«Bourbine», «signofile», «carac» - Quels mots suisses entreront dans le dico?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Deux des neuf mots romands proposés par le centre de dialectologie de l'Université de Neuchâtel ont été retenus par le dictionnaire Le Robert pour l'édition 2026. Keystone

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

JUSTICE: Le Tribunal fédéral (TF) fête jeudi à Lausanne ses 150 ans d'existence en tant qu'institution permanente. Avant 1875, cette instance itinérante, aux compétences très limitées, se réunissait au cas par cas. La cérémonie officielle dans la capitale vaudoise sera ouverte par le président du TF François Chaix.

Il doit accueillir quelque 200 invités parmi lesquels le conseiller fédéral Beat Jans, chef du Département fédéral de justice et police, la présidente du Conseil national Maja Riniker et son homologue du Conseil des Etats Andrea Caroni. Des journées portes ouvertes seront organisées en septembre à Lucerne et à Lausanne.

MUSIQUE: Bâle accueille jeudi soir la seconde demi-finale du concours Eurovision de la chanson. Quinze pays vont se disputer les dix places encore ouvertes pour la finale de samedi soir.

Actuel deuxième dans le classement établi par les parieurs, l'Autrichien JJ viendra notamment présenter son titre «Wasted love». Seize pays ont déjà obtenu leur billet pour la finale, dont la Suède, grande favorite des parieurs, la France et la Suisse.

CONJONCTURE: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) publie jeudi à 09h00 une première estimation de la croissance économique en Suisse au premier trimestre. Les experts interrogés par AWP tablent sur une évolution du produit intérieur brut (PIB) comprise entre +0,2% et +0,5% au premier trimestre 2025 par rapport au précédent.

UKRAINE: Russes et Ukrainiens doivent se retrouver jeudi à Istanbul pour les premières discussions bilatérales sur l'issue de la guerre menée par la Russie en Ukraine depuis le printemps 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé son homologue russe Vladimir Poutine à s'y rendre pour négocier en face-à-face.

Mais le chef du Kremlin ne figure pas dans la composition de la délégation russe. Kiev n'a pas communiqué la composition de sa délégation. Le chef d'Etat ukrainien a cependant dit qu'il sera jeudi à Ankara pour rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

HOCKEY SUR GLACE: Après deux jours de repos, l'équipe suisse de hockey sur glace retrouve jeudi la glace au championnat du monde à Herning, au Danemark. La sélection de Patrick Fischer affronte l'Allemagne à 16h20. Cette rencontre s'annonce difficile contre un adversaire qui a gagné ses trois premiers matches.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 15 mai, c'est aujourd'hui la journée internationale des familles. Les familles et les politiques et programmes axés sur la famille sont essentiels à la réalisation de bon nombre des 17 objectifs de développements durables adoptés par les Etats-membres de l'ONU et visant à éliminer la pauvreté, la discrimination, les abus et les décès évitables. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

LINGUISTIQUE: Deux des neuf mots romands proposés par le centre de dialectologie de l'Université de Neuchâtel ont été retenus par le dictionnaire Le Robert pour l'édition 2026, rapporte jeudi ArcInfo. Il s'agit de linge et carac. Le centre de dialectologie, sollicité par la rédaction des dictionnaires Le Robert, avait également proposé «bourbine», «bancomat», «frouze», «bordu», «clopet», «sagex» et «signofile».

Les mots recalés «pourraient être sélectionnés lors des prochaines éditions», explique dans le journal le professeur Mathieu Avanzi, directeur du centre de dialectologie, car Le Robert est plutôt restrictif dans le choix des nouveaux mots faisant leur entrée dans le dictionnaire.

PROCHE-ORIENT: Après avoir mis fin à leur occupation d'un hall d'UniMail il y a une semaine, les membres de la Coordination étudiante pour la Palestine (CEP) de l'Université de Genève (UNIGE) se sont installés mercredi devant le rectorat de l'institution, rapportent jeudi Le Courrier et la Tribune de Genève.

L'université n'entend pas rencontrer les militants, indique dans Le Courrier le porte-parole de l'institution Marco Cattaneo. «La discussion a déjà eu lieu il y a quelques jours, lors d'un début d'occupation». Le porte-parole précise dans la Tribune de Genève que «les appels sur les réseaux sociaux à venir rejoindre l'occupation nous ont contraints à fermer le bâtiment». Le rectorat a déposé une plainte pénale pour violation de domicile.

IA: L'intelligence artificielle (AI) est déjà utilisée depuis plusieurs années par le Tribunal fédéral, indique son président François Chaix, interrogé jeudi dans Le Temps. Elle permet d'anonymiser les décisions de la plus haute juridiction de Suisse, ce qui «permet d'économiser des ressources», ajoute-t-il.

D'autres projets sont menés avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), «qui sont encore en phase-pilote», pour proposer, à l'interne, des résumés d'arrêts et des traductions, poursuit M. Chaix. «Il s'agit d'outils d'aide au travail. On ne va pas remplacer les juges par quelque chose d'autre», précise le magistrat.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 70 ans (1955): l'Autriche retrouve sa souveraineté et s'engage à une neutralité perpétuelle.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'acteur et scénariste américain Nicholas Hammond, premier acteur à avoir incarné le super-héros Peter Parker/Spider-Man à la télévision dans les années 1970.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise».