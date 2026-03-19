blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le chanoine Alexandre Ineichen, le nouvel abbé de Saint-Maurice et actuel recteur du Collège de Saint-Maurice le vendredi 31 octobre 2025 à Saint-Maurice. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

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Les points forts du jour

ÉNERGIE: Le National se penche jeudi sur la prolongation dès 2027 de la loi visant à soutenir les entreprises électriques suisses d'importance systémique. Ce mécanisme de sauvetage avait été introduit après la crise énergétique de l'été 2022 afin que les entreprises concernées évitent un manque de liquidités. Le Conseil fédéral demande de prolonger la loi jusqu'à la fin 2031. Le National devrait accepter le projet, mais avec une durée de validité jusqu'à la fin 2029 uniquement ainsi qu'un crédit réduit de 7 à 5 milliards de francs. L'UDC et le PLR sont opposés au projet.

RETRAITES: Le Conseil des Etats devrait faire un pas jeudi vers le National sur le financement de la 13e rente AVS. La chambre des cantons devrait maintenir un financement par les cotisations salariales et la TVA, mais en abaissant les taux.

NEUTRALITÉ: Les chambres fédérales doivent s'accorder jeudi sur le contre-projet direct à l'initiative sur la neutralité. La conférence de conciliation décidera si elle suit l'avis du Conseil des Etats, qui veut un contre-projet, ou celui du National, qui a mis son veto. Le Parlement a déjà catégoriquement rejeté l'initiative populaire déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, qui veut notamment qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée».

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) fait jeudi son annonce trimestrielle de politique monétaire. Elle devrait laisser son taux directeur inchangé, alors que la guerre au Moyen-Orient ne faiblit pas et que les prix du pétrole s'envolent. La Banque centrale européenne doit également faire une annonce jeudi.

VALAIS: La messe de bénédiction du nouvel abbé de Saint-Maurice, Mgr Alexandre Ineichen, a lieu jeudi à 10h00, jour de la St-Joseph, dans la basilique de St-Maurice. La bénédiction est présidée par Mgr Martin Krebs, nonce apostolique représentant le pape en Suisse.

L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg et président de la Conférence des évêques suisses Charles Morerod et l'évêque de Sion Jean-Marie Lovey concélébreront l'événement. Lors des vêpres à 16h30, que le nouvel abbé de St-Maurice présidera, les victimes des abus, notamment sexuels, seront honorées.

PATRIMOINE: pour la première fois, Michelin publie jeudi une carte thématique sur un réseau suisse, celui des plus beaux villages. Les localités neuchâteloises du Landeron et de Valangin (commune de Neuchâtel) font partie de ce réseau qui regroupe 56 localités dans 19 cantons. Le directeur de la cartographie de Michelin fera le déplacement depuis Paris pour présenter cette nouvelle édition originale.

FRANCE: Sept prévenus, dont des avocats, un magistrat honoraire et un administrateur judiciaire, jugés en décembre pour avoir tenté d'escroquer TotalEnergies pour obtenir 22 milliards de dollars (17,3 milliards de francs) à la fin des années 2000, connaîtront jeudi la décision du tribunal correctionnel de Nanterre, en France. Après des débats devant le tribunal de trois semaines, le parquet avait requis des peines allant jusqu'à trois ans de prison ferme et 455'000 francs d'amende.

FOOTBALL: Le sélectionneur de l'équipe suisse de football Murat Yakin dévoile jeudi les joueurs retenus pour les deux prochains matches amicaux, le 27 mars à Bâle et le 31 mars contre la Norvège à Oslo. La sélection pour ces deux rencontres constituera un jalon important en vue de la liste des joueurs qui seront retenus pour la Coupe du monde de cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Murat Yakin devrait miser avant tout sur l'ossature expérimentée qui a permis de réaliser une remarquable campagne de qualification.

Vu dans la presse

MOYEN-ORIENT: Si la guerre au Moyen-Orient ne pousse pas encore les nombreuses entreprises suisses implantées dans la région à se retirer, plusieurs d'entre elles, interrogées jeudi dans Le Temps, ont pris des mesures, rapporte jeudi Le Temps.

«Notre personnel est invité à rester sur place et à travailler à domicile. De plus, tous les déplacements à destination et en provenance de la région ont été suspendus avec effet immédiat», indique dans le journal le groupe zurichois Dormakaba, qui dispose d'un site d'assemblage et de bureaux en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.

Un groupe spécialisé dans l'évaluation des risques, International SOS, affirme avoir réalisé 95 évacuations pour le compte de clients suisses. L'essentiel des personnes concernées venaient des Emirats arabes unis et ont été acheminées par la route vers Oman.

GENÈVE: La Société genevoise pour la protection des animaux (SGPA), en crise depuis plusieurs années en raison d'une série de dysfonctionnements, a été placée sous tutelle, révèle jeudi la Tribune de Genève. La mesure a été prise par l'autorité de surveillance des fondations suite à une plainte. Un commissaire indépendant a été nommé pour administrer provisoirement la fondation et clarifier sa gouvernance.

La plainte dénonce notamment des «mouvements bancaires effectués sans décision préalable du conseil de fondation» ou encore un changement de titularité du compte bancaire de l'association. Le conseil de fondation rejette toutes les accusations.

POLLUTION: Une nouvelle étude réalisée par l'expert en sites contaminés Martin Forter met en évidence des lacunes importantes dans les analyses du site de Klybeck à Bâle, utilisé autrefois par l'industrie chimique et pharmaceutique, relate jeudi la Basler Zeitung.

Elle conclut que l'étude menée par les entreprises Swiss Life et Rhystadt, qui ont racheté l'ancien site industriel de BASF et Novartis pour y construire notamment des logements, n'est pas suffisante pour exclure de manière fiable tout risque pour la santé. M. Forter a identifié 61 substances supplémentaires qui n'avaient pas été prises en compte jusqu'à présent, bien qu'elles soient très toxiques.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): arrestation du maire d'Istanbul Ekrem Imamoğlu, principal rival politique du président turc Recep Tayyip Erdoğan.

- Il y a 15 ans (2011): décès de l'ours polaire Knut, élevé par des humains. L'ours du zoo de Berlin est mort à l'âge de quatre ans.

- Il y a 90 ans (1936): naissance de l'actrice bernoise Ursula Andress. Elle est devenue célèbre en tant que James Bond girl dans le film «James Bond contre Dr No», sorti en 1962.

- Il y a 115 ans (1911): première journée internationale de la femme, organisée à l'initiative de la femme politique et militante allemande Clara Zetkin.

Le dicton du jour

«Pour la Saint-Joseph, chaque oiseau bâtit son château».