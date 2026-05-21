Des boutiques cambriolées chaque jeudi : une série de vols secoue Genève

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

EDUCATION: La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) présente jeudi le rapport 2024 sur la vérification de l'atteinte des compétences fondamentales. L'étude s'est focalisée sur les élèves de 4e année HarmoS, dans les branches des mathématiques et de la langue de scolarisation (allemand, français ou italien). Les résultats permettront aux cantons le cas échéant d'harmoniser leurs objectifs de formation pour la scolarité obligatoire.

OPERATION DE MINAGE: Phase finale du démantèlement de l'ancienne raffinerie Tamoil à Collombey-Muraz (VS): les deux cheminées industrielles datant de 1963 seront démolies jeudi après-midi lors d'une opération d'envergure. Hautes de 100 mètres chacune, les deux cheminées représentent quelque 4000 tonnes de béton et de briques. Elles feront l'objet d'un basculement contrôlé à l'aide d'explosifs. Matelas amortisseurs en gravats, dispositifs de pulvérisation d'eau ou encore périmètre de sécurité sont prévus afin de limiter et maîtriser les effets de la chute. Cette explosion est une étape majeure dans le processus de reconversion du site industriel actif 1963 à 2015.

ACCIDENT AERIEN: Dix-sept ans après le crash du vol Rio-Paris en 2009 dans l'Atlantique, la cour d'appel de Paris rend jeudi sa décision du procès en appel pour homicides involontaires d'Air France et Airbus, relaxés en première instance. Après avoir demandé et obtenu la relaxe de la compagnie aérienne et du constructeur lors du premier procès, le ministère public a opéré un revirement au terme des deux mois du procès en appel à l'automne et requis leur condamnation pour l'accident le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises, qui a fait 228 morts. Une condamnation serait essentiellement symbolique. En tant que personnes morales, elles ne peuvent être condamnées qu'à une peine d'amende de 225'000 euros maximum.

FOOTBALL: Grasshopper tentera de sauver sa place en Super League jeudi soir (20h15 au Letzigrund) lors du barrage retour promotion/relégation face à Aarau, 2e de Challenge League. Les Argoviens, de leur côté, devront briser le signe indien pour retrouver la Super League, eux qui restent sur trois échecs consécutifs dans ces barrages. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Le vainqueur, jeudi, évoluera en Super League la saison prochaine.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Organisée par l'UNESCO, elle vise à célébrer la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/cultural-diversity-day

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mai, c'est aujourd'hui la Journée internationale du thé. Elle est l'occasion de célébrer l'héritage culturel, les bienfaits pour la santé et l'importance économique du thé, tout en s'efforçant de rendre sa production durable «du champ à la tasse», en veillant à ce que ses bienfaits pour les personnes, les cultures et l'environnement perdurent pendant des générations. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.fao.org/international-tea-day/fr

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA. Les premières victimes de la catastrophe de l’incendie de Crans-Montana (VS) recevront cette semaine la contribution de solidarité de la Confédération, d’un montant de 50’000 francs chacune, selon le site d'informations watson.ch et les autres titres CH Meda. Le Conseil d’État valaisan a approuvé 39 décisions la semaine dernière. Les dossiers des autres personnes concernées sont encore en cours de traitement. Au total, jusqu’à 156 victimes pourraient être éligibles. Selon CH Media, 125 familles ont droit à cette aide parce qu’un membre de leur famille est décédé ou a dû être hospitalisé après la catastrophe. Les 31 victimes prises en charge en ambulatoire doivent, elles, déposer une demande pour cas de rigueur et démontrer que leurs blessures étaient suffisamment graves pour donner droit à cette contribution de solidarité.

DRAME DE CRANS-MONTANA. Me Sébastien Fanti a réclamé une indemnisation de 8,2 millions d’euros pour une Française grièvement blessée dans l'incendie du Constellation. L'avocat valaisan avait déjà annoncé lundi son recours devant un tribunal parisien, sans toutefois chiffrer jusqu’ici le montant de la demande. «Nous réclamons 2 millions d’euros comme avance pour couvrir les frais urgents, le reste pour assurer le reste de la vie de ma cliente», a déclaré Me Fanti dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung. Il s’agit d’une estimation provisoire établie par un expert. Cette somme vise notamment à indemniser l’atteinte à l’intégrité physique de sa cliente ainsi que sa perte de revenus professionnels.

FAILLITE. Les 80 employés de l’entreprise spécialisée dans les revêtements de sols Hans Hassler ont appris mardi, à leur grande surprise, la faillite de la société, rapporte Blick. Ils ont dû quitter immédiatement leur poste de travail. Un collaborateur de l’office des faillites aurait ensuite placé les locaux sous scellés. Le propriétaire de l’entreprise, Urs Steinegger, a évoqué auprès du journal les faibles marges, la forte concurrence et divers autres facteurs pour expliquer cette faillite. Il a tenté jusqu’au bout de trouver des capitaux. Mais il a qualifié le secteur de «ruineux». Selon Blick, Hans Hassler a été dans le passé le principal spécialiste suisse de revêtements de sol.

