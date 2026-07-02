blue News et Keystone-AT vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

À Romont, a salle de gymnastique «Les Avoines» a été complètement détruite.

Actu et dicton du jour Un pyromane à Romont ? – Plusieurs événements inquiètent

Les points forts du jour

ASSURANCES SOCIALES: L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) présente jeudi les perspectives financières actualisées pour l'AVS, l'AI, les APG et les prestations complémentaires.

SECURITE ALIMENTAIRE: Le comité de l'initiative sur l'alimentation, soumise à votation le 27 septembre, lance sa campagne jeudi.

MONDIAL 2026: La Suisse a l'occasion de briser son plafond de verre jeudi à Vancouver (vendredi 05h00 en Suisse) lors de son 16e de finale face à l'Algérie, elle qui n'est jamais parvenue à remporter un match de phase finale dans son histoire moderne.

Vu dans la presse

INCENDIE À Romont, l’incendie qui a détruit mardi soir la halle de gymnastique des Avoines s’ajoute à une série d’incidents récents liés au feu dans la commune, révèle La Liberté. Ce contexte inquiète les autorités locales, car plusieurs départs de feu avaient déjà été constatés ces dernières semaines à l’école primaire et à la tour à Boyer. La piste d'une origine humaine est privilégiée.

À l’école, un début d’incendie avait été découvert dans un couloir, tandis qu’à la tour à Boyer, des toilettes sèches avaient été incendiées à deux reprises. Face à ces événements, la commune a déposé plusieurs plaintes. La police n’établit toutefois pas encore de lien entre les affaires, tout en poursuivant ses investigations pour déterminer l’origine des incendies.

ARMEE: Le Conseil fédéral a supprimé l’exemption de service pour les ministres du culte sans en informer les Églises, rapportent les titres CH Media. Le Département fédéral de la défense (DDPS) justifie cette décision par la sécularisation de la société: le travail des pasteurs et autres responsables religieux n’est désormais plus considéré comme une «activité indispensable au maintien de la vie sociale».

Les Églises n’auraient ni été informées ni consultées, ce que critiquent la Conférence des évêques suisses, l’Église évangélique réformée et l’association des Églises libres, selon CH Media, tout en comprenant la logique de la décision. Le DDPS précise de son côté que la consultation n’a pas eu lieu car très peu de militaires sont concernés par ce changement.

SAUVETAGE AERIEN: Le directeur d’Air-Glaciers, Bernard Vogel, accuse la Rega de «poudre aux yeux» dans le cadre du projet de construction d’une base d’hélicoptères en Haut-Valais. Dans une interview accordée au Walliser Bote, il estime que le permis de construire ne répond pas à l’objectif de la commune de Goms d’améliorer la chaîne de secours. Selon lui, ce sont plutôt les cantons du Tessin et d’Uri qui profiteraient de cette implantation.

La commune avait pourtant approuvé le projet lors d’une assemblée communale. Air-Glaciers s’oppose plus largement à l’arrivée d’un nouvel acteur du sauvetage aérien en Valais, jugeant que cela compliquerait le système existant. Le Tribunal fédéral devra désormais se prononcer sur la question de savoir si, en plus d’Air Zermatt et d’Air-Glaciers, la Rega doit également obtenir un mandat de prestations dans le canton du Valais.

MONDIAL 2026: Avant le seizième de finale de l’équipe de Suisse contre l’Algérie, le sélectionneur Murat Yakin a adressé une lettre ouverte – relayée par le Blick – dans laquelle il demande aux employeurs, supérieurs hiérarchiques et enseignants de faire preuve de compréhension si certaines personnes en Suisse arrivent au travail ou à l’école vendredi matin un peu fatiguées, en retard ou plus émotives que d’habitude.

Cela pourrait s’expliquer par le match, dont le coup d’envoi est prévu à 5 heures du matin (heure suisse). Murat Yakin remercie également les supporters pour leur soutien, soulignant que les scènes de liesse en Suisse après les derniers matches donnent beaucoup d’énergie à la sélection nationale.

INSOLITE: Arcinfo rapporte un exploit hors norme réalisé par Richard Böhi (90 ans) mardi. Le Thurgovien d'origine a effectué sa 1000e montée à vélo entre son domicile du quartier de la Maladière à Neuchâtel et la montagne de Chaumont, qui surplombe la ville. Ce nonagénaire est un passionné de cyclisme qui cumule aussi de nombreuses ascensions en Suisse dont une trentaine de cols majeurs.

L’histoire de ses montées à Chaumont a débuté en 1987, lorsqu’il s'est mis à les compter. Après être passé au vélo électrique en 2018, son rythme a fortement augmenté. Malgré une chute en 2022 et un autre accident en 2026, il a poursuivi sa quête. Désormais arrivé à son objectif symbolique, il compte continuer à pédaler, mais davantage sur du plat.

01:11 Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès de l'écrivain juif américain Elie Wiesel ("La nuit», «Un Juif aujourd'hui"), survivant de l'Holocauste et prix Nobel de la paix 1986.

- Il y a 40 ans (1986): Naissance de l'actrice et chanteuse américaine Lindsay Lohan ("Lolita malgré moi», «La Coccinelle revient").

- Il y a 50 ans (1976): Réunification officielle du Vietnam, qui devient une république socialiste avec Hanoi pour capitale.

- Il y a 60 ans (1966): La France procède à son premier essai nucléaire à Mururoa.

- Il y a 65 ans (1961): Décès de l'écrivain américain Ernest Hemingway ("Le Vieil Homme et la Mer», «Pour qui sonne le glas"). Il a reçu le prix Pulitzer en 1953 et le Prix Nobel de littérature en 1954.

- Il y a 75 ans (1951): Décès du chirurgien allemand Ferdinand Sauerbruch, l'un des plus grands chirurgiens du XXe siècle. Il s'est notamment fait connaître comme pionnier de la chirurgie thoracique et de la chambre hyperbare.

- Il y a 80 ans (1946): Naissance du chef d'orchestre, compositeur et médecin suisse Jean-Luc Darbellay ("Concerto pour violoncelle et ensemble», «Un jardin pour Orphée», «Oyama").

- Il y a 100 ans (1926): Décès du psychologue français Emile Coué, auteur d'une méthode de guérison et de développement personnel fondée sur l'autosuggestion.

Le dicton du jour