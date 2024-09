blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Markus Notter, ancien directeur de la justice zurichoise, s'exprime sur la capsule de suicide controversée Sarco, utilisée pour la première fois à Schaffhouse. KEYSTONE

Les points forts du jour

PRIMES MALADIE: Les assurés seront informés ce jeudi dès 14h00 par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider du montant des primes maladie 2025. Les prévisions annoncent des hausses massives, comme les deux années précédentes. Selon la faîtière Santésuisse, les factures devraient s'alourdir en moyenne d'au moins 5%, tandis que le comparateur en ligne Comparis s'attend à une hausse de 6%.

AIDE A LA PRESSE: Le National reprend jeudi son débat entamé lundi sur l'aide à la presse. Deux ans et demi après le rejet par le peuple du train de mesures en faveur des médias, les députés veulent relancer l'aide indirecte à la presse régionale. Le projet discuté prévoit de doubler pratiquement le soutien actuel. Le Conseil fédéral est contre.

FORMATION ET RECHERCHE: Le Parlement doit mettre sous toit jeudi le message Formation, recherche et innovation (FRI) 2025-2028. Le Conseil fédéral a fixé un plafond des dépenses de 29,2 milliards de francs. Les Chambres ont déjà rehaussé l'enveloppe globale de 50 millions, pour le domaine des Ecoles polytechniques fédérales. Elles restent encore divisées sur deux points. Le National demande 23,8 millions supplémentaires pour la formation continue et la recherche. Le Conseil des Etats n'en veut pas. Les deux Chambres voteront sur la proposition de la conférence de conciliation.

JUSTICE: Le comédien et metteur en scène Nicolas Bedos est jugé ce jeudi à Paris. Il doit répondre des accusations d'agression sexuelle ainsi que d'attouchement dans une boîte de nuit. Le verdict sera rendu ultérieurement.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 septembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Alors qu'il reste plus de 12'000 armes nucléaires, cette journée est l'occasion pour la communauté internationale de réaffirmer son engagement en faveur du désarmement nucléaire mondial et de reconnaître l’urgence d’y parvenir. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

C'EST AUSSI: Comme chaque 26 septembre, c'est aussi aujourd'hui la Journée mondiale de la mer. Le thème choisi cette année – «Naviguer vers l'avenir: la sécurité d'abord!» – reflète les efforts de de l'Organisation maritime internationale visant à concilier la sûreté et la sécurité maritimes avec la protection du milieu marin, tout en anticipant et en s’adaptant au rythme rapide des changements technologiques et de l'innovation. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SUICIDE: Dans une interview accordée au Tages-Anzeiger, Markus Notter, ancien directeur de la justice zurichoise, s'exprime sur la capsule de suicide controversée Sarco, utilisée pour la première fois à Schaffhouse. Il montre de la compréhension pour le désir de mourir de manière programmée, mais souligne la nécessité d'une réglementation légale claire.

Selon lui, la capsule fait partie d'une tentative récurrente d'aller jusqu'aux limites de ce qui est légalement autorisé. Markus Notter demande à la Confédération une loi nationale sur l'assistance au suicide.

TARIF MEDICAL: Le politicien UDC bernois Pierre-Alain Schnegg défend la réforme controversée du tarif médical, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Il estime que le tarif actuel Tarmed est dépassé et que de nombreux traitements sont trop chers. Les forfaits prévus à partir de 2026 devraient augmenter l'efficacité des médecins.

Toutefois, certains d'entre eux devraient d'abord s'habituer au nouveau système. Le politicien bernois se défend d'avoir ignoré les informations reçues des médecins et reconnaît que des améliorations sont nécessaires. Le tarif doit être développé en permanence, sur la base des données hospitalières.

TRANSPORTS: Les CFF prévoient un réseau de nuit pour les week-ends dans tout le pays, rapportent les journaux de CH Media. Dès la fin 2026, des trains Intercity de nuit devraient circuler entre Zurich et Genève, avec une correspondance à Olten.

Selon l'article, les CFF veulent ainsi assurer des liaisons avec les trois grands aéroports. Outre les trains Intercity, les RER de nuit seront également développés, notamment à Lucerne, Winterthour et en Suisse orientale. L'objectif est de relier les métropoles importantes 24 heures sur 24.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'ancien président français Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. Il a été premier ministre de 1974 à 1976 et de 1986 à 1988, maire de Paris de 1977 à 1995, puis président de la République de 1995 à 2007.

- Il y a 10 ans (2014): Disparition de 43 étudiants d'Ayotzinapa, au Mexique.

- Il y a 20 ans (2004): La Suisse est le dernier pays d'Europe à introduire l'assurance maternité.

- Il y a 30 ans (1994): Début du procès d'O.J. Simpson. La star du football américain est accusée du meurtre en 1995 de son ex-épouse Nicole Brown et de Ron Goldman, un ami de celle-ci. Il sera acquitté.

- Il y a 70 ans (1954): Le ferry japonais Toya Maru coule pendant un typhon au large de l'île japonaise d'Hokkaido, faisant 1172 morts.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'écrivaine britannique Minette Walters, autrice de romans policiers ("Chambre froide», «Le sang du renard").

Le dicton du jour

Priez Saint-Côme et Saint-Damien, vous vous porterez toujours bien!

