Abus dans les crèches: pourquoi certains employés passent-ils sous les radars ?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

De présumés cas d’abus dans des crèches bernoises ont relancé, selon les journaux bernois de Tamedia, la question du contrôle du personnel des structures d’accueil. KEYSTONE

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Les points forts du jour

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe de Suisse masculine dispute jeudi à Bienne le premier de ses deux matches amicaux contre la Hongrie, dans la dernière ligne droite de sa préparation en vue du Mondial à domicile le mois prochain. L'équipe coachée par Jan Cadieux, qui a repris le flambeau plus tôt que prévu après le limogeage de Patrick Fischer, partira largement favorite de cette double confrontation. La semaine dernière, elle a entamé sa préparation par une défaite (3-1) puis une victoire (5-3) contre la Slovaquie.

GENEVE: La fonction publique débraye une demi-journée. Les syndicats justifient leur appel au débrayage par la suspension de l’annuité, l’amputation de l’indexation depuis plusieurs années, des mesures d’économie annoncées et une réforme sur la réévaluation des salaires pas encore aboutie. Un rassemblement est convoqué sur la plaine de Plainpalais. Il sera suivi d'un défilé.

EGALITE: La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) fête ce jeudi ses 50 ans à Berne. Cet organe, institué le 28 janvier 1976, publie des études, formule des recommandations, renforce le réseau des organisations féminines et marque de son empreinte les débats sociétaux et les projets politiques. La cérémonie sera ouverte par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Elle sera marquée par la remise d'un prix récompensant une personnalité éminente de la politique de l’égalité pour son engagement exceptionnel en faveur de la CFQF et de l’égalité en Suisse.

SOMMET EUROPEEN: Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent ce jeudi à Nicosie pour un sommet de deux jours. Ils doivent notamment se pencher sur le conflit en Iran et au Moyen-Orient, qui pose «de graves défis» à l'Union européenne. Ils doivent aussi débattre du cadre financier pluriannuel, le budget à long terme de l'UE, pour la période 2028-2034, en particulier afin de faire coïncider les ambitions de l'UE et le niveau de financement approprié.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 23 avril, c’est aujourd’hui la Journée de la langue anglaise. Cette date symbolique correspond à l'anniversaire à la fois de la naissance et de la mort de l'écrivain William Shakespeare. L'événement célèbre la richesse historique et le rayonnement mondial de cette langue, qui est l'une des six langues officielles de l'ONU. Elle y joue un rôle essentiel dans la diplomatie et la communication internationale en tant que l'une de ses deux langues de travail. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 23 avril, c’est aujourd’hui la Journée de la langue espagnole. Cette date honore la mémoire de Miguel de Cervantes, figure majeure de la littérature hispanophone et «père» de Don Quichotte, décédé en 1616. L'espagnol constitue un instrument essentiel du dialogue et de la coopération au niveau international, en tant que l'une des six langues officielles de l'Organisation, écrit l'ONU. Cette journée est donc l'occasion de célébrer la richesse de l'histoire et de la culture associées à cette langue. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST ENCORE...: Comme chaque 23 avril, c’est aujourd’hui la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Instituée par l'UNESCO, cette journée internationale reconnaît le pouvoir des livres comme un pont essentiel entre les générations et les cultures. Elle souligne le rôle fondamental de la lecture pour s'informer, s'instruire et comprendre la complexité du monde. Les célébrations ont ainsi pour objectif de promouvoir le plaisir de lire auprès de tous les publics, tout en défendant la protection de la propriété intellectuelle des auteurs. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

CRÈCHES: De présumés cas d’abus dans des crèches bernoises ont relancé, selon les journaux bernois de Tamedia, la question du contrôle du personnel des structures d’accueil. L’Office cantonal de l’intégration et des affaires sociales vérifie de manière préventive, une fois par an, les antécédents judiciaires de tous les nouveaux employés ainsi que du personnel déjà en poste, écrivent le Bund et la Berner Zeitung. Cette procédure est imposée dans toute la Suisse.

L’extrait dit «autorités 2» contient les condamnations définitives et les procédures pénales en cours. En revanche, les classements, refus d’entrer en matière et signalements n’y figurent pas. Les antécédents d’un homme de 33 ans, soupçonné d’avoir abusé sexuellement de plusieurs jeunes enfants dans les régions de Berne et Winterthour, n’y apparaissaient donc pas.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le canton de Vaud a confirmé aux jeunes blessés lors de l'incendie du «Constellation» qu’aucun diplôme – maturité ou CFC – ne pourra être délivré sans examens, rapporte Le Temps. Dans un courrier adressé aux familles, le conseiller d’Etat Frédéric Borloz explique qu’après de «nombreux échanges avec les instances fédérales et intercantonales», le cadre légal «ne peut être ajusté et rien ne nous permet d’y déroger».

