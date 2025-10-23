blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Il n’est actuellement pas prévu d’instaurer de limite au nombre de skieurs sur les pistes helvétiques. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis poursuit sa tournée au Proche et Moyen-Orient jeudi après s'être entretenu la veille avec son homologue jordanien Ayman Safadi sur le plan de paix proposé par le président américain Donald Trump. Il doit rencontrer en Irak son homologue Fouad Hussein ainsi que le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani.

CONGRES SYNDICAL: Quelque 400 délégués et déléguées issus des différentes régions, secteurs et groupes d’intérêts d'Unia se réunissent de jeudi à samedi à Brigue pour le 5e Congrès du syndicat, qui fête ses 20 ans. Ils adopteront notamment la stratégie pour les quatre ans à venir.

DEFENSE: Le Laboratoire de Spiez voyait le jour il y a 100 ans, au sortir de la Première guerre mondiale, avec l’objectif de protéger la Suisse et son armée contre les armes chimiques. Une cérémonie se tient jeudi pour célébrer ce centenaire, en présence notamment du conseiller fédéral Martin Pfister.

DROITS DE DOUANE AMERICAINS: Le Conseil d’Etat neuchâtelois présente ce jeudi un plan d’action cantonal de soutien aux entreprises «impactées» par la situation conjoncturelle et la hausse des droits de douane américains. Ce dernier point a «ébranlé» l’économie suisse et, en particulier, celle du canton de Neuchâtel, dont le tissu industriel est fortement exportateur, estime l'exécutif.

BANDE DESSINEE: Astérix et Obélix vont combattre les Romains au Portugal, un pays où ils n'étaient encore jamais allés, dans leur 41e album, «Astérix en Lusitanie», qui paraît ce jeudi en France et dans plus de 20 pays. Les «irréductibles Gaulois» y volent au secours de Lusitaniens qui combattent les soldats romains dirigés par le centurion Nouvelopus, aidés par un traitre nommé Pirespès.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 23 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la panthère des neiges. Le but est de renforcer la coopération internationale et régionale à l'appui des efforts de conservation de l'animal, compte tenu de son rôle dans l'ensemble de l'écosystème. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TOURISME: Il n’est actuellement pas prévu d’instaurer de limite au nombre de skieurs sur les pistes helvétiques. En Suisse, il n’existe pas de besoin en ce sens, a indiqué l’Association suisse des remontées mécaniques à CH Media. Parmi la vingtaine de stations de ski et d’exploitants de remontées mécaniques interrogées, les réponses allaient dans le même sens.

Beaucoup ont souligné que les conditions d’espace étaient idéales. Les prix dynamiques auraient un effet similaire, a expliqué aux journaux du groupe alémanique le professeur de tourisme Urs Wagenseil. La station italienne de Madonna di Campiglio sera cette année la première en Europe à introduire une limite de fréquentation.

ENERGIE: La commission cantonale des constructions du Valais a accordé le permis de construire pour le projet d’installation solaire alpine prévue au col du Nufenen rapporte le Walliser Bote. Aucune opposition n’a été déposée durant la période de mise à l’enquête publique. Cependant, il reste à voir si ce grand projet sera effectivement réalisé, écrit le journal.

Le projet, approuvé par le peuple, prévoit l’installation de 20'000 panneaux solaires, capables de couvrir chaque année les besoins d’environ 3500 ménages. La prochaine étape cruciale concerne le raccordement au réseau: la demande correspondante est actuellement examinée par l'Inspection fédérale des installations à courant fort. Par ailleurs, les fonds fédéraux destinés au projet sont soumis à de nombreuses conditions.

HERITAGE CULTUREL: Le président du Conseil de ville de Moutier, Benoit Marchand, réclame la restitution de la Bible de Moutier-Grandval, manuscrit vieux de 1200 ans actuellement conservé au British Museum, écrit le Quotidien Jurassien. Par un postulat qui sera soumis lundi au vote du Conseil de ville, il demande au Conseil municipal d’engager des démarches pour récupérer ce qu’il considère comme un bien spolié, légitime à revenir au peuple prévôtois.

Le Conseil municipal, appuyé par le Musée jurassien d’art et d’histoire, s’y oppose, rappelant que la vente de 1822 fut légale et que le chapitre religieux propriétaire de l'oeuvre à l'époque a été dissous en 1802. M. Marchand conteste, invoquant la continuité culturelle et l’exemple des frises du Parthénon, actuellement en mains anglaises et que les autorités grecques tentent de récupérer.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: Le calendrier du sommet sur l’intelligence artificielle (IA) annoncé par le conseiller fédéral Albert Rösti semble avoir été modifié. Au début de l’année, M. Rösti avait déclaré devant les médias que la rencontre pourrait avoir lieu dès 2026 à Genève. Mais, selon le Blick, le Conseil fédéral envisage désormais de plutôt organiser un sommet international sur l’IA en 2027.

Toutefois, rien n’est encore définitivement arrêté. «D’une part, il existe une concurrence avec d’autres pays, d’autre part, le financement n’est pas encore assuré», a expliqué le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), au quotidien, lors d’un forum.

ANTISEMITISME: Des appels à une réflexion interne sur l’antisémitisme résonnent au sein de l'extrême gauche, selon la Neue Zürcher Zeitung. La direction prise par la manifestation pro-palestinienne non autorisée de Berne, ainsi que les débordements qui s’y sont produits, ont suscité des irritations, écrit le quotidien en se référant à des publications sur la plateforme d’extrême gauche Barrikade.

Le débat sur cette plateforme montre qu’il y a des tensions internes au sein de la mouvance d’extrême gauche. Comme les textes publiés sont rédigés de manière anonyme, il est difficile d’évaluer la portée de ces voix et l’ampleur de leur soutien.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.10.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Un camion percute un car transportant des retraités au sortir du village de Puisseguin, près de Bordeaux. Le chauffeur du semi-remorque et 41 passagers du car, pour la plupart âgés, sont tués.

- Il y a 15 ans (2010): Environ 1300 postiers manifestent à Berne contre une suppression d'emplois à La Poste.

- Il y a 30 ans (1995): Naissance du mannequin américain Ireland Baldwin, fille des acteurs Alec Baldwin et Kim Basinger, aujourd'hui divorcés.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du metteur en scène et directeur de théâtre alémanique Dominique Mentha, ancien directeur du théâtre de Lucerne.

- Il y a 85 ans (1940): Naissance du footballeur brésilien Pelé (Edson Arantes do Nascimento), considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps. Il a été désigné joueur du XXe siècle par la Fifa et athlète du siècle par le Comité international olympique (CIO). En 1363 matches, il a marqué 1281 buts. Il a été trois fois champion du monde avec le Brésil, en 1958, 1962 et 1970. Il est décédé le 29 décembre 2022.

- Il y a 120 ans (1905): Naissance du physicien américano-suisse Felix Bloch. Il a remporté le prix Nobel de physique en 1952 avec l'Américian Edward Mills Purcell pour le développement de nouvelles méthodes de mesure magnétique nucléaire de précision et les découvertes qu'elles ont permis de faire. Il est décédé en 1983.

Le dicton du jour

«À la Saint-Séverin,Chauffe tes reins.»