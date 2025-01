À Berne, les parents rechignent à envoyer leurs bouts de chou à l'école

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Près d'un enfant sur cinq (17%) entame l'école enfantine avec un an de retard dans le canton de Berne. Imago

Keystone-SDA, bas, ats ATS

Les points forts du jour

WEF 2025: Il s'est immiscé dans pratiquement toutes les discussions depuis le début du Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR): le président américain Donald Trump doit prendre la parole par visioconférence jeudi après-midi face à une tribune dans l'expectative. Son intervention est prévue à 17h00. Côté suisse, les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Karin Keller-Sutter donneront leur bilan de la semaine.

CORONAVIRUS: Un nouveau centre de surveillance des épidémies est inauguré jeudi à Berne. Le centre de bio-informatique des pathogènes (CPB) doit gérer les données issues du séquençage génétique des microbes prélevés dans les eaux usées ou dans des échantillons cliniques et surveiller leur potentiel épidémique. Il est dirigé par l'Institut Suisse de Bioinformatique (SIB) à Lausanne.

MÉDIAS: Le gouvernement bernois présente jeudi un rapport sur la couverture médiatique d'une intervention policière en 2021 devant la gare de Berne. Cette arrestation avait fait beaucoup parler d'elle dans les médias. A la suite de cette polémique, une motion avait été déposée au Grand Conseil bernois pour «protéger le personnel cantonal» contre les «abus de pouvoir d'un groupe média».

CINÉMA: L'académie des arts et sciences du cinéma publie jeudi la liste des films nommés pour les Oscars. L'annonce se fera en ligne à 14h30, après deux reports en raison des incendies qui ravagent une partie de Los Angeles depuis le début janvier. Le film suisse «Edge of Space» du réalisateur bâlois Jean de Meuron figure sur la «short liste» des films pré-sélectionnés pour l'Oscar du meilleur court-métrage.

Vu dans la presse

SCOLARITÉ: Près d'un enfant sur cinq (17%) entame l'école enfantine avec un an de retard dans le canton de Berne, constatent jeudi la Berner Zeitung et le Bund. Il s'agit d'un choix des parents, qui invoquent le jeune âge des enfants et la crainte que ceux-ci ne soient dépassés.

Une entrée plus tardive à l'école maternelle n'apporte généralement aucun avantage et peut freiner le développement des enfants, estime dans les journaux Claudia Roebers, directrice du département de psychologie du développement à l'université de Berne. Dans les cantons où la réglementation est plus stricte, le taux de report est plus faible, remarquent les journaux.

FISCALITÉ: La Russie a saisi des millions de francs à la nièce suisse de l'oligarque ukrainien Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, rapporte Le Temps jeudi. Sa filiale du groupe Konti, actif dans la confiserie, fait l'objet d'une procédure fiscale en Russie. L'entraide judiciaire avec la Suisse ayant été suspendue après l'invasion russe en Ukraine, sa société a été saisie à Koursk. Le Ministère public de la Confédération (MPC) refuse à la femme la qualité de plaignante, mais enquête sur un soupçon d'acte exécuté sans droit par un Etat étranger.

MÉDIAS: Les premières mesures provisoires d'audience montrent un recul important des radios publiques alémaniques SRF, indiquent jeudi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. SRF1, SRF2 et SRF3 ont perdu près d'un demi-million d'auditeurs par jour au cours des deux premières semaines de 2025, soit une baisse de 23,5%.

La SSR et Mediapulse relèvent cependant que ces chiffres ne sont pas significatifs en raison de la courte période analysée et qu'il est trop tôt pour parler d'un lien avec l'arrêt des fréquences d'onde ultra courtes (FM).

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): décès du producteur de musique allemand Frank Farian, créateur de groupes comme Boney M. et Milli Vanilli. Ses productions se sont vendues à plus de 800 millions d'exemplaires dans le monde.

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'écrivaine allemande Gudrun Pausewang, auteure notamment de livres pour enfants et adolescents ("Die Wolke"). Elle était née en 1928.

- Il y a 10 ans (2015): décès du roi Abdallah d'Arabie saoudite, auquel succède son demi-frère Salmane.

- Il y a 20 ans (2005): décès de l'animateur de télévision américain John William Carson, connu surtout pour avoir animé l'émission «The Tonight Show Starring Johnny Carson» de 1962 à 1992. Il était né le 23 octobre 1925.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'acteur américain Richard Dean Anderson ("MacGyver», «Stargate").

- Il y a 80 ans (1945): naissance du designer et responsable publicitaire autrichien Werner Baldessarini, président du conseil d'administration du groupe de mode Hugo Boss de 1998 à 2002. Il a fondé la marque de mode de luxe qui porte son nom en 1993.

Le dicton du jour

«Sécheresse de janvier, richesse de fermier».