L'incendie de Bottens serait d'origine criminelle - suspects interpellés

Un pompier marche autour des décombres après l'incendie d'une ferme le jeudi 21 décembre 2023 à Bottens dans le canton de Vaud. Une personne et 400 animaux, principalement des bovins adultes et des veaux, ont péri dans l'incendie. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Les points forts du jour

RETRAITES: Le comité interpartis «oui à l'initiative sur les rentes» présente ses arguments en faveur de l'initiative des Jeunes PLR. Celle-ci veut lier l'âge de la retraite à l'espérance de vie. Le comité, qui regroupe des membres du PLR, de l'UDC, l'usam et l'union patronale suisse, rappelle que le financement et la garantie à long terme de l'AVS ne sont pas assurés en raison du vieillissement de la population.

DETENUS: Le Canton de Vaud présente sa nouvelle stratégie de réinsertion des personnes détenues. Le conseiller d'Etat en charge des prisons, Vassilis Venizelos, en exposera les points forts depuis les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), notamment le développement de nouvelles prestations et leurs impacts sur les nouvelles infrastructures pensées pour la réinsertion.

Vu dans la presse

INCENDIE: L'incendie qui a ravagé une ferme de Bottens (VD) en décembre dernier était très vraisemblablement d'origine criminelle, écrit 24Heures, qui assure en avoir reçu la confirmation du ministère public. Deux suspects, des Suisses de 18 ans domiciliés dans le canton, ont été interpellés. L'incendie avait coûté la vie à un jeune aide français et provoqué la mort de 400 bêtes.

BOISSONS: Nestlé Waters a eu recours à des mesure de protection non conformes à la législation en Suisse aussi, reconnaît l'entreprise interrogée par Le Temps. «Sous le contrôle des autorités cantonales et fédérales», elle a retiré les filtres au charbon actif de son usine d’Henniez (VD) à fin 2022.

En revanche, elle assure ne jamais avoir utilisé de systèmes ultraviolets à Henniez. En France, une enquête préliminaire pour tromperie a été ouverte contre le numéro un mondial de l'eau minérale, soupçonné d'avoir eu recours à des traitements illégaux pour purifier ses eaux minérales.

POSTE: Le conseiller fédéral Albert Rösti a retiré prématurément le dossier concernant une réduction des prestations de la Poste. Lors de la séance du Conseil fédéral de mercredi, il n'a donc pas présenté de document de discussion sur l'avenir de la Poste, indiquent les titres des groupes CH Media et Tamedia.

Sa proposition prévoyait la suppression du courrier A ainsi que la distribution des lettres sur trois jours au lieu de cinq. La proposition a suscité le scepticisme des départements, écrivent les journalistes des deux groupes. Selon Tamedia, le Conseil fédéral devrait d'abord entendre la direction de la Poste.

INFORMATIQUE: Le canton de Neuchâtel veut moderniser son site internet ne.ch. Après un appel d'offres, la refonte de la plateforme a été confiée au groupe SQLI, qui compte un bureau à Lausanne et dont l'un des principaux centres de développement est basé au Maroc, révèle Arcinfo. Un choix qui étonne dans les milieux économiques locaux. Plusieurs agences neuchâteloises sondées par le quotidien déplorent une forme de «dumping» sur les prix.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): Décès de l'acteur austro-suisse Maximilian Schell. Il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1961 pour son rôle dans «Jugement à Nuremberg» et celui du meilleur film étranger en 1970 pour son premier long métrage, «Premier amour». Il était considéré à Hollywood comme l'un des acteurs étrangers les plus célèbres. Il était né en 1930.

- Il y a 15 ans (2009): Johanna Sigurdardottir, la première femme homosexuelle au monde à diriger un gouvernement, prend ses fonctions de Premier ministre en Islande.

- Il y a 30 ans (1994): Naissance du chanteur britannique Harry Styles ("As it was").

- Il y a 65 ans (1959): Les citoyens suisses refusent l'introduction du droit de vote des femmes au niveau national par 67% des voix et un taux de participation de 67%. Seuls Vaud, Genève et Neuchâtel votent oui.

- Il y a 70 ans (1954): L'abbé Pierre lance son appel en faveur des sans-logis sur Radio Luxembourg.

- Il y a 80 ans (1944): Décès du peintre néerlandais Pieter Cornelis Mondrian, cofondateur de la peinture abstraite. Il était né en 1872.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du chanteur français Claude François ("Comme d'habitude», «Magnolias forever», «Alexandrie! Alexandra!").

- Il y a 130 ans (1894): Naissance du réalisateur américain John Ford ("L'homme qui tua Liberty Valance"), quatre fois lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur. Il est décédé le 31 août 1973.

Dicton du jour:

« La veille de la Chandeleur, l'hiver s'arrête ou prend vigueur »

