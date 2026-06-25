blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

En Suisse romande, une gestion centralisée révèle des écarts spectaculaires dans la répartition des requérants d'asile sur le territoire, surtout dans les cantons de Vaud et du Valais (photo: Une animatrice ukrainienne colle un pansement en forme de cœur sur la main d'un participant au camp d'été de la Croix-Rouge).

Actu et dicton du jour Vaud et Valais: disparités spectaculaires dans l'accueil de demandeurs d'asile

Les points forts du jour

CONSEIL FÉDÉRAL: C'est le temps des courses d'école, y compris pour le Conseil fédéral jeudi. L'excursion du gouvernement a lieu cette année en terres vaudoises, sur invitation du président de la Confédération Guy Parmelin.

ESCROQUERIE: Le verdict du procès en première instance d'un ancien gestionnaire de fortune sédunois mis en cause dans l'une des plus importantes affaires économiques du Valais sera connu jeudi en fin de journée.

LIBRE CIRCULATION: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) présente jeudi le 22e rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne (UE).

UKRAINE: La conférence annuelle pour la reconstruction en Ukraine s'ouvre jeudi à Gdansk, en Pologne, en l'absence du président ukrainien Volodymyr Zelensky en raison de tensions avec Varsovie au sujet de la mémoire de la seconde guerre mondiale.

FOOTBALL: Curaçao tentera l'impensable exploit de se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe du monde de football jeudi à partir de 22h00 face à la Côte d'Ivoire.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 25 juin, c'est aujourd'hui la journée des gens de mer. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

ASILE Une enquête journalistique, relayée jeudi par 24 Heures et la Tribune de Genève, révèle que les cantons répartissent les requérants d'asile sur leur territoire de manière très différente. «Aux 26 cantons suisses correspondent 26 systèmes différents», relève l'étude, qui identifie cependant deux modèles.

En Suisse alémanique, un système de quotas impose un partage quasi équitable. En Suisse romande en revanche, une gestion centralisée révèle des écarts spectaculaires, surtout dans les cantons de Vaud et du Valais.

Ainsi, Finhaut (VS) est la commune suisse qui affiche la plus haute proportion de requérants d'asile par rapport à sa population (20,77%). À l'inverse, quinze communes valaisannes n'ont accueilli aucun demandeur d'asile depuis 1994.

En Suisse alémanique, un système de quotas impose un partage quasi équitable. En Suisse romande en revanche, une gestion centralisée révèle des écarts spectaculaires, surtout dans les cantons de Vaud et du Valais. Ainsi, Finhaut (VS) est la commune suisse qui affiche la plus haute proportion de requérants d'asile par rapport à sa population (20,77%). À l'inverse, quinze communes valaisannes n'ont accueilli aucun demandeur d'asile depuis 1994.

SANTÉ: Les enfants et adolescents sont globalement en bonne santé en Suisse, indique un nouveau système de suivi de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), relayé jeudi par le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, la Basler Zeitung et le Bund. L'analyse porte sur 100 indicateurs comme le poids, les troubles psychiques, les habitudes alimentaires ou l'activité physique.

Les enfants et adolescents font globalement plus d'activité physique qu'il y a 20 ans. Ils ont aussi diminué leur consommation de boissons sucrées, d'alcool et de cannabis. Seul bémol, leur santé mentale s'est détériorée, en raison du stress scolaire, du harcèlement et de l'utilisation problématique des réseaux sociaux.

GENÈVE: La méthode de calcul de la nouvelle taxe genevoise sur les véhicules thermiques, jugée non conforme par le Tribunal administratif genevois, pourrait coûter entre 50 et 55 millions de francs par année au canton, remarque jeudi la Tribune de Genève. Le trop-perçu potentiel est massif et concerne plus de 150'000 voitures, a calculé le journal.

Interrogé, le Département genevois de la santé et des mobilités ne veut se prononcer ni sur le montant en jeu, ni sur le nombre de bordereaux concernés, ni sur d'éventuels remboursements. «Les trois arrêts sont en cours d'analyse par l'administration. La décision de les porter, ou non, en appel suivra».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): décès du réalisateur allemand Kurt Hoffmann. Il a tourné une dizaine de films avec l'actrice suisse Liselotte Pulver.

- Il y a 80 ans (1946): la Banque mondiale commence ses activités.

- Il y a 100 ans (1926): naissance de l'écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann. Elle est considérée comme l'une des plus importantes poétesses et écrivaines en prose de langue allemande du XXe siècle. Elle est décédée en 1973.

Le dicton du jour

«Le jour de la Saint-Prosper, n'oublie pas de fumer la terre»