F-35: la Suisse va renégocier avec les Etats-Unis

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

An Italian Air Force multirole combat aircraft F-35A (6-01) performs during the annual airshow of the Swiss Army in the Axalp area near Meiringen, Canton of Berne, Switzerland, on Thursday, October 20, 2022. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

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Les points forts du jour

DEFENSE: Le nouveau chef de l'armée, Benedikt Roos, tire un premier bilan après 100 jours en poste. Il exposera ses orientations stratégiques. Vendredi passé, le Conseil fédéral a demandé une enveloppe totale de 3,4 milliards de francs pour l'armée pour 2026.

SERVICE CIVIL: Le Conseil fédéral ouvre la campagne de votation sur le service civil. La population se prononce le 14 juin sur un projet visant à réduire le nombre de personnes qui quittent l’armée pour effectuer un service civil. Le service civil doit retrouver sa fonction première de solution d'exception pour des personnes se trouvant dans une situation exceptionnelle, comme le prévoit la Constitution.

FINANCES PUBLIQUES: Les comptes 2025 de l'Etat de Genève seront dévoilés jeudi matin. Ils devraient afficher un excédent de 50 millions de francs, comme l'avait annoncé en février la grande argentière Nathalie Fontanet au Grand Conseil, tout en soulignant que les chiffres étaient encore provisoires. Le projet de budget prévoyait un déficit de 256 millions.

COMMERCE: Les 166 membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se réunissent dès ce jeudi à Yaoundé, au Cameroun, pour une ministérielle difficile sur fond de crise énergétique grandissante. La Suisse veut une feuille de route ambitieuse pour la réforme de l'institution et préserver le moratoire sur les diffusions électroniques.

OTAN: Le secrétaire général, Mark Rutte, présente le rapport annuel de l'OTAN pour 2025. L'an dernier, les Alliés se sont engagés à porter leurs dépenses annuelles pour la défense à 5% de la part du produit intérieur brut (PIB) d'ici à 2035, répondant à une demande du président américain. Mais l'organisation a été plusieurs fois attaquée par Donald Trump, que ce soit dans le cadre de ses projets sur le Groenland ou, plus récemment, dans la guerre menée contre l'Iran.

Vu dans la presse

DEFENSE: La Suisse doit, selon les titres Tamedia alémaniques, renégocier les contrats conclus avec les États-Unis pour l’acquisition des avions de combat F-35. Une «renégociation fondamentale» du contrat n’est toutefois «pas nécessaire», a indiqué l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) aux journaux. Le problème lié à la modification du contrat réside dans l’imprévisibilité du gouvernement américain.

Le Département de la défense ne s’attend cependant à aucune complication. La Suisse doit communiquer aux États-Unis le nombre définitif d’avions de combat au plus tard au deuxième trimestre 2027. Les États-Unis ont été informés de la modification de la quantité commandée. Armasuisse ne s’attend pas à des sanctions, bien que la Suisse ne puisse pas respecter le contrat initial en raison de la réduction du nombre d’avions de combat.

DEFENSE: Le gel des paiements décidé par la Suisse pour le système de défense aérienne Patriot s’est révélé inefficace, selon la Radio Télévision alémanique (SRF). Les États-Unis puisent depuis lors dans les fonds suisses destinés aux avions de combat F-35. Le chef de l’armement, Urs Loher, l’a confirmé à la SRF, tout en qualifiant ce gel de paiement de simple signal politique.

La pratique américaine est légale: les autorités américaines gèrent un fonds commun pour tous les achats d’armement suisses, ce qui leur permet de transférer des fonds d’un projet à un autre en cas de besoin. Il s’agit d’un montant de plusieurs centaines de millions de francs, a précisé Urs Loher, qui juge la situation «très insatisfaisante». Des lacunes en résultent également: à la fin de l’année, le Département fédéral de la défense a dû verser plusieurs dizaines de millions de francs supplémentaires aux États-Unis pour le programme F-35.

MANIFESTATION: La tension monte avant le carnaval antifasciste prévu samedi à Lausanne, organisé par des militants de gauche sous le slogan «Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos». Divers groupes d’extrême droite appellent à perturber l’événement, avec des messages violents et des menaces explicites, rapporte 24 heures.

L’Active Club Romandia et d’autres mouvements nationalistes incitent à une contre-manifestation, dénonçant le carnaval et appelant à «faire front». Des tracts d'un autre groupuscule, la Jeunesse 13 Nationaliste, évoquent même des violences à venir. Face à ces risques, la police n’a pas précisé au journal ses mesures de sécurité, mais annonce des perturbations du trafic et recommande les transports publics. Environ 3000 participants sont attendus pour ce défilé.

CRIMINALITE: L’analyse des chatbots d’intelligence artificielle fait désormais partie du travail des enquêteurs pénaux suisses, selon le Blick. Si une personne suspecte utilise un chatbot et que les contenus sont pertinents pour une enquête, les données provenant de «fournisseurs comme ChatGPT» peuvent être exploitées, a indiqué l’Office fédéral de la police (Fedpol). Pour des «raisons tactiques», Fedpol n’a pas souhaité commenter sa collaboration avec des prestataires spécifiques.

