Des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer à l'étranger sont actifs en Suisse

Une demi-douzaine de médecins ayant perdu leur autorisation d'exercer à l'étranger en raison d'incidents potentiellement graves sont actifs en Suisse. Imago

Les points forts du jour

EUROPE: Plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement européens ainsi que les dirigeants de l'UE, de l'OTAN, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se retrouvent jeudi à Copenhague dans le cadre de la Communauté politique européenne (CPE). Les discussions porteront principalement sur le renforcement de l'Ukraine et la sécurité européenne en général. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter participera à ce septième sommet européen et prendra notamment part à une table ronde sur la sécurité économique. Elle profitera également de l'occasion pour organiser des rencontres bilatérales.

FRANCE: Une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi en France pour s'opposer aux pistes d'économies du nouveau premier ministre français Sébastien Lecornu. Les autorités tablent sur une participation en baisse de 30% par rapport à celle du 18 septembre, qui avait réuni des centaines de milliers de personnes à travers le pays. Quelque 250 cortèges sont tout de même attendus jeudi, qui pourraient rassembler de 300'000 à 350'000 personnes.

TRANSPORT FERROVIAIRE: La Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO) présente jeudi ses arguments pour la construction d'infrastructures fiables afin de renforcer l'axe est-ouest du réseau ferroviaire. La CTSO, qui réunit tous les cantons romands, juge ces travaux essentiels pour répondre aux enjeux climatiques, démographiques et économiques des prochaines décennies.

FOOTBALL: Le FC Bâle et les Young Boys de Berne continuent jeudi leur campagne en phase de ligue de l'Europa League de football, tandis que Lausanne-Sport débute celle de la C4. Battu à Fribourg lors de la 1re journée, Bâle aura la tâche difficile à domicile face au VfB Stuttgart, actuel 5e de Bundesliga (21h00). Après sa lourde défaite 4-1 face au Panathinaikos Athènes il y a une semaine, YB affronte le Steaua Bucarest en Roumanie dès 18h45, qui a réussi son entrée en matière la semaine face aux Néerlandais du Go Ahead Eagles 1-0. De son côté, Lausanne-Sport débute à domicile sa phase de ligue de la Conference League par un match contre le club islandais Breidablik (18h45).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 2 octobre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la non-violence. Célébrée le jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence, elle est l'occasion de diffuser le message de la non-violence notamment par des actions d'éducation et de sensibilisation. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SANTÉ: Une demi-douzaine de médecins ayant perdu leur autorisation d'exercer à l'étranger en raison d'incidents potentiellement graves sont actifs en Suisse, rapportent jeudi les journaux du groupe Tamedia. Et, dans l'autre sens, au moins quinze médecins disposent d'une licence à l'étranger après avoir été radiés en Suisse.

Cette situation s'explique en grande partie par le fait que la Suisse n'est pas reliée au système d'alerte européen Internal Market Information System, qui permet de prévenir les autorités des autres pays quand des médecins sont sanctionnés, relèvent les journaux. Les cantons, chargés de délivrer les autorisations d'exercer en Suisse, dépendent ainsi de la précision des documents délivrés par les pays concernés et des informations fournies par les médecins requérants.

SÉCURITÉ: Les risques en matière de sécurité sont en augmentation en Suisse, avertit jeudi dans la Neue Zürcher Zeitung le ministre suisse de la défense Martin Pfister. Faisant un parallèle avec les années 1930, il estime qu'aujourd'hui encore, on a tendance à nier les dangers.

«Nous devons tout mettre en œuvre pour qu'une situation de guerre hybride ne se transforme pas en guerre conventionnelle», ajoute le conseiller fédéral centriste, en référence aux survols de drones d'origine inconnue qui ont eu lieu dans plusieurs pays, dont la Suisse. «En tant que pays non membre de l'OTAN, la Suisse est potentiellement vulnérable au chantage et doit coopérer plus étroitement avec ses partenaires», relève-t-il.

SANTÉ: Les primes de l'assurance maladie vont plus augmenter que ce qui a été officiellement communiqué en septembre, affirment jeudi le Blick, l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, reprenant une étude du cabinet de conseil Deloitte.

Les offres les moins chères vont croître en moyenne de 7,1%, alors que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne parlait que de 4,4%. Les assurés ayant opté pour une franchise maximale, soit un tiers de la population, sont particulièrement touchés, car les rabais pour ce type d'offres sont limités par la loi et parce que de plus en plus de personnes ayant des frais de santé élevés y recourent, explique Deloitte dans le Blick.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss devra plus contribuer au bénéfice consolidé du groupe Lufthansa, révèlent jeudi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Le supplément à payer pour la filiale de Lufthansa sera de 160 millions de francs au moins par an, car la compagnie mère souhaite doubler sa marge pour atteindre au moins 8% d'ici trois à cinq ans.

Swiss, qui affiche la marge bénéficiaire la plus élevée du groupe, mais aussi les coûts les plus élevés, doit y contribuer à hauteur d'environ 13%. «Nous subissons une forte pression sur les coûts», déclare dans les journaux un porte-parole de Swiss, qui précise que les charges supplémentaires seront absorbées en interne, grâce notamment à l'automatisation et à l'amélioration des processus.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1985): l'acteur américain Rock Hudson meurt du SIDA ("Géant», «Confidences sur l'oreiller», «Le miroir se brisa").

- Il y a 70 ans (1950): naissance de l'ancien juge anticorruption et homme politique italien Antonio Di Pietro, fondateur du mouvement politique Italie des valeurs.

- Il y a 75 ans (1950): première parution de la bande dessinée «Peanuts» de Charles Monroe Schulz dans sept quotidiens américains, avec notamment l'écolier Charlie Brown, son chien Snoopy et l'oiseau Woodstock.

- Il y a 75 ans (1950): naissance du musicien britannique Mike Rutherford, bassiste, guitariste et auteur-compositeur du groupe Genesis.

- Il y a 80 ans (1945): naissance de l'auteur-compositeur-interprète américain Don McLean, auteur de la ballade «American Pie» (1971).

- Il y a 85 ans (1940): les nazis créent un ghetto pour les juifs polonais et allemands à Varsovie. Un demi-million de personnes y seront déportées.

Le dicton du jour

«Ne sème point au jour de Saint-Léger, si tu veux blé trop léger. Sème au jour de Saint-François, il te rendra grain de bon poids. Mais n'attends pas la Saint-Bruno, ton blé serait tout noiraud».