CRIMINALITE. Une série de cambriolages a visé ces dernières semaines trois boutiques genevoises spécialisées dans les vélos haut de gamme, révèle la Tribune de Genève. Les vols, commis trois jeudis de suite en mai, ont causé un préjudice de plusieurs centaines de milliers de francs. Les malfaiteurs, deux hommes d’âge moyen, ont dérobé une vingtaine de vélos de course valant parfois jusqu’à 27’000 francs après avoir fracturé vitrines et serrures. Lors du troisième cambriolage, sur la Rive gauche, l’un des auteurs a été arrêté en flagrant délit par la police, tandis que son complice a été identifié. Une partie des vélos volés a été retrouvée à Gaillard, en France voisine, grâce notamment à des traceurs GPS. Les dégâts sont aggravés par l’usage de mousse d’extincteur déversée dans les magasins pour effacer les traces, nécessitant des nettoyages spécialisés coûteux.

JUSTICE. Le directeur italo-suisse d’une petite compagnie aérienne a été arrêté à la mi-avril sur la base d’un mandat d’arrêt international, rapport le portail spécialisé Aerotelegraph.com, relayé ensuite par Tamedia, 20 Minuten et Blick. Le dirigeant est soupçonné de ne pas avoir reversé à l’État allemand environ 8,2 millions de francs de taxes sur le transport aérien. L’homme a été arrêté à la frontière entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie, puis extradé vers l’Allemagne, où il se trouve actuellement en détention provisoire. «Nous sommes opérationnellement stables, maintenons le programme de vols prévu et remplissons correctement toutes nos obligations financières et opérationnelles», s'est bornée à répondre la compagnie aérienne à Blick.

COURSE A PIED. Phénomène connu sur les courses plus prestigieuses, les échanges de dossards entre coureurs persistent aussi, malgré leur interdiction, sur le BCN Tour (Tour du canton de Neuchâtel par étapes). Plusieurs concurrents ont déjà été disqualifiés sur des étapes de cette année, alors que d'autres cas suspects sont sous enquête, rapporte Arcinfo. Depuis deux ans, l’organisation de l'épreuve s’appuie sur une caméra et un logiciel de reconnaissance pour contrôler les arrivées afin de préserver l'équité sportive. Des alertes sont aussi déclenchées en cas de performances jugées incohérentes entre deux étapes. Le plus souvent, ces transferts ne relèvent pas d’une volonté de tricher mais d’arrangements entre proches lorsqu’un participant est absent. Les conséquences restent toutefois importantes sur les classements (étape, général et par équipes). Plusieurs podiums féminins ont notamment été faussés l'an dernier par des hommes courant avec le dossard d’une femme.

SKI ALPIN. La population de Zermatt (VS) se prononcera le 9 juin sur le projet de piste de Coupe du monde de ski au Gornergrat, selon le Walliser Bote. La seule opposition déposée contre le projet a été retirée, selon le journal. «Nous avons pu trouver une solution à l’amiable», a déclaré Emanuel Julen, vice-président de la commune et responsable de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Afin d’organiser des courses de Coupe du monde avec le Cervin en toile de fond, la piste existante doit être adaptée. Environ 8300 mètres carrés de forêt devraient également être défrichés. Si les habitants de Zermatt approuvent le projet, celui-ci devra encore être homologué par le gouvernement valaisan.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès de la cryptologue britannique Jane Fawcett. Elle est principalement connue pour avoir décrypté un message qui aura permis de neutraliser le cuirassé allemand Bismarck durant la Deuxième Guerre mondiale. Adolescente, elle avait été envoyée par ses parents à Zurich et à Saint-Moritz pour apprendre l'allemand.

- Il y a 10 ans (2016): Mort du mollah Akthar Mansour, chef des talibans afghans, dans une frappe de drone américain dans la zone frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Il avait été élu le 29 juillet 2015 à la tête du mouvement taliban, succédant au mollah Omar.

- Il y a 20 ans (2006): Les Suisses approuvent à 85,6% l'harmonisation des systèmes éducatifs et de formation du pays.

- Il y a 20 ans (2006): Les électeurs du Montenegro votent en faveur de l'indépendance vis-à-vis de la Serbie.

- Il y a 20 ans (2006): Décès de l'anthropologue et danseuse américaine Katherine Dunham. Première chorégraphe noire au Metropolitan Opera de New York, elle avait obtenu le prix Kennedy. Elle était née en 1909.

- Il y a 30 ans (1996): Annonce de la mort des moines de Tibhirine en Algérie. Les sept moines trappistes avaient été enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars. Leur assassinat a été revendiqué par le Groupe islamique armé (GIA).

- Il y a 35 ans (1991): Arrestation de l'ancien premier ministre de RDA Willy Stoph dans le cadre des procédures visant à condamner les responsables des tirs sur les Allemands tués près du mur de Berlin. Il est décédé le 13 avril 1999.

- Il y a 35 ans (1991): Le Premier ministre indien Rajiv Gandhi est tué dans un attentat-suicide perpétré lors d'un meeting électoral. Seize autres personnes sont tuées.

- Il y a 45 ans (1981): Le nouveau président français François Mitterrand prend ses fonctions une rose à la main et sur les notes de «L'important c'est la rose» de Gilbert Bécaud.

- Il y a 105 ans (1921): Naissance du physicien russe Andreï Sakharov, père de la bombe à hydrogène soviétique. Ce dissident recevra le prix Nobel de la paix en 1975.

- Il y a 155 ans (1871): Inauguration du chemin de fer du Rigi, qui relie Vitznau au Rigi. Il s'agit du premier chemin de fer de montagne européen et du premier chemin de fer à crémaillère d'Europe à avoir été mis en service.

Le dicton du jour

«Sel de mai, sel de ce mois, n'enrichit pas le bourgeois»