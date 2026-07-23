blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le langage des ordinateurs étant composé uniquement de 0 et de 1, ce mode de codage a une limite, qui sera atteinte le 19 janvier 2038 à 3 heures 14 minutes et 7 secondes.

Actu et dicton du jour «Bombe à retardement» informatique: vers un gigantesque bug en 2038 ?

Les points forts du jour

DROITS DE DOUANE: La Suisse ainsi qu'une soixantaine d'autres pays sont dans l'expectative jeudi en raison des droits de douane américains qui arrivent à échéance vendredi à 06h02 (heure en Suisse).

MOYEN-ORIENT: Les rebelles houthis du Yémen, pro-iraniens, ont revendiqué des attaques mercredi soir en mer Rouge contre «deux pétroliers saoudiens», ouvrant un nouveau front dans le conflit au Moyen-Orient.

Pour aller plus loin Nouveau front dans le conflit Les Houthis pro-iraniens revendiquent des attaques en mer Rouge

FOOTBALL: Après le FC Thoune en Ligue des champions mardi, trois autres clubs suisses sont engagés dans les coupes européennes de football jeudi.

Vu dans la presse

INFORMATIQUE Une bombe à retardement numérique, le «bug de l'an 2038», pourrait provoquer le dysfonctionnement de milliards d'appareils connectés dans un peu plus de onze ans, rappellent jeudi La Liberté et Le Courrier. Méconnu et complexe, le problème demeure «étonnamment sous-estimé au regard de son ampleur», selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), citée par les journaux.

Le langage des ordinateurs étant composé uniquement de 0 et de 1, ce mode de codage a une limite, qui sera atteinte le 19 janvier 2038 à 3 heures 14 minutes et 7 secondes. Contactées, plusieurs entreprises ou institutions suisses, comme Swisscom, les CFF ou l'armée, se veulent rassurantes, soulignant que le sujet n'est «pas critique». D'autres se montrent plus prudentes, à l'instar de Skyguide, qui a lancé un inventaire de ses systèmes et prévoit de mener des tests approfondis à l'horizon 2032.

CLIMAT: Le Conseil fédéral doit retirer le département fédéral de l'environnement au ministre en charge du dossier, Albert Rösti, «afin que le gouvernement suisse assume enfin ses responsabilités et protège la population», lance la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone dans 24 Heures et la Tribune de Genève de jeudi. Pointant l'été caniculaire et la sécheresse, elle accuse le conseiller fédéral UDC de conduire la politique climatique de la Suisse à la ruine.

Pour aller plus loin Canicule Mazzone veut que le département de l'environnement soit retiré à Rösti

RÉSEAUX SOCIAUX: Quatre personnes sur cinq se disent favorables à une interdiction des réseaux sociaux en Suisse pour les moins de 16 ans, indique un sondage Tamedia et 20 Minutes, relayé jeudi par la Tribune de Genève, 24 Heures, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. À la fin 2024, 78% des Suisses se prononçaient déjà en faveur d'une telle limite d'âge, rappellent les journaux. Le Parlement français a adopté mardi une proposition de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. L'Australie applique cette mesure depuis la fin 2025 pour les moins de 16 ans, mais les résultats sont mitigés, selon une première étude.

PIRATAGE: Des données de plusieurs communes vaudoises et entreprises, dont des documents sensibles de comptabilité, ont été publiées sur le dark web après le piratage d'une fiduciaire, rapporte jeudi Le Temps. Plus de 100'000 dossiers ont été divulgués. Des particuliers, dont le conseiller d'Etat vaudois Vassilis Venizelos, sont aussi concernés par le piratage informatique. «A la suite d'un problème de connexion à notre serveur, nous avons immédiatement contacté notre prestataire informatique», qui a isolé les systèmes concernés, supprimé les accès compromis et restauré les données à partir d'une sauvegarde externe, indique le directeur de la fiduciaire. «Aucune rançon n'a été versée», assure-t-il.

00:56 Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1986): l'ex-prince Andrew, duc d'York, épouse Sarah Ferguson.

- Il y a 50 ans (1976): naissance de l'humoriste et acteur français Mathieu Madénian.

- Il y a 65 ans (1961): naissance du musicien britannique Martin Lee Gore, l'un des cofondateurs du groupe Depeche Mode.

- Il y a 65 ans (1961): naissance de l'acteur américain Woody Harrelson ("Proposition indécente», «Tueurs nés», «Harry Flint").

Le dicton du jour