M. Borloz précise qu’«une procédure de qualification ou d’examen doit avoir lieu dans tous les cas». En revanche, des solutions individualisées sont promises: tutorats, compensation des désavantages, reports de semestre ou examens adaptés. «Cette marge de manœuvre reste dans le cadre légal de l’obtention des titres, mais elle est importante et nous l’utiliserons au maximum», assure le ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vaud recense 21 étudiants ou apprentis blessés, le plus grand nombre parmi les cantons touchés.

CARNET NOIR: L'ancien conseiller d'Etat bernois Hermann Fehr est décédé samedi, à l'âge de 84 ans, rapportent le Journal du Jura et le Bieler Tagblatt. Avant de rejoindre la coupole fédérale, le Socialiste a d'abord marqué la politique biennoise durant plus de deux décennies, d’abord comme conseiller municipal, puis comme directeur des travaux publics, avant d’occuper la fonction de maire de 1976 à 1990.

En digne héritier de son père, son fils Erich Fehr a lui aussi occupé la fonction de maire de Bienne, de 2011 à 2024.

ADMINISTRATION CANTONALE: Le canton de Berne a attribué à la Poste un marché de plusieurs millions sans appel d’offres public, révèlent les titres CH Media. L’administration cantonale souhaite recourir à la plateforme de distribution numérique de la Poste. Le contrat porte sur 3,8 millions de francs, pour une durée de cinq ans, prolongeable de quatre années supplémentaires.

Le Canton justifie cette attribution de gré à gré par l’absence de prestataire alternatif adéquat, conclusion tirée d’une analyse menée l’an dernier. Il estime également que le service ePost devrait largement s’imposer dans les prochaines années.

DEFENSE: En raison du retard dans la livraison des systèmes Patriot, l’armée suisse a adapté ses préparatifs, selon les titres CH Media. Elle renonce pour l’instant à «une formation intensive du personnel désigné pour l’instruction», a indiqué son service de presse. L’utilisation du centre de formation déjà achevé est également en cours d’examen, une affectation provisoire étant envisageable. Le moment opportun pour installer les simulateurs fait aussi l’objet d’une analyse.

Début avril, les États-Unis ont informé la Suisse de retards concernant les missiles PAC-2 GEM-T destinés au système Patriot, a précisé Armasuisse. En revanche, pour les avions de combat F-35, la production de certaines pièces a commencé et aucun retard n’est signalé à ce stade.

JUSTICE: Une instruction pénale a été ouverte à Neuchâtel contre une pasteure suspendue par les Églises réformées vaudoise (EERV) et neuchâteloise (EREN), rapporte 24 heures. La femme est accusée de «multiples abus» par plusieurs personnes. Le Groupe SAPEC, spécialisé dans la lutte contre les abus dans les contextes religieux, affirme avoir recueilli les témoignages d’au moins trois victimes présumées décrivant les mêmes comportements: abus psychiques, physiques, financiers, spirituels et manquements à la déontologie pastorale.

L’EERV évoque aussi plusieurs victimes et parle «d’écarts majeurs» ainsi que de possibles infractions pénales. L'instruction pénale ouverte à Neuchâtel l'a été pour contrainte, abus de détresse et atteintes à l’honneur. La pasteure rejette les accusations et affirme être victime d’une ex-compagne cherchant vengeance après leur rupture. Par la voix de son avocate, la victime présumée, qui se dit à l'origine de la rupture, assure avoir parlé pour se protéger après des abus subis.

BACTRACIENS: Cette année, nettement moins de grenouilles et de crapauds ont migré vers les étangs, selon le Tages-Anzeiger. Au pic des déplacements d’amphibiens, Info Fauna, centre de coordination pour la protection des amphibiens et reptiles en Suisse, n’a recensé que 10'000 animaux, un niveau historiquement bas. Ces cinq dernières années, on en comptait au moins deux fois plus à la même période.

Les statistiques ne sont pas encore complètes, mais «ces chiffres proviennent de régions très diverses du pays», indique Benedikt Schmidt, responsable d’Info Fauna, au journal. La météo est la cause la plus probable de ce recul. Selon M. Schmidt, il est peu probable que la population de grenouilles se rétablisse cette année.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): Décès de la chanteuse italienne Milva, célèbre pour sa chevelure rousse et sa grande polyvalence stylistique.

- Il y a 10 ans (2016): Le conseiller national zougois Gerhard Pfister est élu à la présidence du PDC. Sous sa direction, le parti changera de nom pour s'appeler Le Centre. Le même jour, Albert Rösti est élu président de l'UDC.

- Il y a 30 ans (1996): Décès de l'écrivaine australo-britannique P.L. Travers (de son vrai nom Helen Lynwood Goff), auteure de «Mary Poppins», une série de huit volumes.

- Il y a 80 ans (1946): La société italienne Piaggio brevette le scooter Vespa.

Le dicton du jour

«Quand il pleut le jour de Saint-Georges,

Sur cent cerises, on a quatorze.»