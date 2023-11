blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis veut faire interdire le Hamas via une loi spéciale. (archives) KEYSTONE

Les points forts du jour

SUISSE-FRANCE: Emmanuel Macron poursuit jeudi sa visite en Suisse. Le président français se rend à Lausanne avec Alain Berset pour parler Europe, puis au CERN de Meyrin (GE) pour un volet scientifique. Certains étudiants avec lesquels un débat sur l'Europe est prévu projettent de manifester sur le campus.

PESTICIDE: Les pays membres de l'UE doivent à nouveau se prononcer sur la proposition de Bruxelles de reconduire pour dix ans l'autorisation du glyphosate dans l'UE. Il y a un mois, Paris et Berlin s'étant abstenus, la majorité qualifiée requise pour valider le texte – soit 15 Etats sur 27, représentant au moins 65% de la population européenne – n'avait pas été atteinte lors d'un vote à huis clos.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis veut faire interdire le Hamas via une loi spéciale. Des proches du Conseil fédéral affirment que le Tessinois veut que cette loi spéciale soit déclarée urgente, indique les titres alémaniques du groupe Tamedia.

Le Conseil fédéral devait prendre une décision hier mais celle-ci a été ajournée. Le plan d'Ignazio Cassis susciterait des réticences au sein du gouvernement, une telle interdiction risquant de devenir un dangereux précédent dans un domaine délicat.

RUSSIE: Au moins vingt oligarques possédaient un ou des comptes en Suisse après 2014, la première invasion russe de l'Ukraine, montre la fuite de données Cyprus Confidential. Aujourd'hui, ces vingt hommes d'affaires sont tous sanctionnés, la majorité en Europe et aux Etats-Unis, indiquent les titres Tamedia.

Les deux grandes banques, UBS et Credit Suisse, aujourd'hui fusionnées, étaient de loin les établissements préférés des oligarques russes. Alexeï Mordachov, proche de Poutine, avait de nombreux comptes chez UBS jusqu'à l'an dernier.

ARMEMENT: Une entreprise polonaise, UMO SP, aurait livré à l'Ukraine 145'000 munitions pour tireurs d'élite et 500'000 munitions pour fusils d'assaut fabriqué en Suisse. Ce matériel de guerre serait issu de la production de Swiss P, l'ancienne fabrique de munitions de Thoune, devenue par la suite Ruag Ammotec, indique la Neue Zürcher Zeitung.

Les entreprises privées comme UMO SP ne doivent pas signer de déclaration de réexportation. Le cas est donc complexe. Des clarifications sont en cours, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), en charge du contrôle des exportations.

ENVIRONNEMENT: Les enquêtes menées par une organisation péruvienne jettent une lumière crue sur une mine d'Antapaccay exploitée par l'entreprise suisse Glencore. L'activité minière sur ce site serait au moins partiellement responsable de la forte pollution dans la région, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media.

Les autorités ont constaté des taux élevés de métaux lourds et de polluants dans les sols, les plantes et les animaux ainsi que l'air et l'eau. Des taux élevés de chlorure, de sulfate, de sélénium et d'acide ont été enregistrés dans les rivières proches.

INCENDIE DU LIGNON – GE: L'homme suspecté d'avoir été à l'origine du feu qui a causé la mort d'une mère et son fils dans un immeuble du Lignon a vu se faire refuser sa libération provisoire par la justice. Sa détention provisoire à Champ-Dollon a été prolongée cet automne jusqu'au 18 janvier 2024, a appris la Tribune de Genève.

Le risque de récidive a notamment été invoqué par les juges pour maintenir cet homme né en 1966 derrière les barreaux. Il avait été arrêté au lendemain des faits qui se sont produits en juillet.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 45 ans (1978): Disparition en mer du navigateur Alain Colas

- Il y a 65 ans (1958): Naissance de l'écrivaine norvégienne Anne Holt, auteure de romans policiers ("Bienheureux ceux qui ont soif") et ministre de la Justice pendant trois mois en 1996/97.

- Il y a 65 ans (1958): Naissance de l'actrice américaine Marg Helgenberger ("Les Experts").

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de la chanteuse et pianiste américaine Chi Coltrane ("Thunder and Lightning», «Go Like Elijah").

- Il y a 85 ans (1938): Le chimiste suisse Albert Hofmann produit pour la première fois du diéthylamide d'acide lysergique (LSD) dans le cadre de ses recherches sur l'ergot de seigle.

Le dicton du jour

«Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre»

ats