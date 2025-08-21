blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

LA POSTE: La Poste suisse tient jeudi sa conférence de presse semestrielle. A cette occasion, le directeur ad interim Alex Glanzmann présentera la performance actuelle de l'entreprise ainsi que les perspectives des projets en cours et à venir.

VACANCES: Des apprentis, actuels et anciens, ainsi que des jeunes salariés déposent jeudi l'initiative des syndicats en faveur d'une durée de vacances annuelles de huit semaines pour les apprentis. Actuellement, l'apprentissage ne donne droit qu'à cinq semaines, contraire treize pour les étudiants, une inégalité que ce texte veut corriger.

FRIBOURG: Après le Conseil d'Etat mercredi, opposé au texte, le jugeant trop restrictif, le comité de l'initiative constitutionnelle «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives», soumise à votation cantonale le 28 septembre, présente ses arguments jeudi. Selon lui, il n'y a aucune «garantie sérieuse» à l'heure actuelle pour éviter de nouveaux projets «hors échelle», comme celui de la vague artificielle désormais abandonnée à Morlon.

FOOTBALL: Trois clubs suisses sont engagés jeudi soir dans les play-off aller des Coupes d'Europe de football, dernière étape avant les phases de ligue. En Europa League, les Young Boys de Berne se déplaceront en Slovaquie pour y affronter Slovan Bratislava à 20h15. En Conference League, le Servette FC se mesurera au Shakhtar Donetsk à Cracovie à 20h00, alors que le Lausanne-Sport recevra le Besiktas Istanbul à 20h15. Les matches retour auront lieu dans une semaine.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 août, c'est aujourd'hui la journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme. Des actes de terrorisme propageant un ensemble d'idéologies haineuses continuent de blesser, de nuire et de tuer des milliers d'innocents chaque année. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: Après que le président français Emmanuel Macron a proposé Genève comme lieu pour une rencontre entre les dirigeants ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine dans le but de mettre fin à la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral multiplie les démarches pour faire venir le président américain Donald Trump dans la cité de Calvin, affirment jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

L'exécutif fédéral serait même prêt à attendre avant de prendre une décision concernant l'adoption du 18e paquet de sanctions contre la Russie afin d'envoyer un signal d'ouverture à Moscou, ajoutent les journaux. L'objectif du Conseil fédéral est de présenter la Suisse comme une plateforme de bons offices et d'aborder en même temps la question des droits de douane américains, que Donald Trump a fixés à 39% pour les biens suisses.

Il n'est toutefois pas sûr, dans l'éventualité du choix de Genève, que la réunion en Suisse sera celle entre les présidents ukrainien et russe ou celle dite tripartite, avec Donald Trump en plus.

DÉFENSE: La Suisse devra attendre jusqu'en 2027 au moins pour connaître précisément les coûts supplémentaires pour l'achat des 36 avions de combat américains F-35A, rapportent jeudi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund, se référant à des procès-verbaux de commissions parlementaires.

Interrogé par les journaux, le Pentagone parle de coûts supplémentaires de 610 millions de dollars. Il ne s'agit toutefois que d'une «augmentation de prix estimée», car le contrat avec le constructeur Lockheed Martin pour les huit premiers appareils n'a pas encore été signé, comme l'a révélé Le Temps mercredi. Le prix des lots de production pour les 24 F-35 suivants, qui n'arriveront en Suisse qu'à partir de 2028, n'a même pas encore été négocié, selon les journaux du groupe Tamedia.

GENÈVE: L'ancien maire de Genève Rémy Pagani, 71 ans, a été condamné à 20 jours-amendes avec sursis pour une violation de domicile dans le cadre d'une action contre la spéculation immobilière, écrivent jeudi Le Courrier, Le Temps et la Tribune de Genève.

En mars 2023, il avait pénétré dans un appartement vacant en vieille ville de Genève pour participer à des travaux de rénovation symboliques avec d'autres militants politiques. La police avait dû intervenir pour mettre fin à l'occupation, qui avait duré trois heures. La peine est identique à celle de l'ordonnance pénale, contre laquelle M. Pagany avait recouru.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): de violentes précipitations provoquent de gros dégâts aux infrastructures routières et ferroviaires dans les Alpes. Sept personnes décèdent. Dégâts totaux: 3 milliards de francs.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'auteur-compositeur-interprète vaudois Patrick Juvet, vedette du disco ("I love America», «Où sont les femmes"). Il est décédé en 2021.

- Il y a 115 ans (1910): décès du genevois Gustave Moynier, cofondateur du Comité international de la Croix-Rouge. Un an après la création du CICR, il a succédé à Henri Dufour à sa présidence et a dirigé et marqué l'organisation pendant 46 ans jusqu'à sa mort.

- Il y a 180 ans (1845): l'hôtel Schweizerhof ouvre ses portes à Lucerne. C'est le premier grand hôtel de la ville. L'établissement a accueilli de nombreux hôtes illustres, comme Mark Twain, Léon Tolstoï, Winston Churchill et Natalie Cole.

- Il y a 300 ans (1725): naissance du peintre français Jean-Baptiste Greuze, l'une des figures les plus importantes et les plus audacieuses du XVIIIe siècle français.

Le dicton du jour

«Je suis le mois où nul loisir on ne peut prendre ou séjourner, mais faucher, faner par plaisir, mettre en grange, battre et vanner».