La police cantonale d’Argovie a cité au journal, des affaires de délits patrimoniaux, de violences et de cybercriminalité comme exemples de cas où des données issues de l’IA ont été analysées. Une étude commandée par le Conseil fédéral a conclu qu’aucune règle supplémentaire n’était nécessaire pour permettre l’exploitation des plateformes d’IA.

PRISONS: Un projet de collaboration entre Genève et le Jura pourrait voir le jour pour construire une nouvelle prison, rapporte le Quotidien Jurassien. L'établissement carcéral serait construit dans le Jura, qui dispose de terrains mais manque de moyens, alors que Genève fait face à la dynamique inverse. Le postulat émane du PLR qui invite les deux cantons à discuter entre eux pour examiner cette possibilité.

Son but est de répondre au manque de places carcérales à Genève et aux futures fermetures d’établissements dans le Jura, notamment à Porrentruy et possiblement à Delémont. Aucun site précis n’est encore défini. Membre du directoire du PLR jurassien, Irène Donzé résume dans les colonnes du journal: «Genève a les moyens et pas la place; le Jura a la place mais pas les moyens.»

JUSTICE: Un homme a été inculpé pour l’envoi de nombreux courriels haineux à l’encontre de la directrice de l’Office fédéral de la santé publique, Anne Lévy, rapportent les titres Tamedia. Les accusations portent notamment sur discrimination répétée et incitation à la haine, diffamation ainsi qu’injure. Le quinquagénaire comparaîtra en juin devant le Tribunal pénal de Bâle.

L’acte d’accusation résume le contenu d’environ cinquante e-mails qu’il a envoyés depuis novembre 2018. Anne Lévy a déposé plainte dans huit cas et se constitue partie civile. Une expertise psychiatrique a conclu à une capacité de discernement «moyennement à fortement réduite» chez l’accusé, qui souffre de schizophrénie paranoïde chronique. Le Ministère public demande une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre, rapportent les journaux.

ENSEIGNEMENT: Après plus de 70 ans d’activité, l’Ecole-club Migros de Nyon fermera le 30 juin en raison de difficultés financières persistantes et de lourds travaux de rénovation nécessaires, relate La Côte. Le site propose actuellement 186 cours variés et emploie une trentaine d’enseignants, majoritairement à temps partiel, qui seront touchés par la fermeture, bénéficieront d’un plan social. Malgré des recherches, aucune solution de relocalisation n’a été trouvée.

Migros prévoit de maintenir certains cours en ligne ou de les transférer vers Genève ou Lausanne, sans impact sur le personnel administratif. Fondée en 1952, l’école a connu une forte croissance avant de décliner. Avec cette fermeture, Lausanne devient le seul site vaudois encore actif.

FETE FEDERALE DE TIR: Le club de football Coire 97 a obligé ses membres et les parents de ses juniors à effectuer un service pouvant aller jusqu’à deux jours de 12 heures chacun lors de la Fête fédérale de tir cet été, rapporte la Südostschweiz. Ceux qui refusent doivent payer une contribution de remplacement de 60 francs par jour. Cela revient à 120 francs pour les parents d'un junior. À titre de comparaison, la cotisation annuelle des membres s’élève à 500 francs.

Grâce au travail fourni par les membres – rémunéré par l’organisateur de la fête de tir – ou via les contributions de remplacement, le club pourrait encaisser environ 70'000 francs, selon le journal. Le comité du club dit comprendre les critiques des parents, mais maintient sa position. Il se réfère aux statuts, qui obligent en principe les membres à participer à des services bénévoles. Selon le journal, les membres du comité sont toutefois exemptés de ces obligations.

PARTIS POLITIQUES: L’UDC a demandé au Département fédéral de la défense des économies de cinq milliards de francs, rapportent les titres CH Media. Le parti attend du conseiller fédéral Martin Pfister qu’il «passe sérieusement au crible» le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport, a déclaré le chef de groupe Thomas Aeschi (ZG) aux journaux. Les économies réalisées devraient être réaffectées à l’armée.

L’UDC réclame notamment la suppression du Secrétariat d’État à la sécurité et la suspension du déblaiement du dépôt de munitions de Mitholz dans l’Oberland bernois ainsi que de la récupération de munitions dans les lacs suisses. Le parti souhaite également allouer cinq milliards de francs supplémentaires par an à l’armée en plafonnant les budgets des autres départements. Pour soutenir ces demandes, l’UDC a adopté trois motions de groupe.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 26.03.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): Le Parti des régions du président ukrainien Viktor Ianoukovitch remporte la majorité aux élections législatives.

- Il y a 145 ans (1881): Naissance du marroquinier italien Guccio Gucci, fondateur de la marque de mode «Gucci».

Le dicton du jour

En mars autant de gelées, En avril autant de poussées