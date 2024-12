blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des criminels ont obtenu frauduleusement un crédit auprès de la société CembraPay au nom d'un particulier et ont acheté des billets de train pour Paris. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA, bas, ats ATS

Les points forts du jour

VIOLS DE MAZAN: La Cour criminelle du Vaucluse rend ce jeudi à 09h30 à Avignon ses verdicts contre Dominique Pélicot et ses 50 co-accusés. Au terme d'un procès hors norme de trois mois et demi, pour lequel la victime Gisèle Pélicot a refusé le huis clos dans un but pédagogique, le procureur a requis 20 ans, la peine maximale, contre l'accusé principal qui avait drogué son ex-femme Gisèle pendant une décennie pour la violer et la livrer à des dizaines d'hommes recrutés sur internet à leur domicile conjugal de Mazan.

Contre ces derniers, le parquet réclame des peines de 10 à 18 ans, également pour viols aggravés. Ce que certains ont contesté, d'autres, à l'image de l'ex-mari, finissant par présenter leurs excuses au dernier jour du procès.

UNION EUROPÉENNE: L'ombre de Donald Trump plane sur Bruxelles: les dirigeants des pays de l'UE tenteront jeudi d'affiner leur stratégie sur l'Ukraine comme sur la Syrie, lors de leur dernier sommet avant le retour du magnat de l'immobilier à la Maison Blanche.

CONSEIL FEDERAL: Une partie des parlementaires fédéraux prendront le chemin de la Suisse orientale ce jeudi au terme de leur avant-dernière matinée de session. Emmenée par la sortante Viola Amherd, ils iront fêter la nouvelle présidente de la Confédération, la libérale-radicale Karin Keller-Sutter, qu'ils ont élue il y a une semaine avec 168 voix sur 206 bulletins valables. Une élection dans la moyenne pour la ministre des finances qui aura 61 ans dimanche.

ASSURANCES: Les personnes âgées doivent pouvoir rester à domicile plus longtemps. Le National débat jeudi d'un projet du Conseil fédéral introduisant certaines prestations en ce sens pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Il devrait largement suivre la copie du gouvernement, tout en y ajoutant quelques précisions. L'UDC est opposée au projet.

Vu dans la presse

CYBERSÉCURITÉ: Des criminels ont obtenu frauduleusement un crédit auprès de la société CembraPay au nom d'un particulier et ont acheté des billets de train. Une recherche du Blick montre que les malfaiteurs n'ont eu besoin que du nom et de l'adresse de leur victime pour créer un compte CFF et réserver des voyages pour Paris.

Interrogés par le journal, les CFF ont dit être au courant de ce problème suite à des cas isolés. Ils sont en train de mettre en place des mesures visant à résoudre ces failles de sécurité. Quant à CembraPay, elle a annulé la créance de 457,50 francs qu'elle réclamait à la victime de l'arnaque, suite à la révélation du cas par le Blick.

SUISSE-UE: Les «bilatérales III» avec l'Union européenne ne devraient pas être soumises en votation avant 2028, écrivent les journaux du groupe alémanique CH-Media, se référant à un rapport interne destiné aux pays membres de l'UE.

Le Conseil fédéral doit se prononcer formellement vendredi sur le résultat des négociations avec Bruxelles. Les textes législatifs devraient ensuite être soumis au Parlement dans le courant de l'année prochaine. Un référendum est déjà annoncé.

Une votation ne pourra pas avoir lieu avant 2027, écrivent les journaux, qui ont interrogé les représentants des grands partis. Mais les partis favorables à un accord avec l'UE n'entendent toutefois pas faire un «cadeau» à l'UDC en organisant une votation en 2027, année d'élections fédérales, relève CH Media.

JUSTICE: Le lanceur d'alerte dans l'affaire 1MDB a demandé à la Confédération d'être protégé lors de ses séjours en Suisse, révèle Le Temps. Xavier Justo dit craindre des mesures de rétorsion qui visent à le «faire taire» ou à le «punir» pour avoir révélé les gigantesques détournements de fonds (4,5 milliards de dollars) commis au préjudice du fonds souverain malaisien 1MDB.

Il a pris contact avec le Ministère public de la Confédération (MPC) et le Tribunal pénal fédéral (TPF). Un programme de protection des témoins existe en Suisse et est soumis à des conditions strictes. Le TPF a répondu au Genevois «sans s'engager à ce stade», selon Le Temps.

FOOTBALL: En Suisse, près de 10'000 jeunes veulent jouer au foot dans un club mais ne le peuvent pas, rapportent 24 Heures et la Tribune de Genève. Ils ont été placés sur une liste d'attente ou tout simplement été refusés. En cause, le manque d'infrastructures pour les accueillir. En trois ans, le nombre de jeunes joueurs et joueuses a bondi de 30%, alors que celui de nouveaux terrains pour les accueillir n'a augmenté que de 1,9%, selon les deux journaux.

CHOCOLAT: Une plainte collective déposée aux Etats-Unis contre Lindt & Sprüngli pour la présence de métaux lourds dans le chocolat noir a été classée. Les parties se sont mises d'accord devant un tribunal fédéral de New York pour mettre un terme à la procédure civile, rapportent les journaux du groupe alémanique CH Media en se référant à des documents judiciaires.

Le groupe Lindt n'a pas voulu indiquer si un éventuel dédommagement avait été versé aux onze plaignants. Les parties se sont mises d'accord pour «ne pas donner plus de détails», a dit un porte-parole. Les plaignants avaient dénoncé des taux élevés de métaux lourds dans le chocolat haut de gamme, qui auraient dépassé les valeurs limites en vigueur en Californie.

THE VERT: Le thé matcha enregistre une forte augmentation de ses ventes en Suisse. Le détaillant en ligne Galaxus, qui propose 200 produits matcha différents dans son assortiment, fait état d'une croissance de plus de 400% pour cette année, indiquent les journaux alémaniques du groupe Tamedia.

La popularité de la poudre de thé vert croît aussi à l'étranger, notamment en raison du tourisme croissant et de l'impact des influenceurs. A tel point que certains producteurs, comme le Japonais Marukyu Komanaen à Uji, doivent faire face à des difficultés de livraison. La fabrication prend en effet beaucoup de temps et les stocks sont limités.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 19.12.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): décès de l'acteur britannique Desmond Llewelyn, qui interprète «Q» dans 17 films de la saga James Bond. Il était né en 1914.

- Il y a 25 ans (1999): le Portugal rétrocède à la Chine l'enclave de Macao qu'il occupait depuis 442 ans.

- Il y a 30 ans (1994): naissance de la championne suisse de freeride Estelle Balet, décédée à seulement 21 ans dans une avalanche lors du tournage d'un film.

- Il y a 40 ans (1984): la Chine et le Royaume-Unis signent une déclaration commune sur le futur statut de Hong Kong, sous le mot d'ordre «Un pays, deux systèmes».

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'actrice française Béatrice Dalle ("37°2 le matin").

- Il y a 80 ans (1944): naissance du claveciniste et chef d'orchestre franco-américain William christie, fondateur de l'ensemble de musique baroque Les Arts florissants.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de l'écrivain français Michel Tournier, prix Goncourt pour «Le roi des Aulnes» en 1970. Il est décédé en 2016.

Le dicton du jour

«En décembre, fais du bois et endors-toi».