Un gendarme vaudois reconnu coupable de tentative de meurtre

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

1er MAI: Les syndicats défilent jeudi dans une quarantaine de villes suisses, sous le mot d'ordre «la solidarité plutôt que la haine, l'union fait la force». Le mouvement syndical doit plus que jamais s'affirmer face à l'extrême droite, estiment-ils. Les syndicats craignent notamment pour les progrès sociaux ou l'égalité des genres. Des défilés de la fête du travail sont également prévus en peu partout dans le monde.

ROYAUME-UNI: Les Britanniques se rendent aux urnes jeudi pour des élections communales. Les deux principaux partis britanniques, les travaillistes et les conservateurs, risquent de subir des pertes au profit de la formation d'extrême droite Reform UK, qui espère remporter des dizaines de sièges de conseillers municipaux, de maires mais aussi un siège de député pour renforcer sa crédibilité. Il s'agit du premier scrutin dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir du Labour du premier ministre Keir Starmer en juillet.

CYCLISME: Le peloton dispute jeudi la deuxième étape du Tour de Romandie cycliste sur une boucle de 157 kilomètres à La Grande Béroche (NE). Quatre ascensions, qui se situent assez loin du final, sont au programme. Vainqueur mercredi au sprint à Fribourg, le Britannique Matthew Brennan s'est emparé du maillot jaune.

Vu dans la presse

TENTATIVE DE MEURTRE: Un gendarme vaudois, qui avait tiré en 2022 à Chexbres (VD) sur un piéton jugé à tort comme menaçant, a été reconnu coupable de tentative de meurtre et d'abus d'autorité par le Tribunal correctionnel de Vevey (VD), rapporte jeudi le journal 24 Heures. Il a été condamné à un an de prison avec sursis.

A la recherche d'un fugitif armé, l'agent avait intercepté un apprenti boulanger qui se rendait à son travail, écouteurs dans les oreilles. Estimant que le jeune homme allait sortir un pistolet, alors qu'il ne faisait que diminuer le son de la musique sur son téléphone, le gendarme avait ouvert le feu sans le toucher.

GENÈVE INTERNATIONALE: Après les coupes imposées à plusieurs agences de l'ONU comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le siège de l'ONU à Genève se retrouve à son tour sous pression, relate jeudi Le Temps.

Dans une note diffusée le 25 avril, le bureau du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, demande aux sièges de New York et de Genève d'identifier des postes de travail qui puissent être délocalisés dans des lieux coûtants moins chers à partir de 2026. Une partie des 3500 postes attachés au secrétariat de l'ONU à Genève est concernée. Le secrétariat de M. Guterres exige une réponse d'ici au 16 mai. «Pour la Genève internationale, c'est un coup de massue», indique dans le journal le président du syndicat du personnel de l'ONU, Ian Richards.

FAUNE: Six nouvelles meutes de loups pourraient se former dans le canton des Grisons, écrit jeudi la Südostschweiz. L'office cantonal de la chasse et de la pêche a observé la présence de six couples de loups. Ce n'est «pas une grande surprise», indique dans le journal Arno Puorger, le responsable du département des grands prédateurs.

On saura en été si de nouvelles meutes se seront effectivement formées avec les naissances de louveteaux, ajoute-t-il. Un lynx a par ailleurs été détecté pour la première fois dans les vallées méridionales de Mesolcina et Calanca. C'est une évolution historique, selon le responsable, car le félin reconquiert ainsi un habitat dans lequel il avait toujours été présent jusqu'à sa disparition de Suisse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): décès de l'écrivain américain Paul Auster à l'âge de 77 ans ("Trilogie new-yorkaise"). Ses œuvres ont été traduites dans plus de 40 langues.

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'ancien chef de l'armée suisse Christophe Keckeis à l'âge de 75 ans. Le Neuchâtelois a dirigé l'armée de janvier 2004 à décembre 2007.

- Il y a 30 ans (1995): le Liechtenstein devient membre de l'Espace économique européen (EEE).

- Il y a 70 ans (1955): naissance de la chanteuse et actrice française Julie Pietri ("Eve lève-toi").

- Il y a 80 ans (1945): la radio allemande annonce la mort d'Adolf Hitler. Le Führer a désigné l'amiral Karl Dönitz comme successeur par testament.

- Il y a 80 ans (1945): le ministre nazi de la propagande Joseph Goebbels et sa femme Magda font ingérer du cyanure à leurs six enfants dans le bunker du Führer, avant de se suicider eux-mêmes.

- Il y a 125 ans (1900): naissance de l'écrivain italien Ignazio Silone. D'abord fervent communiste, il s'en est ensuite détourné pour se tourner vers le socialisme. Il a commencé à écrire en exil en Suisse ("L'école des dictateurs"). Il est décédé en 1978 à Genève.

- Il y a 200 ans (1825): décès de la patriote italienne Matilde Viscontini Dembowski, membre des Carbonari, célèbre pour avoir été le grand amour malheureux de l'écrivain français Stendhal.

Le dicton du jour

«De la pluie le premier jour de mai ôte aux fourrages de la qualité».