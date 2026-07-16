blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un corps sans vie a été découvert par un employé agricole dans un champ de colza à Büren. (image d'illustration)

Actu et dicton du jour Un corps «sans tête, ni mains ni pieds» a été découvert dans un champ à Büren

Les points forts du jour

FESTIVAL: La 11e édition de Sion sous les étoiles démarre ce jeudi. Coupe du monde de football oblige, la manifestation se déroulera sur trois soirs, jusqu'à samedi.

JUSTICE: Un homme de 70 ans comparaît aujourd'hui devant le Tribunal cantonal de Thurgovie. En mars 2024, il avait tué de deux balles dans la tête son épouse endormie. Il avait ensuite renoncé à mettre à exécution son projet de se suicider.

Vu dans la presse

FAIT DIVERS Un corps sans vie a été découvert par un employé agricole dans un champ de colza à Büren (SO), rapporte 20 Minuten. Le Ministère public a confirmé au site d'information que cette découverte, survenue samedi dernier, avait entraîné une intervention de la police, de l'Institut de médecine légale et du Ministère public.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances du décès et d'établir si un tiers est impliqué. À ce stade, une intervention extérieure n'est toutefois pas privilégiée.

Le Ministère public n'a fourni aucune autre précision. 20 Minuten, citant des riverains, affirme que le corps était dépourvu de la tête, des mains et des pieds. Les villageois pensent qu'il s'agit du corps d'une femme ayant grandi à Büren, portée disparue depuis quelques mois.

FISCALITE: Glencore est confronté à une demande de redressement fiscal de plusieurs milliards de dollars en République démocratique du Congo, révèlent les titres alémaniques de Tamedia. Les autorités fiscales congolaises accusent le géant suisse des matières premières d'avoir sous-évalué les prix à l'exportation du cuivre et du cobalt afin de réduire le montant de ses impôts, rapportent les journaux en se référant à des médias locaux.

Estimée entre 3 et 6 milliards de dollars, cette créance figurerait parmi les plus importantes jamais réclamées à une entreprise suisse à l'étranger. Pour appuyer sa démarche, l'administration fiscale congolaise a fait sceller la semaine dernière les bureaux locaux de Glencore qui conteste les accusations.

MARCHE AUTOMOBILE: Les jeunes adultes achètent de plus en plus souvent des voitures d'occasion plutôt que des véhicules neufs, rapportent les titres CH Media. Selon un sondage représentatif réalisé par Sotomo pour le compte d'Axa, les critères de coût jouent un rôle de plus en plus déterminant lors de l'achat d'une voiture.

Quelque 76% des personnes interrogées accordent une grande importance au prix, soit neuf points de pourcentage de plus qu'il y a deux ans. Les jeunes et les personnes à faible revenu sont les plus concernés: dans ce groupe, près d'une personne sur deux reporte son achat pour des raisons financières.

JUSTICE: Condamné à six mois de prison ferme, un agriculteur jurassien ne pourra finalement pas purger sa peine sous bracelet électronique. Après avoir obtenu l'accord des autorités, il a refusé successivement trois solutions de port du dispositif, respectivement à la cheville et au poignet, les jugeant incompatibles avec son activité à la ferme.

Face à ces refus répétés, le Canton a révoqué l'autorisation et décidé d'une incarcération en régime ordinaire, rapporte le Quotidien Jurassien. La Cour administrative a confirmé cette décision, estimant que les autorités avaient multiplié les efforts pour trouver un aménagement adapté et que le comportement du condamné justifiait la révocation. Les juges rappellent que «le métier d’agriculteur exercé par le requérant ne saurait le dispenser de toute surveillance électronique, ce qui reviendrait à renoncer à l’exécution de la peine».

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): Décès de la reine de l'érotisme allemand Beate Uhse dans un hôpital de Saint-Gall. Ancienne pilote dans la Luftwaffe pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle fonde en 1962 un sex-shop à Flensburg, le premier d'une longue série.

- Il y a 25 ans (2001): Décès du dessinateur belge Morris, père de «Lucky Luke».

- Il y a 75 ans (1951): Le prince Baudouin devient roi des Belges. Il est décédé le 31 juillet 1993.

- Il y a 130 ans (1896): Décès de l'écrivain français Edmond de Goncourt, fondateur de l'académie Goncourt avec son frère Jules.

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