prend la deuxième place du classement 2024 de la numérisation de l'International Institute for Management Development (IMD), derrière Singapour, révèle jeudi Le Temps. Pour José Caballero, économiste au Centre de compétitivité mondiale (WCC) de l'IMD, la Suisse est historiquement forte, faisant preuve de constance dans de nombreux domaines, notamment dans sa «gouvernance et l'infrastructure technologique.

La capacité du pays à attirer des talents internationaux hautement qualifiés, ainsi que ses protections de la propriété intellectuelle de premier plan mondial et son cadre réglementaire efficace, démontre son engagement envers l'innovation», ajoute-t-il. Mais la Suisse a aussi progressé, note M. Caballero, notamment dans l'e-participation, une notion qui englobe l'utilisation de services en ligne pour faciliter l'implication des citoyens dans les processus liés au gouvernement.

NUMÉRISATION BIS: Plusieurs communes des cantons de Genève et de Vaud se sont dotées depuis quelques mois d'un avatar numérique permettant une visite virtuelle en trois dimensions, rapporte jeudi le journal 24 Heures. Cet outil, développé par la start-up vaudoise Uzufly, sert avant tout à l'urbanisme et à la planification.

Il permet de visualiser les projets de constructions sans avoir besoin de faire des relevés sur le terrain, explique dans le journal Benoît Biéler, directeur du SDOL, qui coordonne les politiques d'urbanisme des communes de l'Ouest lausannois. Dans certaines communes, le public peut se connecter sur la plateforme afin de visualiser les futurs projets de constructions. A terme, «il n'y aura peut-être plus besoin de gabarits physiques», relève Laurent Bovay, syndic de Crissier (VS) et président du SDOL.

CONSEIL FÉDÉRAL: La confiance dans le Conseil fédéral est au plus bas au sein de la population suisse, indique jeudi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt le spécialiste des sondages Lukas Golder, de GFS Berne. L'approbation de la 13e rente AVS a été un tournant, ajoute-t-il. «Depuis lors, le Conseil fédéral et le Parlement ne parviennent plus vraiment à remonter dans les sondages».

La crise liée à la pandémie de Covid-19 a eu un effet d'adhésion de la population, mais, avec la fin des mesures de restriction, ce soutien a commencé à s'effriter, analyse M. Golder. Ce qui est nouveau, c'est que la crise de confiance vient aujourd'hui plutôt de la gauche, relève-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): décès du compositeur hollywoodien d'origine française Michel Colombier. Il est l'auteur d'une centaine de musiques de films, dont «Purple Heart» et «Contre toute attente». Il avait également travaillé avec Serge Gainsbourg, Barbara, Michel Plonareff, Brigitte Fontaine ou Claude Nougaro. Il était né en 1939.

- Il y a 30 ans (1994): entrée en service de l'Eurotunnel.

- Il y a 65 ans (1959): naissance du producteur de télévision et scénariste américain Paul Attanasio ("Quiz Show», «Donnie Brasco"). Il a notamment produit la série «Dr House».

- Il y a 70 ans (1954): naissance du cycliste français Bernard Hinault, cinq fois vainqueur du Tour de France et champion du monde sur route en 1980.

- Il y a 70 ans (1954): naissance de l'ancienne secrétaire d'Etat américaine Condoleeza Rice, ministre des affaires étrangères de George W. Bush.

- Il y a 70 ans (1954): le premier ministre égyptien Gamal Abdel Nasser s'empare du pouvoir par un coup d'Etat et devient président de la République.

- Il y a 90 ans (1934): naissance du jazzman américain Ellis Marsalis, patriarche d'une famille de grands noms du jazz. Ce pianiste et enseignant, qui a figuré sur des dizaines d'albums au long de sa carrière, est le père du trompettiste Wynton et du saxophoniste Branford Marsalis. Il est décédé en 2020 du Covid-19.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de l'acteur allemand Rolf Schimpf. Il est principalement connu pour avoir joué le rôle du commissaire principal Leo Kress dans la série télévisée «Le Renard» entre 1985 et 2006.

Le dicton du jour

«Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne».

