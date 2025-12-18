«Parfois c’est trop»: un mail aux vignerons valaisans divise le milieu

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Parvenu en début de semaine aux vignerons, un email de la Chambre valaisanne d’agriculture (CVA) fait débat dans la branche. (image d'illustration) KEYSTONE

Les points forts du jour

PRÉSIDENCE: Les autorités vaudoises célèbrent officiellement jeudi après-midi l'élection de Guy Parmelin à la présidence de la Confédération. La partie officielle se déroulera à l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL).

Auparavant, M. Parmelin qui voyagera en train fera une halte en gare de Fribourg, puis dans la première gare vaudoise, celle d'Oron-le-Châtel. Il sera à chaque fois accueilli par les autorités locales et la population.

La deuxième partie du programme se déroulera à l'EHL. S'y exprimeront Grégoire Junod, syndic de Lausanne, Marcel Dettling, président de l’UDC Suisse, Christelle Luisier Brodard, présidente du Conseil d’Etat, ainsi que Karin Keller-Sutter, actuelle présidente de la Confédération. Enfin, Guy Parmelin prendra à son tour la parole pour une allocution.

TRAFIC ROUTIER: Les camions à propulsion électrique pourraient aussi devoir s'acquitter de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) dès 2029. Le Conseil national débat jeudi d'un projet du gouvernement en ce sens. Il s'agit de garantir que le trafic lourd continue à supporter ses coûts et que l'encouragement du transfert du fret sur le rail se poursuive.

UKRAINE: Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour discuter notamment de la manière dont sera financé le soutien à l'Ukraine pour les deux prochaines années. La Commission européenne défend un projet de prêt à l'Ukraine basé sur les actifs russes immobilisés dans l'UE. La Belgique demande des garanties, jugeant la proposition trop risquée et craignant des répercussions juridiques et financières.

FOOTBALL: Le Lausanne-Sport accueille la Fiorentina jeudi à la Tuilière en clôture de la phase de ligue de la Conference League (21h00). Pratiquement qualifiés pour la suite de la compétition, les Vaudois peuvent se faire plaisir face à un adversaire certes prestigieux, mais qui se retrouve au bord du gouffre en Italie. Après 15 journées, le bilan est sans appel: la Fiorentina n'a toujours pas gagné un seul match de Serie A et pointe à la 20e et dernière place. En Conference League, la Fiorentina va un peu mieux, même si elle a concédé deux défaites. Avec neuf points, elle est déjà assurée de figurer parmi les 24 premiers.

AUJOURD’HUI, C’EST... Comme chaque 18 décembre, c’est aujourd’hui la Journée internationale des migrants. Les conflits, les catastrophes climatiques et les pressions économiques continuent de pousser des millions de personnes à quitter leur foyer en quête de sécurité ou simplement d'opportunités. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD’HUI, C’EST AUSSI... Comme chaque 18 décembre, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la langue arabe. Utilisée quotidiennement par plus de 400 millions de personnes, cette langue est l'une des plus parlées au monde et elle constitue un pilier de la diversité culturelle de l'humanité, selon les Nations unies. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

VITICULTURE: Parvenu en début de semaine aux vignerons, un email de la Chambre valaisanne d’agriculture (CVA) fait débat dans la branche, selon le Nouvelliste. Dans le courriel, on peut lire: «Et parfois c’est trop. Parfois, l’accumulation des ennuis, la solitude, le sentiment de ne pas être compris ou valorisé pèse lourd, trop lourd». Il alerte sur la détresse psychologique croissante des vignerons, confrontés à la baisse du prix du raisin, à la pression sur les revenus et à la concurrence des vins étrangers. Par son biais, la CVA reconnaît que l’accumulation des difficultés, la solitude et le manque de reconnaissance peuvent devenir insupportables, et rappelle l’existence de soutiens comme la Main Tendue 143.

La CVA justifie le ton de son courriel par les appels de détresse qu'elle reçoit et dont le nombre est passé de un ou deux à plus de quinze par semaine. Dans la profession, certains reprochent à la CVA de dramatiser au lieu d’agir politiquement. Son président, Mathias Delaloye, défend pourtant un engagement actif, notamment via une demande urgente de mesures cantonales, comme la vendange en vert compensée financièrement, refusée par le Parlement.

