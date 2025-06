Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

MÉDIAS: L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) siège jeudi, avec cinq cas à examiner, trois concernant la SRF et deux la RTS. De cette dernière, deux émissions sont concernées: un reportage sur le Théâtre du Jura à Delémont et un autre intitulé «Le conflit au Proche-Orient a aussi des impacts en Suisse. Des fractures se sont creusées dans la société».

CONSEIL FÉDÉRAL: Comme le veut la coutume au lendemain de sa dernière séance avant la pause estivale, le Conseil fédéral effectue jeudi sa «course d'école» annuelle dans le canton du chef ou de la cheffe de l'Etat. Cette année, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter va emmener ses collègues du gouvernement du côté de St-Gall, la traditionnelle rencontre avec la population devant se dérouler lors d'un apéritif à Rapperswill-Jona (SG).

ARTS VIVANTS: La 42e édition du Festival Belluard Bollwerk démarre jeudi à Fribourg. Jusqu'au 5 juillet, elle est dédiée au sol, à la terre, au territoire et au sous-sol, avec 34 projets d'artistes suisses et internationaux, dont une dizaine de créations. Les spectacles se tiendront notamment à la forteresse du Belluard.

ÉTATS-UNIS: Après des semaines de témoignages souvent pénibles sinon bouleversants, les avocats entament jeudi à New York leurs plaidoiries dans le procès pour trafic sexuel du magnat du hip-hop américain P. Diddy. Le rappeur de 55 ans, qui a plaidé non coupable, est accusé d'avoir forcé des femmes, dont son ex-petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie, à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués. Il risque la prison à vie.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues. Elle a pour objectif de renforcer la sensibilisation au grand danger que sont les drogues illicites pour notre société. C’est aussi la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Malgré l'interdiction absolue de la torture en vertu du droit international, elle persiste dans toutes les régions du monde.

Vu dans la presse

GENÈVE: Suissenégoce, l'association des entreprises suisses de négoce de matières premières et de transport maritime, et la chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) accusent Lufthansa de bloquer une liaison directe entre Genève et Singapour, indique jeudi la Tribune de Genève. Elles ont envoyé une lettre au Conseil fédéral, reprochant à la compagnie aérienne allemande de porter atteinte aux intérêts de l'arc lémanique et de privilégier les aéroports de Munich et Francfort au détriment de Genève. Les deux organisations pressent le gouvernement d'agir, car, selon elles, Singapore Airlines avait donné son accord de principe à une nouvelle liaison vers Genève, avant que Lufthansa, également membre de Star Alliance, ne s'y oppose.

VALAIS: Le Valais va interdire les téléphones mobiles dans toutes les écoles du canton, annonce jeudi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund le conseiller d'Etat valaisan en charge de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay. «De plus en plus d'enfants présentent des difficultés d'apprentissage et de lecture. Leur capacité à se concentrer diminue», explique-t-il dans les journaux. L'interdiction du téléphone portable s'appliquera dans l'enceinte de l'école, y compris pendant la pause et à midi, précise le ministre centriste, soulignant que le chemin de l'école est de la responsabilité des parents.

NEUCHÂTEL: Les cinq conseillers communaux (exécutif) de La Chaux-de-Fonds (NE) ont porté plainte individuellement contre la conseillère générale vert'libérale Brigitte Leitenberg pour diffamation, rapporte jeudi ArcInfo. L'élue a tenu des propos «inadmissibles et injustes, tant sur le plan politique que sur le plan individuel», indique dans le journal le président de la ville, Théo Huguenin-Elie. Opposée à une motion demandant que le commissaire général de l'UNRWA, le Neuchâtelois Philippe Lazzarini, soit nommé citoyen d'honneur, Mme Leitenberg a vivement critiqué cette décision sur sa page Facebook, comparant les élus ayant approuvé le texte à des «collabos qui ont soutenu les nazis».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): le projet génome humain annonce que 97% du patrimoine génétique humain a été décrypté.

- Il y a 80 ans (1945): signature de la charte des Nations unies.

- Il y a 80 ans (1945): le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France et l'URSS se mettent d'accord pour poursuivre et punir les «principaux criminels de guerre de l'axe européen».

Le dicton du jour

«En juin trop de pluie, le jardinier s'ennuie».