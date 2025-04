Pagaille au WEF - Le fondateur interdit d'entrée au siège genevois

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La Villa Mundi, propriété du Forum économique mondial (WEF), vue à Cologny, près de Genève, en Suisse, le mercredi 23 avril 2025.

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis rencontre son homologue chinois Wang Yi jeudi à Pékin lors d'une tournée en Asie. Les deux hommes vont parler de «l'actualité géopolitique», annonce le département du Tessinois dans un contexte tendu entre Washington et Pékin qui se vouent une guerre commerciale. La présidente et le vice-président de la Confédération Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin sont eux aux Etats-Unis à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Ils vont plaider la cause de la Suisse face aux droits de douane que le président américain Donald Trump menace d'appliquer.

ENERGIE SOLAIRE: La première centrale solaire amovible installée sur une voie ferrée ouverte au trafic ferroviaire sera inaugurée jeudi près de la gare de Buttes, dans le canton de Neuchâtel. Le projet de la start-up vaudoise Sun-Ways permet aux trains de voyageurs de circuler en toute sécurité au-dessus d'une centrale solaire. L'idée est d'utiliser l'espace libre entre les deux rails de la voie ferrée pour y poser des panneaux photovoltaïques. Les connexions électriques sont sécurisées à l'intérieur des panneaux solaires.

HOCKEY SUR GLACE – LE LHC CONDAMNE A GAGNER: Le Lausanne HC est condamné à gagner ce soir l'acte V de la finale des play-off contre les Zurich Lions. Les Vaudois sont menés 3-1 dans la série et ne peuvent plus se permettre la moindre défaite s'ils veulent décrocher le premier titre de leur histoire.

COTE D'IVOIRE: Les sympathisants du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire sont appelés à manifester ce jeudi devant les tribunaux du pays après l'exclusion de leur candidat Tidjane Thiam de la course à la présidentielle. A six mois du scrutin du 25 octobre, il s'agit d'un important test pour voir si l'ex-patron de Credit Suisse réussira à mobiliser la rue et quelle sera l'attitude des forces de l'ordre.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 avril, c'est aujourd'hui la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix. Cette date est l'occasion de promouvoir les valeurs de l’Organisation des Nations Unies, en réaffirmant la confiance dans les buts et principes énoncés dans sa Charte. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Ce 24 avril marque aussi la Semaine mondiale de la vaccination, célébrée dans le monde entier au cours de la dernière semaine d’avril et visant à souligner la nécessité d’une action collective pour protéger les populations contre les maladies à prévention vaccinale. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

En 2025, le 24 avril marque encore la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, qui veut encourager et inciter les études et carrières de jeunes femmes dans ce domaine.

Vu dans la presse

WEF I: La Confédération a déjà examiné de près la fondation du Forum économique mondial (WEF) en lien avec les reproches révélés par le Wall Stree Journal, affirment jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung/Der Bund et le Tages-Anzeiger. Ces critiques en matière de gestion du personnel et sur l'utilisation des fonds de la fondation auraient été thématisés, selon les titres alémaniques de Tamedia, qui citent l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ESA). Le WEF aurait assuré celle-ci que le conseil de fondation assumait ses responsabilités et prenait des mesures pour clarifier les reproches.

WEF II: Le fondateur du WEF Klaus Schwab s'est vu interdire l'accès au siège genevois du WEF à Cologny, selon une information de la Neue Zürcher Zeitung et du Blick aussi relayée par Le Temps jeudi. En raison des enquêtes en cours, il lui a en outre été interdit de contacter ses anciens collaborateurs et d'accéder à ses documents, le WEF n'a pas voulu s'exprimer sur cette interdiction.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Roche a préalablement convenu de ses projets d'investir plusieurs milliards de dollars aux Etats-Unis avec le Conseil fédéral. «Nos investissements sont également en accord avec la politique du gouvernement suisse et font partie des discussions en cours entre les Etats-Unis et la Suisse, déclare une porte-parole de Roche jeudi à la Basler Zeitung, la Berner Zeitung/Der Bund et le Tages-Anzeiger. Le département de l'économie ne s'exprime pas à ce sujet.

SUISSE – UE: Le Département fédéral des affaires étrangères a envoyé aux dirigeants des partis une invitation à visionner l'original du paquet d'accords avec l'UE, indique jeudi le Blick. Deux personnes par parti peuvent consulter les textes en anglais de l'accord avec l'UE. Elles doivent signer une déclaration de confidentialité et garder le silence sur le contenu. Des personnes triées sur le volet ont déjà eu accès à ces documents.

RECHERCHE: Les syndicats et associations d'étudiants de l'Université de Genève ont lancé un appel à manifester le 29 avril, en reprenant le slogan américain «Stand up for science» (debout pour la science), selon le Courrier de jeudi. Dans leur viseur, non pas les attaques anti-science de la nouvelle administration Trump mais les 460 millions de francs de coupes budgétaires prévues par le Conseil fédéral. Ce contexte d'économies expliquerait aussi le profil bas des hautes écoles helvétiques, contrairement aux françaises, face à la censure américaine, selon le journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Apple lance sur le marché sa montre connectée Appel Watch.

- Il y a 50 ans (1975): Six terroristes allemands de la Rote Armee Fraktion (RAF, Hanna Krabbe, Karl-Heinz Dellwo, Lutz Taufer, Bernhard Rössner, Ulrich Wessel et Siegfried Hausner) attaquent l'ambassade allemande à Stockholm. Ils prennent douze personnes en otages et assassinent deux diplomates.

- Il y a 75 ans (1950): Proclamation du royaume hachémite de Jordanie.

- Il y a 110 ans (1915): Début du génocide arménien.

Le dicton du jour

«Avril a trente jours. Si trente et un il avait,

Personne ne s'en plaindrait»