TOURISME: À Gruyères (FR), la création d’une taxe communale destinée à financer la promotion touristique provoque la colère des agriculteurs, rapportent 24 heures et la Tribune de Genève. Validée en assemblée communale la semaine dernière, cette taxe concernera toutes les entreprises, y compris les exploitations agricoles, pour un montant allant de 100 à 5000 francs.

Les autorités communales estiment que l’agriculture bénéficie indirectement du tourisme, notamment via la production laitière et la vente directe. Les paysans contestent vivement cette vision: ils dénoncent surtout les nuisances liées au surtourisme (déchets, parcage sauvage, dégradations des pâturages). Pour les agriculteurs, le tourisme est davantage une contrainte qu’un avantage.

PHARMA: La réduction d’effectifs du géant pharmaceutique américain Pfizer en Suisse est moins importante que ce qu’avait récemment annoncé l’agence Bloomberg. Trente employés ont reçu leur licenciement à l’automne, a indiqué un porte-parole de Pfizer à la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Les 270 collaborateurs restants travaillent à Zurich et à Zoug.

Bloomberg avait fait état d’un maintien de seulement 70 postes. Même si cette dernière vague de suppressions est moins sévère que redouté, Pfizer a supprimé au total 170 emplois en Suisse en l’espace d’un an et demi, selon la NZZ. Cela représente une réduction de près de 40% des effectifs.

COMMERCE DE DETAIL: Le détaillant Migros a licencié cette année en Allemagne près des trois quarts du personnel de Delica. Il ne reste désormais plus que 26 employés au sein de cette filiale allemande spécialisée dans le café et les snacks, a indiqué Migros au Blick.

D’après le rapport de gestion, Delica comptait encore 98 collaborateurs fin 2024. Cette réduction d’effectifs s’inscrit dans une réorientation stratégique. «Nous nous sommes retirés en Allemagne du commerce de café en grains de marque, de chocolat et de biscuits dans les magasins traditionnels», a déclaré Migros au quotidien. Sur les trois sites exploités auparavant, Migros n’en maintient plus que deux en Allemagne, à Müllheim et à Düsseldorf.

BERNE: Le centre culturel de la Reitschule à Berne a réalisé un bénéfice tout en restant confronté à des difficultés financières. Le bénéfice annuel 2024 de l’Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (Ikur) s’est élevé à 87'000 francs, selon la Berner Zeitung et le Bund. «Les différents espaces de la Reitschule fonctionnent comme des entreprises classiques», a expliqué une collaboratrice de la Reitschule aux titres Tamedia.

Les établissements versent à l’Ikur des loyers dépendant de leur chiffre d’affaires. Le principal défi réside dans la baisse de la consommation des clients. De nombreux établissements ne fonctionneraient ainsi que grâce au travail bénévole.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): Décès de l'éditeur américain de journaux Randolph A. Hearst, quatrième fils du magnat de la presse William Randolph Hearst.

- Il y a 30 ans (1995): Le milliardaire tessinois Geo Mantegazza est enlevé puis libéré à Vaduz. Sa famille aurait versé une rançon de plusieurs millions de francs.

- Il y a 30 ans (1995): Décès de l'ingénieur allemand Konrad Zuse, considéré comme l'inventeur du premier ordinateur, le Z3. Ses ordinateurs avaient équipé l'EPFZ après la Deuxième Guerre mondiale.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de la physicienne suisse Martha Lux-Steiner, qui a reçu en 1999 l'ordre allemand du mérite pour ses travaux scientifiques dans le domaine de la production d'énergie solaire.

- Il y a 105 ans (1920): Naissance du musicien et chef d'orchestre zurichois Edmond de Stoutz, fondateur de l'Orchestre de chambre de Zurich, qu'il a dirigé durant près de 50 ans. Il est décédé en 1997.

- Il y a 160 ans (1865): Entrée en vigueur du 13e amendement de la Constitution américaine, qui interdit l'esclavage au niveau fédéral.

Le dicton du jour

«A la Saint-Gatien,Le temps ne vaut rien.»