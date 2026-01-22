blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'actrice suisse Ursula Andress, 89 ans, a porté plainte après avoir vu une grande partie de sa fortune de 18 millions de francs engloutie dans des transactions douteuses ordonnées à son insu par un financier décédé l'an dernier. imago/Mandoga Media

Les points forts du jour

WEF 2026: Le président américain Donald Trump sera à nouveau la tête d'affiche du Forum économique mondial (WEF) jeudi à Davos (GR). La première séance de son «Conseil de paix» doit avoir lieu dans la station de ski, au lendemain du discours fleuve du milliardaire républicain donné au Centre des Congrès. Plusieurs dirigeants sont annoncés. La Suisse n'y participera pas.

GROENLAND: les 27 Etats membres de l'UE se réunissent jeudi soir en sommet extraordinaire pour élaborer une riposte aux convoitises du président américain Donald Trump sur le Groenland. Après des semaines de déclarations agressives, le milliardaire républicain a subitement annoncé mercredi à Davos, en marge du Forum économique mondial (WEF), «le cadre d'un futur accord» sur l'île danoise et levé ses menaces. Mais selon le chef de l'OTAN, Mark Rutte, la question de la souveraineté de l'île n'a pas été abordée lors des entretiens.

CLIMAT: L'alliance «Non à un fonds climat», composée du PLR, de l'UDC, du Centre, d'economiesuisse et de l'usam, se lance jeudi dans la campagne contre l'initiative de la gauche, qui demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050. Un tel projet dépasse largement les possibilités financières de la Confédération, avance l'alliance. Cela a pour conséquence une hausse massive des impôts pour la classe moyenne et des mesures d'économie drastiques, ajoute-t-elle.

CINÉMA: le monde du cinéma aura les yeux rivés sur Los Angeles jeudi pour l'annonce des finalistes aux Oscars. «Sinners» et «One Battle After Another» devraient dominer toutes les catégories. Le film suisse «Heldin» ("En première ligne") de Petra Volpe fait partie de la première sélection de 15 longs métrages pour le meilleur film étranger. La 98e cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars à Hollywood.

Vu dans la presse

DÉTOURNEMENT: L'actrice suisse Ursula Andress, 89 ans, a porté plainte après avoir vu une grande partie de sa fortune de 18 millions de francs engloutie dans des transactions douteuses ordonnées à son insu par un financier décédé l'an dernier, rapportent jeudi la Tribune de Genève et 24 Heures. L'homme, qui se serait donné la mort, est déjà visé par une enquête en France, soupçonné d'avoir escamoté la fortune d'un autre client, l'héritier d'Hermès, Nicolas Puech.

L'ex-James Bond Girl se retrouverait, sans qu'elle l'ait demandé, avec une collection d'objets d'art contemporain de plusieurs millions de francs, mais dont la valeur réelle n'est pas connue, pas plus que sa localisation. Une autre partie de la fortune de l'actrice aurait servi à acheter des actions à la valeur douteuse, voire nulle. Plusieurs millions supplémentaires se seraient ainsi volatilisés.

MENACE: Le conseiller aux Etats Mauro Poggia (MCG/GE) a déposé une plainte pénale après avoir reçu un message anonyme extrêmement violent, consécutif à un message controversé diffusé sur le réseau social Facebook par l'élu genevois, relate jeudi Le Temps. Le Ministère public de la Confédération (MPC) examine la plainte, a indiqué l'instance au journal. «Là [...] la limite a été dépassée», explique M. Poggia. «Cela me touche profondément. Leur but est de créer la peur et de jeter l'opprobre. Il ne faut surtout pas se plier à ce genre d'injonction».

Dans son message polémique, retiré depuis lors, le sénateur genevois avait écrit que le tragique incendie du Nouvel An à Crans-Montana (VS) était «un drame inespéré» pour Israël, qui pouvait ainsi poursuivre en silence «son épuration ethnique à Gaza et ses exactions en Cisjordanie».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): le prince britannique Harry conclut un accord avec l'éditeur du tabloïd britannique The Sun dans le cadre du procès pour méthodes d'investigation illégales.

- Il y a 20 ans (2006): la Bolivie élit pour la première fois un président d'origine indigène, Evo Morales.

- Il y a 75 ans (1951): décès du mathématicien danois Harald Bohr, frère du physicien Niels Bohr. Il a surtout travaillé sur la répartition des nombres premiers. Il a aussi été l'un des meilleurs footballeurs danois de son temps, remportant une médaille d'argent aux jeux Olympiques de 1908.

- Il y a 75 ans (1951): décès du coiffeur allemand Karl Ludwig Nessler, l'inventeur de la permanente. Il a appris le métier de coiffeur entre autres à Bâle et à Genève.

