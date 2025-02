blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Raccoon - Coon - Waschbaer - Raton Laveur IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA, ro, ats ATS

Les points forts du jour

RACISME ANTIMUSULMAN: La Confédération présente une nouvelle étude sur le racisme antimusulman en Suisse. Elle fera d'une part le point sur l'état des recherches dans ce domaine et relayera les expériences concrètes des personnes concernées. Cette analyse a été confiée au Centre suisse islam et société de l'Université de Fribourg. Elle s'inscrit dans un contexte international tendu depuis l'escalade du confit au Proche-Orient.

CRIMINALITE: Les corps de police cantonaux et communaux présentent jeudi une campagne contre les arnaques aux sentiments sur Internet. Celles-ci peuvent toucher n'importe qui. Le but est de protéger les victimes et de dissuader les criminels, qui opèrent souvent à l'étranger, de commettre ce type de méfaits.

DESIGN: On connaîtra jeudi le nom de l'artiste qui recevra le Grand prix suisse de design, décerné par l'Office fédéral de la culture. En 2024, il avait été remis à trois artistes, dont la Valaisanne Lucie Meier, designer de mode et directrice artistique.

CARNAVAL: L'édition 2025 du carnaval de Lucerne commence jeudi à 05h00 pille avec le traditionnel «big bang» de confettis, en présence de milliers de fêtards et de la famille Fritschi. Il s'agit du deuxième plus grand carnaval de Suisse après celui de Bâle et du plus important en terres catholiques. Il dure six jours.

FOOTBALL: Le dernier quart de finale de la Coupe de Suisse de football aura lieu ce soir dès 20h30 au Letzigrund. Le FC Zurich y accueillera les Young Boys dans ce qui constitue le seul duel entre deux clubs de l'élite à ce stade de la compétition.

Vu dans la presse

FAUNE: La population des ratons laveur s'est surtout développée ces dernières années en Argovie, dans la région de Bâle et Bâle-Ville, rapportent les journaux du groupe CH Media. Il n'y a que dans le canton du Tessin que l'animal n'a pas encore été aperçu. Leur nombre total reste inconnu.

En 2023, 44 animaux ont été tués. Les chasseurs sont tenus par la loi de les abattre. Au contraire de l'Allemagne, on peut encore essayer d'enrayer leur propagation en Suisse, a déclaré une porte-parole de l'organisation de protection de la nature Pro Natura.

S'il bénéficie d'un capital sympathie dans la population, le raton laveur n'en représente pas moins une menace pour la faune locale. Holger Stockhaus, de l'Office des forêts et de la vie sauvage des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, expliquait en décembre dernier sur SRF: «Le raton laveur cible les oiseaux, les petits mammifères et les reptiles. Il peut également transmettre des maladies dangereuses, comme le ténia et la rage».

SANTE: Le centre national d'information en cas d'intoxication, Tox Info Suisse, est menacé de disparition, rapportent les journaux du groupe de presse Tamedia. Selon ces derniers, dans une lettre à la ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider, le conseil de fondation explique que l'exploitation ne peut pas se poursuivre en 2026 sans une contribution supplémentaire des pouvoirs publics.

Actuellement, la fondation couvre le déficit annuel d'un million de francs sur ses fonds propres. L'exploitation de Tox Info Suisse est inscrite dans la loi. La Confédération participe au budget de 5,5 millions de francs à hauteur de 550'000 francs, a déclaré le président du conseil de fondation Josef Widler aux journaux alémaniques.

DEFENSE: Une fuite d'informations sur les départs au sein du Département de la défense a eu lieu au sein du Service de renseignement de la Confédération, écrit le Blick. Dès lundi, des dizaines d'officiers ont été mis au courant des démissions suite à différents appels téléphoniques et courriels, rapporte le journal en se référant à des sources au sein de l'armée.

La rédaction du Blick a également entendu des rumeurs de démissions dès lundi soir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports n'a pas souhaité s'exprimer.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): L'opposant russe Boris Nemtsov est abattu près du Kremlin. Ancien vice-premier ministre sous la présidence de Boris Eltsine, il était l'un des plus virulents critiques de Vladimir Poutine et de l'offensive russe contre l'Ukraine.

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'acteur américain Leonard Nimoy, connu pour avoir incarné le personnage de «Monsieur Spock» dans la franchise Star Trek. Il était né en 1931.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du chanteur et acteur autrichien Rainhard Fendrich, un des interprètes d'Austropop qui a le plus de succès.

- Il y a 75 ans (1950): Décès du poète franco-allemand Yvan Goll. Il a vécu en Suisse de 1914 à 1919, militant par ses écrits au sein du groupe pacifiste rassemblé autour de Romain Rolland et Henri Guilbeaux. Il était né en 1891.

Le dicton du jour

Gelée du jour Sainte-Honorine, rend toute la vallée chagrine