Actu et dicton du jour Les partis tentent d'empêcher une élue de parler de Crans-Montana à la TV

ATS

19.2.2026 - 07:25

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour! 

Les partis valaisans ont tenté d'empêcher la députée chrétienne-sociale valaisanne Marie-Claude Schöpfer de participer à l'émission «Club» de la télévision publique alémanique SRF consacrée à l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana.
Capture d'écran blue TV/ SRF Club

Keystone-SDA

19.02.2026, 07:25

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA: Un procureur italien rencontre jeudi à Berne des représentants du ministère public valaisan dans le cadre de l'enquête sur l'incendie survenu à Crans-Montana (VS) la nuit du Nouvel An, qui a fait 41 morts et 115 blessés. Cette réunion vise à clarifier les modalités de collaboration entre les deux parquets. La possibilité de constituer une équipe commune d'enquête (ECE) sera discutée.

IA: Le président de la Confédération Guy Parmelin participe jeudi au sommet sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), qui se tient à New Delhi, en Inde. La mise en œuvre et l'utilisation de l'IA sont au menu de la réunion. La Suisse a l'intention d'organiser l'an prochain à Genève un sommet sur la gouvernance et la réglementation de l'IA. En marge de cette rencontre, le président de la Confédération aura un entretien bilatéral avec le premier ministre indien Narendra Modi.

LITTÉRATURE: L'Office fédéral de la culture (OFC) annonce jeudi le nom du lauréat ou de la lauréate du Grand Prix suisse de littérature. Cette récompense est dotée de 40'000 francs. L'an dernier, le prix avait été décerné à l'écrivaine zurichoise Fleur Jaeggy, qui écrit en italien. L'OFC remettra aussi le prix spécial de la traduction et les prix suisses de littérature.

DIPLOMATIE: Le «Conseil de paix», créé par le président américain Donald Trump, tient jeudi à Washington sa première réunion. Cette instance a été imaginée pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, mais sa charte lui assigne un objectif beaucoup plus large, celui de la résolution des conflits armés dans le monde. La Suisse y participera en tant qu'observatrice.

JO 2026: La journée de jeudi des jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina pourrait permettre à la Suisse d'augmenter son total de médailles. L'équipe féminine de hockey sur glace affronte la Suède dans le match pour la 3e place dès 14h40. Les Suissesses restent sur quatre victoires consécutives face aux Suédoises. En ski alpinisme, les Suisses Marianne Fatton, Caroline Ulrich, Jon Kistler et Arno Lietha entrent en lice en sprint pour les grands débuts de cette discipline au programme olympique. Toujours invaincus, les curleurs du CC Genève disputeront, quant à eux, leur demi-finale à 19h05. Leur adversaire n'est pas encore connu.

FOOTBALL: Dernier représentant suisse en lice en Coupe d'Europe de football, le Lausanne-Sport se déplace jeudi en République tchèque pour affronter le Sigma Olomouc en 16e de finale aller de la Conference League à partir de 18h45. Après cinq matchs sans victoire en championnat, les joueurs de Peter Zeidler n'abordent pas la rencontre dans les meilleures dispositions. Mais Olomouc n'est pas au mieux non plus: les Tchèques ont perdu sept de leurs huit dernières parties.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Les partis valaisans ont tenté d'empêcher la députée chrétienne-sociale valaisanne Marie-Claude Schöpfer de participer à l'émission «Club» de la télévision publique alémanique SRF consacrée à l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), relate jeudi le journal Blick. Les chefs de groupe de tous les partis se sont mis d'accord pour éviter, pour le moment, toute apparition publique sur cette tragédie, qui a fait 41 morts et 115 blessés.

Mme Schöpfer, qui rejette cette décision, explique dans le journal qu'une absence de représentation politique serait «très négative pour [le] canton» du Valais. Interrogé, le président du groupe parlementaire NEO au Grand Conseil valaisan, Martin Kalbermatter, assure avoir demandé à l'élue de reconsidérer sa participation, mais qu'il n'y a pas eu d'interdiction.

PROCHE-ORIENT: La Ligue suisse des droits humains-Genève (LSDH-Ge) a lancé une analyse des autorisations de ventes de biens suisses à Israël pouvant avoir un usage civil et militaire délivrées par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), rapportent jeudi 24 Heures et la Tribune de Genève. Un groupe d'experts de la LSDH-Ge, composé d'une dizaine de juristes et d'avocats, se penche sur la légalité de chacune des 293 autorisations du SECO.

L'ONG, qui a obtenu les documents du secrétariat, dit vouloir déterminer si des entreprises suisses ont vendu des équipements militaires et des techniques à double usage à Israël «en prenant le risque que ces biens soient utilisés pour commettre des crimes internationaux» à Gaza.

SÉCURITÉ: La police cantonale bernoise a atteint ses limites avec la forte hausse du nombre de manifestations, avertit jeudi dans la Berner Zeitung et le Bund Adrian Wüthrich, membre du syndicat de la police du canton de Berne. Au cours des derniers mois, le quatrième trimestre 2025 a été particulièrement chargé, avec 12'700 heures d'intervention.

«On constate que le seuil de stress a été atteint», déclare M. Wüthrich. «Un simple merci ne suffit plus. Il faut un signe de la part des politiques». Le gouvernement cantonal doit examiner si l'augmentation de 360 postes décidée pour les effectifs du corps de police est suffisante ou si elle doit être encore revue à la hausse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): décès de l'écrivaine américaine Harper Lee ("Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur"), prix Pulitzer en 1961.

- Il y a 25 ans (2001): décès du chanteur et acteur français Charles Trenet ("La Mer").

- Il y a 75 ans (1951): décès de l'écrivain français André Gide, prix Nobel de littérature de 1947 ("L'immoraliste», «Si le grain ne meurt").

- Il y a 150 ans (1876): naissance du sculpteur et artiste roumain Constantin Brancusi, pionnier du modernisme. Il est l'un des sculpteurs les plus influents du XXe siècle.

Le dicton du jour

«La nouvelle lune de février sert, pour l'année, de calendrier».

